Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Beştepe\'de görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün Ankara'da bir araya gelecek.

Beştepe'de gerçekleşecek görüşmenin saat 16.00'da başlaması planlanıyor. Görüşmede, iç ve dış politikadaki son gelişmelerin yanı sıra güncel siyasi başlıkların değerlendirilmesi bekleniyor.

Erdoğan ile Bahçeli en son 9 Ocak'ta bir araya gelmişti. Bahçeli'nin Çankaya'daki konutunda yapılan görüşme yaklaşık 40 dakika sürmüştü.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin MHP liderinin dün grup toplantısında söylediği "Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı ortağıdır, ancak iktidar ortağı değildir." sözlerinin ardından gelmesi dikkat çekti.

Bahçeli kulisleri sallayan o açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hatırlarsanız, geçen haftaki grup konuşmamda, en düşük emekli maaşı alan kardeşlerimizin sefalet ücretine değil en azından insanca yaşayabilecekleri bir seviyeye taşınmasını gündeme getirmiştim. Şu hususu ama, fakat demeden tekrar ediyorum: Sözlerimin sonuna kadar arkasında ve emeklilerimizin yanındayım. Biz ne söylemişsek onu yapar, ne yapmışsak onu anlatır ve sahipleniriz. CHP'nin iç çekişmelerine, yolsuzluk ve rüşvet çarkına, uyuşturucu ve kumar alemlerine akan kaynaklarına ve sorunlu siyasetine aklımız ermez, bilgimiz yetmez. Zira bizim aklımız da fikrimiz de hep Türkiye'dir, Türk milletidir. Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı ortağıdır, ancak iktidar ortağı değildir. İttifak ortağı olarak da, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin iyi niyetle Türkiye'nin kalkınmasına, milletimizin huzur ve refahı için bütçe imkanları doğrultusunda aldığı kararlara destek olmak siyasi ahlakımızın gereğidir. Biz bunu yapıyoruz. Boş işlerle uğraşmıyoruz. Teneke gürültüsüne kulak asmıyoruz. Köklü bir siyasi parti olarak ekonomik ve sosyal meselelere kafa yoruyoruz."