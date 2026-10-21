Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz'ın hayalleri suya düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz'ın hayalleri suya düştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz\'ın hayalleri suya düştü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anayasa Mahkemesi, Yenilik Partisi'nin "Yeni Parti" isminin hükümsüz kılınması talebini reddederken, bu kararla Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı adaylığı pazarlığı yapmayı hedefleyen Yenilik Partisi Lideri Öztürk Yılmaz'ın planları da suya düştü.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Yenilik Partisi'nin, "Yeni Parti" adıyla kurulan siyasi partinin isim ve rumuzunun hükümsüz sayılması ve kapatılması talebiyle yaptığı başvuruyu reddetti. Yüksek Mahkeme'nin aldığı bu kararla birlikte Yeni Parti'nin mevcut adını ve rumuzunu kullanmaya devam etmesinin önündeki hukuki engel kalkmış oldu.

ÖZTÜRK YILMAZ'IN PAZARLIK PLANLARI SUYA DÜŞTÜ

Kararın ardından, isim benzerliğini gerekçe göstererek süreci yargıya taşıyan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde pazarlık masasına oturmayı hedefleyen Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın siyasi hesapları da karşılıksız kaldı. AYM'nin ret kararı sonrası iki parti arasındaki isim krizinde hukuki nokta konulmuş oldu.

Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz'ın hayalleri suya düştü

ÖZGÜR ÖZEL'DEN İLK AÇIKLAMA

Yeni Parti lideri Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi’nin kararının ardından açıklama yaptı. Özel, “Sokakta, meydanda, evlerde, köylerde millet kurdu, koydu. Yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İşte Özel'in açıklamasının tam metni; 

"Millet dedi ki, Yeni Parti'yi kur, yeni partiyi kur. Kurduk, hiç isim aramadık. Milletimiz yeni parti diyorsa yeni parti olur dedik. O sırada arkadaşlarımız titiz bir çalışmayla baktılar zaten. Böyle bir isim var mı diye, başka bir isimle benzer olur mu diye ve başvurumuzu yaptık. İçişleri Bakanlığı kabul etti.

Ardından Maksatlı olarak yeni partiyi tartışmaya açmak isteyenler, hatırlayın neler neler söylendi işte özenli davranmadılar, bunun olacağı belliydi falan. Türkiye'nin bu iltibas konusundaki en çok çalışmış ve görüşleri en Çok kabul gören akademisyenlerinden görüş aldık ve kesinlikle iltibas yok dediler. Bunu da Anayasa Mahkemesi'ne sunmuştuk. Geçen ay biliyorsunuz herkes felaket tellallığı yaparken ben demiştim, çok olumlu bir görüş var ve Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz, ismimizi değiştirmeyeceğiz.

Ve yeni partinin adının Yeni Parti kalacağına inanıyoruz demiştik. Bugün de Anayasa Mahkemesi bu yönde bir karar vermiş. Hayırlı uğurlu olsun. Millete rağmen, millete rağmen hiçbir şey olmaz. 

Millet partinin adını koyduysa, bunu yeni partinin yükselişinden rahatsız olanlar istiyor diye. Millet kimseye değiştirtmez. Çok teşekkür ediyorum, hayırlı uğurlu olsun. Seçimlerde yeni partide buluşmak ve seçimden sonra yeni parti iktidarında herkesin yüzünü güldürmek üzere. Yolumuza devam ediyoruz."

