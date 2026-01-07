Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
07.01.2026 12:55  Güncelleme: 13:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyük bir emeğin ürünü olan bütçemizi tavizsiz uygulayarak ekonomideki hedeflerimize ulaşacağız. 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak. Türkiye Yüzyılı reform programımızı Meclisimizin de desteğiyle hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Partisinin üye sayısının 11 milyon 543 bin 301'e ulaştığını açıklayan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"AK Partimiz zirvedeki yerini 2025 yılında da korudu. İkinci sırada yer alan ana muhalefet partisine bu sene de fark attık. CHP ile aramızdaki üye sayısı farkı 9,6 milyondan fazladır. Öncelikle AK Parti'ye gönül veren 11 milyon 543 bin 301 üyemizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu başarıda emeği geçen teşkilatımızın tüm mensuplarını can-ı gönülden tebrik ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 ülkemiz için reform yılı olacak

"BAĞRIMIZA BASACAĞIMIZ VEKİLLERİMİZE ŞEREF VERDİNİZ DİYORUM"

AK Parti'nin yeni katılımlarla büyümeye devam edeceğinin altını çizen Erdoğan, "Birazdan rozetlerini takarak muhabbetle bağrımıza basacağımız milletvekillerimize aramıza hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Bizim kapımız ülkesine ve milletine hizmet etmek isteyen herkese açıktır. Daima da açık olacaktır. İnşallah bundan sonra da saflarımızı sıklaştırarak, birbirimize kenetlenerek AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak daha da güçlenerek yola kararlılıkla devam edeceğiz. Üstat Necip Fazıl'ın siyasette pusulamız olan şu anlamlı sözlerini AK kadrolar olarak her daim aklımızda tutacağız. Ne diyordu o büyük şair? 'Devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak lazım.'

Evet, işte biz de insanımıza olan şükran borcumuzu daha fazla çalışarak, daha fazla hizmet ve eser üreterek, daha fazla koşturarak ödeyeceğiz. Nitekim bunu yapmanın samimi çabası içindeyiz. Geride bıraktığımız 2025 yılında son 23 yıldır olduğu gibi yine gece gündüz demeden milletimiz için ter döktük. Muhalefetin sokak nümayişlerinden başka icraatının olmadığı bir dönemde biz, 'Aşkla çalışan yorulmaz' düsturuyla tüm Türkiye'ye aşkla hizmet ettik.

İnşallah birazdan bunların icmalini ekranları başında bizleri izleyen aziz milletimizle paylaşacağız. Yani CHP'nin başındaki zatı ve yönettikleri belediyelerde de tembelliklerinden dolayı vatandaşa kan kusturan şürekasını umursamayacak, bunların artık kabak tadı veren ucuz sataşmalarını kale almayacak, biz işimize bakacağız. Bugün de polemik yapmadan, laf kalabalığına, laf cambazlığına hiç mi hiç tevessül etmeden yine eserlerimizle, yine hizmetlerimizle konuşacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomideki hedeflerimize ulaşacağız, 2026 ülkemiz için reform yılı olacak

Ben 2025 yılı karnemize geçmeden önce büyük umutlarla karşıladığımız 2026 senesinin siz milletvekillerimizle birlikte tüm teşkilatımız için, tüm milletimiz ve insanlık için hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisimize, bu çatı altında ülkeye hizmet eden bütün milletvekillerine ve meclis personelimize yeni yılda başarılar ve kolaylıklar diliyorum.

Bölgesel ve küresel gelişmeler bağlamında oldukça yoğun geçen bir seneyi daha geride bıraktık. Krizin, çatışmanın, savaşın, dünyanın birçok yerinde gerilimin eksik olmadığı 2025 yılında hamdolsun milletin emanetine en güzel şekilde biz sahip çıktık. Yönetmek zorunda kaldığımız hassas süreçlerin hiçbirinde memnuniyetle ifade etmek isterim ki Türkiye'nin çıkarlarına zerre miskal halel getirmedik.

