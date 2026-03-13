Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlber Ortaylı için baş sağlığı mesajı: Derin üzüntü duydum - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlber Ortaylı için baş sağlığı mesajı: Derin üzüntü duydum

13.03.2026 17:53  Güncelleme: 18:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı için baş sağlığı mesajı yayınladı. Erdoğan, "Çok değerli İlber Ortaylı hocamızın vefatından derin üzüntü duydum, ailesine baş sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN, ORTAYLI İÇİN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI YAYIMLADI

Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti. Ortaylı'nın vefatı tüm Türkiye'yi derin hüzne boğarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da baş sağlığı mesajı yayımladı.

"VEFATINDAN DERİN ÜZÜNTÜ DUYDUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Entelektüel kişiliği, bilgi ve birikimi, kitapları, araştırmaları ve akademik çalışmalarıyla milletimizin saygısını kazanan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, çok değerli Prof. Dr. İlber Ortaylı hocamızın vefatından derin üzüntü duydum.

"RABB'İM MEKANINI CENNET EYLESİN"

Sayın İlber Ortaylı'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyor; kederli ailesine, öğrencilerine, dostlarına, tüm sevenlerine ve akademi dünyamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb'im mekânını cennet eylesin."

Evinde silahla vurulmuş halde bulunan kadın kurtarılamadı Evinde silahla vurulmuş halde bulunan kadın kurtarılamadı
Bakan Göktaş’tan BM’de İsrail protestosu Bakan Göktaş'tan BM'de İsrail protestosu
Paşinyan, ABD Başkan Yardımcısı Vance’a Karabağ kitabı hediye eden müdürü görevden aldı Paşinyan, ABD Başkan Yardımcısı Vance'a Karabağ kitabı hediye eden müdürü görevden aldı
Ergin Ataman’dan Fenerbahçe itirafı Ergin Ataman'dan Fenerbahçe itirafı
Galatasaray’dan 2 isim Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’i belli oldu Galatasaray'dan 2 isim! Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu
Ünlü market zincirinden inanılmaz israf: Hepsini çöpe attılar Ünlü market zincirinden inanılmaz israf: Hepsini çöpe attılar
Alzheimer hastası annenin tanımadığı oğlu, eve itfaiye merdiveniyle girdi Alzheimer hastası annenin tanımadığı oğlu, eve itfaiye merdiveniyle girdi
İran, Hürmüz Boğazı’na mayın döşendiği iddialarını reddetti İran, Hürmüz Boğazı'na mayın döşendiği iddialarını reddetti
Tek rakibi Yılmaz Vural Çalıştırdığı takım sayısını duyanlar inanamıyor Tek rakibi Yılmaz Vural! Çalıştırdığı takım sayısını duyanlar inanamıyor
Aral Şimşir Süper Lig’den aldığı teklifi açıkladı Aral Şimşir Süper Lig'den aldığı teklifi açıkladı

18:06
Ve bomba patladı Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha
Ve bomba patladı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha
18:00
Trump: İran’ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz
Trump: İran'ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz
16:56
Gençlerbirliği’nden Yüksel Yıldırım’a çok sert tepki
Gençlerbirliği'nden Yüksel Yıldırım'a çok sert tepki
16:42
“Dünyanın en güzel kızı“ evleniyor: Nişan yüzüğü olay
"Dünyanın en güzel kızı" evleniyor: Nişan yüzüğü olay
16:41
İlber Ortaylı’nın ölüm haberini alan Fatih Altaylı gözyaşlarına boğuldu
İlber Ortaylı'nın ölüm haberini alan Fatih Altaylı gözyaşlarına boğuldu
16:19
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
15:43
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
15:41
Trump ve Netanyahu’yu çıldırtacak görüntü: Pezeşkiyan meydanlara indi
Trump ve Netanyahu'yu çıldırtacak görüntü: Pezeşkiyan meydanlara indi
15:35
Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında
Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında
15:10
Pezeşkiyan, Modi’nin talebini hiç düşünmeden reddetti
Pezeşkiyan, Modi'nin talebini hiç düşünmeden reddetti
14:46
İmam hatip lisesinde görevli kadın öğretmen hakkında skandal iddia
İmam hatip lisesinde görevli kadın öğretmen hakkında skandal iddia
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 18:27:13. #7.12#
Advertisement