Yeni Parti'nin ismi değişmeyecek! AYM, Yenilik Partisi'nin itirazını reddettiYeni Parti'nin ismi değişmeyecek! AYM, Yenilik Partisi'nin itirazını reddetti
Anayasa MahkemesiYenilik PartisiYenilik PartisiÖztürk YılmazÖzgür ÖzelYeni PartiPolitikaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Ersin Ecder Ersin Ecder:
    al sana bı gereksiz daha 8 0 Yanıtla
    Beşir Beşir:
    Muhasebeci kenan :)))) 3 0
  • Erhn Dndr Erhn Dndr:
    Adam haklı kardeşim Oy pusulasında adam yenilik partisi yerine Yeni partiye oy verirse ne olacak Veya yeni parti yerine yenilik partisine kendini şaşıran çok insanımız var bu olmaz. 2 4 Yanıtla
    128547Ab& 128547Ab&:
    Merak etme kanka ikisine de oy vermezler eğer bir gram beyin varsa 3 3
    yunus deniz yunus deniz:
    %1 kişi hata yapsa ortalama 2000 kazanır 1 kaybeder, 11.009 oy almiş bir parti. 2 0
  • doğrucu davut doğrucu davut:
    abi adamın başka resmini bulamadınız mı habere koyacak:))) 5 0 Yanıtla
    yunus deniz yunus deniz:
    tebrikler ilk defa doğru bişey söyledin 0 0
  • Serkan Semiz Serkan Semiz:
    Huaaaa elinde kaldı ya la....... 1 0 Yanıtla
  • yunus deniz yunus deniz:
    eerdoğana önerim,yenilik partisini oy pusulasında en başlara çeksin..yeni parti'yide sondan 2. 3. bıraksın. ilk yenilik partisi göze çarpacağa için halk diğer isimlere bakmaya gerek duymadan budur diyerek oy basacaktır.. %5 bir getisi olabilir. 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ukrayna ordusunun Starlink bağlantısını yavaşlatma talimatını Musk’ın verdiği iddia edildi Ukrayna ordusunun Starlink bağlantısını yavaşlatma talimatını Musk'ın verdiği iddia edildi
Fenerbahçe taraftarı delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık bu takımdan gitsin Fenerbahçe taraftarı delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık bu takımdan gitsin
Arabasını satıp Fenerbahçe’ye oynadı Hayalleri 90’da bitti Arabasını satıp Fenerbahçe'ye oynadı! Hayalleri 90'da bitti
Tehdit ilk kez ’önemli’ sayıldı Almanya alarm seviyesine geçti Tehdit ilk kez 'önemli' sayıldı! Almanya alarm seviyesine geçti
Dronla vurulan araçtaki adam diri diri yandı Dehşet anlarını gözyaşlarıyla kaydetti Dronla vurulan araçtaki adam diri diri yandı! Dehşet anlarını gözyaşlarıyla kaydetti
Ünlü börekçiye kan donduran tehdit: Hisselerini devretmezsen kafanı kopartırız Ünlü börekçiye kan donduran tehdit: Hisselerini devretmezsen kafanı kopartırız
Şehir hastanesine giden genç kadın isyan etti: Böyle bir şey görmedim Şehir hastanesine giden genç kadın isyan etti: Böyle bir şey görmedim
22 yaşında kredi kartı borcuna battı Bankalara söyledikleri şaşkına çevirdi 22 yaşında kredi kartı borcuna battı! Bankalara söyledikleri şaşkına çevirdi
12:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e tepki: Hayırdır beyler hangi savaştasınız, kimle savaştasınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e tepki: Hayırdır beyler hangi savaştasınız, kimle savaştasınız?
12:41
Eşref Fakıbaba’dan Müsavat Dervişoğlu’nu kızdıracak sözler
Eşref Fakıbaba'dan Müsavat Dervişoğlu'nu kızdıracak sözler
12:21
Kız yurdunda kapıya asılan yazıya bakın Yorum bombardımanına tutuldu
Kız yurdunda kapıya asılan yazıya bakın! Yorum bombardımanına tutuldu
12:00
CHP Kurultayı ceza davasında mütalaa açıklandı Cemil Tugay dahil 3 kişiye beraat talebi
CHP Kurultayı ceza davasında mütalaa açıklandı! Cemil Tugay dahil 3 kişiye beraat talebi
11:35
Skandalda yeni perde Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı
Skandalda yeni perde! Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı
11:20
Yeni Parti’nin ismi değişmeyecek AYM, Yenilik Partisi’nin itirazını reddetti
Yeni Parti'nin ismi değişmeyecek! AYM, Yenilik Partisi'nin itirazını reddetti
11:15
Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu
Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu
11:08
20 günlük evlilikte dehşet Eşini vurup ambulansı aradı, eve gelen ekipler 2 cesetle karşılaştı
20 günlük evlilikte dehşet! Eşini vurup ambulansı aradı, eve gelen ekipler 2 cesetle karşılaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 13:13:30. #.0.2#
SON DAKİKA: Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz'ın hayalleri suya düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei