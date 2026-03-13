Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan İlber Ortaylı için baş sağlığı mesajı: Derin üzüntü duydum

Cumhurbaşkanı Erdoğan yayınladığı baş sağlığı mesajında, "Çok değerli İlber Ortaylı hocamızın vefatından derin üzüntü duydum, ailesine baş sağlığı diliyorum" dedi.
Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti. Ortaylı'nın vefatı tüm Türkiye'yi derin hüzne boğarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da baş sağlığı mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Entelektüel kişiliği, bilgi ve birikimi, kitapları, araştırmaları ve akademik çalışmalarıyla milletimizin saygısını kazanan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, çok değerli Prof. Dr. İlber Ortaylı hocamızın vefatından derin üzüntü duydum.
Sayın İlber Ortaylı'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyor; kederli ailesine, öğrencilerine, dostlarına, tüm sevenlerine ve akademi dünyamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb'im mekânını cennet eylesin."
