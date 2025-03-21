Cumhurbaşkanı Erdoğan: 21 Mart'ın bayram olarak ilan edilmesini teklif ediyorum - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 21 Mart'ın bayram olarak ilan edilmesini teklif ediyorum

Geniş Video İzle

Haliç Kongre Merkezi'ndeki 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "21 Mart'ın bayram olarak ilan edilmesini teklif ediyorum. Teklifi cumhurbaşkanı olarak parlamentoya sunmaya varım. Cumhur ittifakı olarak hep birlikte bu adımı atalım" dedi.

21.03.2025 16:10  Güncelleme: 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen '21 Mart Nevruz Günü Anma Programı'nda açıklamalarda bulunuyor.

"21 MART'I BAYRAM YAPALIM"

21 Mart'ın bayram olarak ilan edilmesini teklif ettiğini belirten Erdoğan, "Sizin heyecanınızı görünce burada bir kamuoyu yoklaması yapsak 21 Mart'ı biz de baharın ve kardeşliğin bayramı olarak ilan etmeye var mısınız? Teklifi cumhurbaşkanı olarak parlamentoya sunmaya varım. Cumhur ittifakı olarak hep birlikte bu adımı atalım. Nevruz'a inananlar eğilmez. Biz dik duracağız dikleşmeyeceğiz. Kalplerimizde hüzünle uğurlamaya hazırlandığımız Ramazan'ı tebrik ediyorum" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Saygıdeğer arkadaşlarım, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Mübarek Ramazan'ın kalplerimize huzur veren bu manevi ikliminde sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. 85 milyon vatandaşımız ve Türk dünyasındaki kardeşlerimize selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Nevruz coşkusunu paylaşan soydaşlarımıza muhabbetlerimi iletiyorum.

"BÖLGEMİZİ KAN DERYASINA ÇEVİRMELERİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Rabbimden Kadir Gecesi ve Ramazan bayramına sağlıkla, huzurla eriştirmesini niyaz ediyorum. Katliamlar, çatışmalar Ramazan'a gölge düşürüyor. Bilhassa Gazze'de başlayan İsrail saldırılarında şehit düşen masumlar yeğreğimizi dağlıyor. Tüm imkanlarımız ile Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. İnsani yardımlarımızı artırdık. Soykırım şebekesinin durdurulması için diplomatik temaslarımızı artırdık. Uluslararası mahkemelerde mahkum edilmeleri için ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız. Şımardıkça şımaran, günden güne daha pervasız hale gelen bu katliam şebekesinin bölgemizi kan deryasına çevirmesine izin vermeyeceğiz. Kendilerince haritalar çizenler sinsi emellerine ulaşamayacak.

"KORKMAYIN, ALLAH BİZİMLEDİR"

Barış, huzur, istikrar dolu geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz. Bize korku yakışmaz, o yüzden korkmayın Allah bizimledir. Bugün aynı zamanda baharın müjdecisi olan Nevruz'u heyecanla kutlamanın mutluluğu içindeyiz. Nevruz tarihimizde hem de kültürümüzde önemli yer tutar. Şu an Türkiye'nin ve Türk cumhuriyetlerinin dört bir yanında büyük bir coşku ile idrak ediliyor. Sultan Nevruz'a hoş geldin sefa geldin diyor, umuda barışa, kardeşliğe vesile olmasını canı gönülden temenni ediyoruz.

"CUMHUR İTTİFAKI TARİHE KAYDEDECEKTİR"

Bugün Türkistan'dan Anadolu'ya Balkanlar'dan Kafkasya'ya Nevruz'un çiçekleri açıyor. Gece ile gündüzün eşitlendiği bu yeni gün kışın nihayete erdiğinin, baharın geldiğinin müjdecisidir. Bunu Meclis'ten de geçirince adını Cumhur ittifakı tarihe kaydedecektir. Nevruz belli bir etnik grubun değil Alevi'si Sünni'si ile Türk'ü Kürt'ü ile tüm coğrafyamızın bayramıdır. Nevruz ortak kültürümüzün ortak tarihimizin en önemli nişanesidir.