"İÇERİDE VE DIŞARIDA ÇOK BAŞARILI BİR SINAV VERDİK"

Beşinci yılına girecek Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan Gazze soykırımına; komşumuz İran'a düzenlenen saldırılardan Sudan'daki insani felakete; Amerika ve Avrupa ile ilişkilerimizden Türk dünyasıyla güçlenen iş birliğimize; Katar'a yapılan operasyonda aldığımız tavra; terörsüz Türkiye çalışmalarından 19 Mart sonrası sokaklarımızın terörize edildiği nümayişlere kadar her alanda içeride ve dışarıda çok başarılı bir sınav verdik. Türkiye'nin selametini, milletimizin geleceğini her zaman ön planda tuttuk. Yıl boyunca karşılaştığımız onca sınamaya, onca sıkıntıya rağmen AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak milletimizin başını yere eğdirmedik. Her zaman Türkiye'nin, Türk milletinin büyüklüğüne, şanına, saygınlığına, itibarına uygun şekilde hareket ettik.

"455 BİN AFET KONUTUNUN KURASINI YIL BİTMEDEN ÇEKTİK"

2025 yılında birinci önceliğimiz deprem bölgesinin ihyasıydı. 455 bin afet konutunun kurasını yıl bitmeden çekerek depremzede kardeşlerimize verdiğimiz sözleri tutmanın kıvancını yaşadık. Allah'a sonsuz şükürler olsun ki bize duyulan güveni boşa çıkarmadık. Kardeşlerim; bakın biz sadece ev, iş yeri, konut yapmadık; deprem bölgesinde aynı zamanda umutları da inşa ettik. Teslim ettiğimiz yuvalarımız hak sahiplerine hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Deprem bölgesindeki kalan çalışmalarımızı yeni yılda da aynı tempoda sürdüreceğiz.

Yine bu vesileyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde müzakere edilerek karara bağlanan, yılbaşı itibarıyla da yürürlüğe giren Merkezi Yönetim Bütçemizin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Yaklaşık 19 trilyon liraya baliğ 2026 bütçesini; daha önceki 23 bütçemiz gibi 86 milyonun refahını artırmayı amaçlayan, kalkınmayı önceleyen, insan merkezli üretim ve ihracat ekonomisi eksenli bir tasavvurla hazırladık. Sizlerin şahsında bütçe maratonu boyunca muhalefetin tahriklerine rağmen takdire şayan bir özveriyle çalışan tüm arkadaşlarımızı, Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi grubunu, kabine üyelerimizi ve bürokratlarımızı yürekten tebrik ediyorum.

"EKONOMİDEKİ HEDEFLERİMİZE ULAŞACAĞIZ"

Gerçekten büyük bir emeğin ürünü olan bütçemizi tavizsiz uygulayarak ekonomideki hedeflerimize ulaşacağız. Daha önce de ifade ettim; 2026 senesi ülkemiz için, unutmayın, bir reform yılı olacak. Büyük kongremizde genel çerçevesini açıkladığımız Türkiye Yüzyılı reform programımızı Meclisimizin de desteğiyle inşallah hayata geçireceğiz. Bunun dışında çocuklarımızın dijital tehditlerden korunmasından sosyal yardım sistemimizin yeniden gözden geçirilmesine kadar geniş bir yelpazede insanımızın hayatına dokunan reformları milletimizle buluşturacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomideki hedeflerimize ulaşacağız, 2026 ülkemiz için reform yılı olacak

"MASADA OLMAYANIN MENÜYE KONULDUĞU ACIMASIZ BİR BÖLÜŞÜM KAVGASININ ORTASINDAYIZ"

Bakın burada şunu da vurgulamak durumundayım: Dünyanın ve bölgemizin hangi ciddi tehditlerle yüzleştiğini hepimiz takip ediyoruz. Küresel ekonomi, değerli metaller üzerinden yürüyeceği ve çok can yakacağı anlaşılan yeni bir muharebenin hızla içine sürükleniyor. Enerji kaynaklarını elde etme uğruna, ticaret yollarını elde etme uğruna yeni bir paylaşım rekabetinin, hem de çok agresif bir şekilde yaşanacağı görülüyor. Batı dünyası yıllardır başka ülkeleri tehdit ve tedip etmek için kullandığı tüm argümanlarını tek tek kaybediyor. Masada olmayanın menüye konulduğu acımasız bir bölüşüm kavgasının tam ortasındayız.

