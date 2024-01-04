Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti\'nin İstanbul adayını pazar günü açıklayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi önünde açıklama yaptı. Gazetecilerin yerel seçimle ilgili sorularını yanıtlayan Erdoğan, pazar günü AK Parti'nin İstanbul adayını açıklayacaklarını söyledi.

"İSTANBUL ADAYINI PAZAR GÜNÜ ÖĞRENECEKSİNİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi önünde önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Bizim yapacağımız açıklamalarda a'dan z'yi hepsi sürprizdir hem de kazanma azmimizin göstergesi olacaktır. İstanbul adayını Pazar günü duyacaksınız. Ankara adayını da Ankara'da açıklayacağız. Hayırlara vesile olsun." dedi.

SÖZCÜ ÇELİK DÜN AKŞAM SİNYALİ VERMİŞTİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de dün akşam 2024 yerel seçimleriyle ilgili olarak AK Parti'nin bazı belediye başkan adaylarının 7 Ocak Pazar günü açıklanacağını, kalan adayların ise 15 Ocak'ta açıklanacağını ifade etmişti. Çelik, "Şimdi kamuoyu araştırmaları ve toplantıların neticesinde adayların ismi belirlenmeye başlandı. Adaylarımızın belli bir bölümün ilk açıklamasını bu Pazar günü Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğiz. Kalan adayları hem seçim beyannamesini açıklayacağız hem de kalan adayları 15 Ocak'ta açıklayacağız. Ankara'da açıklayacağız. İki takvim halinde adaylarımızın açıklamasını gerçekleştirilmiş olacağız. Çalışma devam ediyor" demişti.

ERDOĞAN İÇİN İSTANBUL'UN YERİ AYRI

Cumhurbaşkanı Erdoğan için İstanbul'un yerinin çok farklı olduğu herkes tarafından biliniyor. Her fırsatta "Aşkım, sevdam" olarak nitelendirdiği megakenti yeniden kazanmak istediklerini ifade eden Erdoğan, en doğru adayı belirlemek için deyim yerindeyse kılı kırk yarıyor.

Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada İstanbul için parolalarının "Yeniden İstanbul" olacağını belirterek "Yeniden İstanbul mücadelenin parolalarından biri olacaktır. İttifakımızı daha da güçlendireceğiz. Cumhur İttifakı doğru adaylarla seçime girecek. CHP bizim başlattığımız projeleri bile devam ettiremedi. CHP'li iş bilmezlerin yönetimi altında İstanbulluları yoran bir şehre dönüştü. İstanbul CHP zihniyeti elinde eski günlerini arıyor" demişti.

"İSTANBUL'UN FETRET DEVRİ SON BULACAK"

Erdoğan başka bir açıklamasında ise şu ifadeleri kullanmıştı: "İstanbul'un eser ve hizmet özleminin bitmesi çok önemli. İnşallah İstanbul'un fetret devri son bulacak. İstanbul'a kendini vakfedecek, İstanbul'dan başka yeri gözü görmeyecek, tüm kalbiyle bu şehri sevecek adayımızı yakında açıklayacağız."