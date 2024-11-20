Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz

20.11.2024 13:16  Güncelleme: 13:29
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G20 Liderler Zirvesi kapsamında gittiği Brezilya'dan dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi gündemi ve asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Bizim amacımız vatandaşımızın toplumun bütün kesimlerini alım gücünü kalıcı olarak artırmaktır" diyen Erdoğan devamında şu ifadeleri kullandı: "Bunun da yolu enflasyonu kalıcı bir şekilde tek haneye düşürmekten geçer. İlk yılımızı dezenflasyona geçiş olarak öngörmüştük. Mayıs ayından bu yana enflasyonda düşüş var ve bu düşüş devam edecek. 2025 yılında özellikle hem para politikasının gecikmeli etkisi hem maliye politikasında bütçe açığının azalması hem de fiyatları bir şekilde bütçe imkanları çerçevesinde enflasyon hedefi paralelinde oluşturmamız enflasyonu düşürmeye devam edecek.

"GEÇEN SENE ENFLASYON YÜZDE 65'Tİ, BİZ YÜZDE 49 ZAM VERDİK"

Bakın geçen sene asgari ücretli kardeşlerimize biz yüzde 107 buçuk zam verdik. Geçen sene enflasyon yüzde 65'ti. Bu sene biz yüzde 49 zam verdik. Ekim ayı itibarıyla enflasyon yüzde 49'un altında. Yani yılı da Merkez Bankamızın tahminlerine göre yüzde 44 civarında bir rakamla tamamlayacağız. Özetle biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Son 22 yılda da resim buydu, son 1 yılda da aynı şekildeydi, bu sene içerisinde değişmedi.

"ENFLASYON KALICI BİR DÜŞÜŞ TRENDİNE GİRDİ"

Muhalefet bu konuyu istismar ediyor ama biz önümüzdeki dönemde de aynı prensipler çerçevesinde hareket edeceğiz ve enflasyonun üzerinde, çalışanlarımıza alım gücünü koruyacak çerçevede muamele edeceğiz. Ama aslolan enflasyonun kalıcı bir şekilde düşürülmesidir. Vatandaşlarımızın aldığı temel mallarda enflasyon yüzde 28,5. Sebze meyve gıda dahil mallarda ise yüzde 40 civarında. Enflasyonu şu anda biraz yüksek tutan kira ve özel eğitim gibi hizmetlerdeki enflasyondur. Enflasyon kalıcı bir düşüş trendine girdi, inşallah bu şekilde de yoluna devam edecek.

"BÜYÜKBAŞ HAYVAN İTHALATI İÇİN TALİMATI VERDİM"

Burada şunu da söylemek isterim: Yeni bir adım daha atmayı planlıyoruz. Bu da büyükbaş hayvan ithalini yaparak kırmızı ete çok daha iyi imkanlarla erişimini sağlamaktır. Bunu Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı ile de değerlendirdik. Vatandaş kırmızı ete beklediği fiyatlarla ulaşabilsin diye gerekirse süratle Uruguay'dan Brezilya'dan bu büyükbaş hayvan ithalini yapalım talimatını verdim. Bunu değerlendireceğiz ve bu adımları da atacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan asgari ücret mesajı: Hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz

Asgari Ücret, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (75)

  • Orhan Özdemir:
    20 senedir aynı sözler değişen yok 169 8 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    hahahhahahahha kendileri rahat ya herkezi oyle zannediyorlar. 1 asgari ucret 1 aylik kiradan daha az hala supermis gazeli okuyor 156 11 Yanıtla
  • Emre Aytekin:
    Evet reis ezdirmedin direk kan getirttin asgari ücret konusulmadan sözde namussuz esnaflar herseyım fıyatını zamlandırdı sonunda bu halkı kıskırtıp sokaklara dökeceksiniz 133 12 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    bu ülkede asgari ücret 100 bin TL de olsa boştur sürünmeye devam ey millet koyun gibi yaşadığımız sürece bu böyle devam edecek herşeyi hakkediyoruz 115 13 Yanıtla
  • Murat Akat:
    Enflasyona ezdirmez kendi ezer 90 10 Yanıtla
  • Yakup Gürce:
    Hep aynı hikayee 86 9 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Aynı edebıyat yıllardır böyle ama enflasyon bızde zor düşer çünkü israf çok ölü yatırım çok uretım azaldı 80 8 Yanıtla
  • Deniz Uzar:
    tabii tabiii ondan herşeye %50 zam geliyor asgari ücretliye %30 almadan para bitti zaten 69 4 Yanıtla
  • Ahmet Kaan SOYSAL:
    Yazık bildikleri enflasyon oranı %10 63 6 Yanıtla
  • Mehmet Dagdelen:
    Sayın başkanım sizin acilen psikiyatriye yatmanız gerekiyor sizin için söylemiyorum size oy vermeyenler için söylüyorum 33 23 Yanıtla
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