"TÜRK DÜNYASININ ORTAK KUTLAMA GÜNÜ OLMASINI TEKLİF EDECEĞİZ"

Nevruz bayramını Türk devletleri teşkilatı çatısı altında ortaklaşa kutlamanın zamanının geldiği kanaatindeyiz. Onun için 21 Mart hayırlı olsun. Mayıs ayında Macaristan'da yapacağımız zirvemizde Nevruz Bayramı'nın Türk dünyasının ortak anma ve kutlama günü olarak kutlanmasını teklif edeceğiz. Temenni ediyoruz ki kardeşlerimizin de onayı ile21 Mart Nevruz, Türk dünyasının ortak anma ve kutlama günü olacak, böylece birliğimize, beraberliğimize, dayanışmamıza hizmet edecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 21 Mart\'ın bayram olarak ilan edilmesini teklif ediyorum

21 Mart, Güncel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 21 Mart'ın bayram olarak ilan edilmesini teklif ediyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (42)

  • krdg85:
    reis sen saçını taramaya devam et ortalık yıkılıyor senin için önemli değil 1026 50 Yanıtla
    Furkan Zeren:
    Nevruz Zerdüştlerin dini bayramıdır 3 0
    pes FEYZA pes:
    Hırsızın hicmi suçu yok 0 1
  • Cihan Kışla:
    18 mart çanakkale savaşını resmi tatil bayram olarak ilan edin dicem de siz cumhuriyet düşmanısınız 685 69 Yanıtla
    Mert Tekin:
    110 sene olmuş kazanalı bunca zamandaki hükümetler nerde suçlusu bumu şimdi 1 1
  • Kayra D723:
    Ekremin parali troleri iş başında musluk kesilecek aç kalacaklar malesef bütün feryat figanlari bundan 76 471 Yanıtla
    mehmet:
    Sen Tayyip'in köpekleriyle karıştırdın galiba 3 0
    Uuu bbb:
    musluk sana bağlı 0 0
    Beşiktaş 1903:
    Siz olmayın o 0 0
  • fdrjpc4wb6:
    KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA 312 29 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe’den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı Fenerbahçe'den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı
Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz’ın ifadesi ortaya çıktı Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz'ın ifadesi ortaya çıktı
İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı
Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü
İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 Şüpheli Hakkında Suç Örgütü Yöneticisi Olmak İddiasıyla Soruşturma Sürüyor İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 Şüpheli Hakkında Suç Örgütü Yöneticisi Olmak İddiasıyla Soruşturma Sürüyor
Galatasaray’da kalacak mı Osimhen’in geleceğiyle ilgili bomba iddia Galatasaray'da kalacak mı? Osimhen'in geleceğiyle ilgili bomba iddia
Bahçeli’den Özgür Özel’e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur Bahçeli'den Özgür Özel'e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur
Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis’in son hali ortaya çıktı Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis'in son hali ortaya çıktı
İmamoğlu’nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı
İBB’ye yönelik soruşturmada ilginç detay İşte sıvacı Adem’in milyonluk olma hikayesi İBB'ye yönelik soruşturmada ilginç detay! İşte sıvacı Adem'in milyonluk olma hikayesi
Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası

12:25 Osman Sınav’a son veda Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu Osman Sınav'a son veda! Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu
11:55 İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı
11:47 Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
10:51 İBB’ye yönelik soruşturmada ilginç detay İşte sıvacı Adem’in milyonluk olma hikayesi İBB'ye yönelik soruşturmada ilginç detay! İşte sıvacı Adem'in milyonluk olma hikayesi
09:56 İmamoğlu’nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı
16:02 Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis’in son hali ortaya çıktı Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis'in son hali ortaya çıktı
15:56 Bahçeli’den Özgür Özel’e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur Bahçeli'den Özgür Özel'e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur
15:46 Galatasaray’da kalacak mı Osimhen’in geleceğiyle ilgili bomba iddia Galatasaray'da kalacak mı? Osimhen'in geleceğiyle ilgili bomba iddia
15:45 İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 Şüpheli Hakkında Suç Örgütü Yöneticisi Olmak İddiasıyla Soruşturma Sürüyor İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 Şüpheli Hakkında Suç Örgütü Yöneticisi Olmak İddiasıyla Soruşturma Sürüyor
15:44 Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü
15:34 İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı
15:32 Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz’ın ifadesi ortaya çıktı Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz'ın ifadesi ortaya çıktı
15:29 Fenerbahçe’den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı Fenerbahçe'den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2025 13:18:49. #7.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 21 Mart'ın bayram olarak ilan edilmesini teklif ediyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement