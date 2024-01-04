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Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'nin İstanbul adayını pazar günü açıklayacağız - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'nin İstanbul adayını pazar günü açıklayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi önünde gazetecilerle sohbet etti. Erdoğan, "İstanbul adayını pazar günü öğreneceksiniz. Ankara adayını da 15 Ocak'ta Ankara'da açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

04.01.2024 - 15:31,  Güncelleme: 15:45
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi önünde açıklama yaptı. Gazetecilerin yerel seçimle ilgili sorularını yanıtlayan Erdoğan, pazar günü AK Parti'nin İstanbul adayını açıklayacaklarını söyledi.

"İSTANBUL ADAYINI PAZAR GÜNÜ ÖĞRENECEKSİNİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi önünde önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Bizim yapacağımız açıklamalarda a'dan z'yi hepsi sürprizdir hem de kazanma azmimizin göstergesi olacaktır. İstanbul adayını Pazar günü duyacaksınız. Ankara adayını da Ankara'da açıklayacağız. Hayırlara vesile olsun." dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de dün akşam 2024 yerel seçimleriyle ilgili olarak AK Parti'nin bazı belediye başkan adaylarının 7 Ocak Pazar günü açıklanacağını, kalan adayların ise 15 Ocak'ta açıklanacağını ifade etmişti. Çelik, "Şimdi kamuoyu araştırmaları ve toplantıların neticesinde adayların ismi belirlenmeye başlandı. Adaylarımızın belli bir bölümün ilk açıklamasını bu Pazar günü Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğiz. Kalan adayları hem seçim beyannamesini açıklayacağız hem de kalan adayları 15 Ocak'ta açıklayacağız. Ankara'da açıklayacağız. İki takvim halinde adaylarımızın açıklamasını gerçekleştirilmiş olacağız. Çalışma devam ediyor" demişti.

ERDOĞAN İÇİN İSTANBUL'UN YERİ AYRI

Cumhurbaşkanı Erdoğan için İstanbul'un yerinin çok farklı olduğu herkes tarafından biliniyor. Her fırsatta "Aşkım, sevdam" olarak nitelendirdiği megakenti yeniden kazanmak istediklerini ifade eden Erdoğan, en doğru adayı belirlemek için deyim yerindeyse kılı kırk yarıyor.

Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada İstanbul için parolalarının "Yeniden İstanbul" olacağını belirterek "Yeniden İstanbul mücadelenin parolalarından biri olacaktır. İttifakımızı daha da güçlendireceğiz. Cumhur İttifakı doğru adaylarla seçime girecek. CHP bizim başlattığımız projeleri bile devam ettiremedi. CHP'li iş bilmezlerin yönetimi altında İstanbulluları yoran bir şehre dönüştü. İstanbul CHP zihniyeti elinde eski günlerini arıyor" demişti.

"İSTANBUL'UN FETRET DEVRİ SON BULACAK"

Erdoğan başka bir açıklamasında ise şu ifadeleri kullanmıştı: "İstanbul'un eser ve hizmet özleminin bitmesi çok önemli. İnşallah İstanbul'un fetret devri son bulacak. İstanbul'a kendini vakfedecek, İstanbul'dan başka yeri gözü görmeyecek, tüm kalbiyle bu şehri sevecek adayımızı yakında açıklayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti\'nin İstanbul adayını pazar günü açıklayacağız
YORUMLAR (10)
  • Ender Kervancıoğlu: Hırsızlara, rantçılara oy yok. İmamoğlu ile devam. Yanıtla 93 91
  • guvenlik office: İstanbul hezimete ve iş bilmez kibir abidilerinin egolarına doymuştur. Reis umarım adayınız bizleri bu rezillikten kurtarır ... Yanıtla 56 54
  • Yusuf Gümüşsoy: Çokta umurumuzda değil artık kimin aday olacağı çünkü oy moy yok.. Yanıtla 61 21
  • Şbn Şbn: Ev fiyatına saat takmak moda nasılsa Yanıtla 42 19
  • Serkan Basar: yok biz öğrenmesek daha iyi bence Yanıtla 45 14
  • soner yavuz: bu seçimdede AKP adana mersin izmir istanbul ankara kırşehir bolu antalya muğla hatayı kazanamassa artık AKP de çöküş ve kopmalar başlar buda demektirki AKP nin sonu geliyor ve milletin güvenini kaybetmiş anlamına gelir bence ADANAYI ANKARAYI İSTANBULU MERSİNİ İZMİRİ MUĞLAYI HATAYI BOLUYU ANTALYAYI MUĞLAYI YİNE ALAMAYACAK bakın görün Yanıtla 29 13
  • Ahmet Demir: vallahde Yanıtla 26 10
  • Eski Tüfek.: Hiçbir siyasi olguya angaje değilim...Eko işi uzak ara götürür , bahisler açılmıştır..:) Yanıtla 10 4
  • Necati Kaya: Kupon arsaları sana haber verecek bir ayay bul.,yoksa kupon arsalar kaçar elden. Yanıtla 11 2
  • Görkem Altuntas: Necati yine yapmışsın şovunu necatiii 0 3

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