Dalga boyu giderek artan bu küresel fırtınadan Türkiye'yi sahili selamete ulaştıracak olan kadro bellidir. Bu kadronun adı da AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. Güçlü Türkiye'nin güvencesi güçlü bir AK Parti, güçlü bir Cumhur İttifakı'dır. Emperyalist oyunları bozacak olan irade, tecrübe ve cesaret işte bu kadroda, bu ittifakta ziyadesiyle mevcuttur. Dolayısıyla ne yapacaksak şahsımız için değil, tüm Türkiye için yapacağız.

"BECERİKSİZLER HAFTALARDIR ANKARA'MIZA SU VEREMİYOR"

Bunu seçim zamanı meydanlarda vatandaşı vaat yağmuruna tutup bugün başkent Ankara'ya haftalardır su bile veremeyen beceriksizlerin insafına bu milleti bırakmamak için yapacağız. Bunu doymak bilmez ihtirasları için belediyeleri arpalığa çevirenlerin mağdur ettiği milyonlarca vatandaşımız için yapacağız.

"TÖKEZLEMEMİZİ BEKLEYENLERİ HÜSRANA UĞRATACAĞIZ"

Bunu maaş ödeyemez hale getirdikleri belediye bütçeleriyle tropik adalarda keyif çatan aymazların bir daha şehirlerimize musallat olmaması için yapacağız. Bunu yabancılara ülkelerini şikayet etmeyi maharet zanneden kalitesi ve kalibresi düşük siyasetçileri tarihin tozlu raflarına göndermek için yapacağız. Bunu seviyesiz fotoğraflar üzerinden ağababaları adına güya bize mesaj verdiğini düşünen şuursuzları sandığa gömmek için yapacağız. Bunu aynı zamanda Türkiye'nin ismini duyunca gözleri umutla parlayan mazlum ve mağdurların huzuru, refahı, güvenliği için yapacağız. Bunu istikbalimizin teminatı olan sevgili gençlerimizin daha müreffeh ve muteber bir ülkede yaşamaları için yapacağız. Bunu 86 milyon için, yurt dışındaki 7 milyonu aşkın kardeşimiz için, gönül ve kültür coğrafyamızdaki yüz milyonlarca dostumuz için yapacağız. Hepsinden öte bunu Türkiye Yüzyılı'nın tüm unsurlarıyla gerçeğe dönüşmesi için yapacağız. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın tökezlemesini bekleyenleri yine hüsrana uğratacağız.

"İNSANLARIMIZA KERBELA'YI YAŞATANLAR GİBİ OLMADIK"

Gerek bu muhteşem salonda gerek ekranları başında bizi izleyenlere sesleniyorum. Halka hesap vermek demokrasinin olmazsa olmaz şartıdır. Biz yalnızca sandıkta değil, farklı zeminlerde milletimize hesap vermeyi prensip haline getirmiş bir kadroyuz. İl, ilçe ziyaretlerimizde, kabine sonrası hitabımızda, grup toplantılarımızda hem hayallerimizi ve hedeflerimizi paylaştık hem de bunların ne kadarını gerçekleştirdiğimizi milletimize tek tek anlattık. Biz kendimize inanıyoruz, kendimize güveniyoruz ve milletimize verdiğimiz sözün arkasında, yanında durduğumuza, duracağımıza inanıyoruz. Meydanlarda hayal satıp, bol keseden vaat dağıtıp, 2026 Türkiyesinde kış mevsiminde milyonlarca insanımıza Kerbela'yı yaşatanlar gibi olmadık. Yerine getiremeyeceğimiz sözleri halkımıza vaat olarak vermedik. Şayet söz verdiysek bu sefer de onu tutmak için tüm imkanlarımızı seferber ettik."

