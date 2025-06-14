Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump\'la görüştü: Gerilimi engellemek için elimizden geleni yapmaya hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye'nin gerilimde kontrol dışı bir tırmanmanın önlenmesi için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

ERDOĞAN İLE TRUMP ARASINDA KRİTİK GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı" denildi.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA HAZIRIZ"

Açıklamada ayrıca "Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye'nin İran ile İsrail arasındaki gerilimi yakından takip ettiğini, Türkiye'nin başlatılan nükleer müzakereleri, anlaşmazlığın çözümü için tek yol olarak gördüğünü ifade etti.

Bu çerçevede Cumhurbaşkanımız, ABD'nin anlaşmazlığın çözümü için nükleer müzakerelerin devam etmesi gerektiğine dair görüşünü desteklediğimizi belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin gerilimde kontrol dışı bir tırmanmanın önlenmesi için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu ifade etti" ifadelerine yer verildi.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ SÜRAT KAZANDI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün çok sayıda ülke lideriyle İsrail-İran çatışmaları gündemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile yaptığı görüşmede İsrail'in İran'a hukuksuz saldırılarını en kuvvetli şekilde telin ettiğini belirterek, İran halkına can kayıpları nedeniyle başsağlığı diledi. Erdoğan ayrıca Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, Suriye ve Pakistan liderleriyle de görüştü.

GÜVENLİK ZİRVESİ DÜZENLEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ayrıca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir güvenlik toplantısı gerçekleştirdi. İsrail'in İran'a saldırıları ile başlayan çatışmaların ele alındığı zirveye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldı.

Güvenlik toplantısında İsrail'in bölgede giderek yayılan saldırganlığına ilişkin gelişmeler, çatışmaların sona erdirilmesi için ortaya konan diplomatik çabalar, saldırıların küresel ve bölgesel güvenliğe etkileri ve alınacak tedbirler, Türkiye'nin muhtemel gelişmelere yönelik hazırlıkları değerlendirildi.