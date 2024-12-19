Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan D-8 Zirvesi'nde "Suriye" mesajı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan D-8 Zirvesi'nde "Suriye" mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan D-8 Zirvesi'nde "Suriye" mesajı geldi. Erdoğan, "Bu zorlu mücadelede yanlarındayız" ifadelerini kullandı.

19.12.2024 13:31  Güncelleme: 13:45
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahire'de D-8 Teşkilatı 11. Zirve Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. "Suriye halkının birliğe, dayanışmaya ve ülkelerini ayağa kaldırmaya ihtiyaçları var" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artan çatışmalar, krizler ve savaşlar karşısında maalesef küresel güvenlik ve istikrarı teminle görevli kurumlar sorumluluklarını yerine getirmiyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"KÜRESEL BARIŞA İHTİYACIMIZ VAR"

"Artan çatışmalar, krizler ve savaşlar karşısında maalesef küresel güvenlik ve istikrarı teminle görevli kurumlar sorumluluklarını yerine getirmiyor. Küresel barışa ihtiyacımız var. KOBİ'lerin desteklenmesinde D-8'in mevcut imkanlarını daha etkin şekilde kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Mısır'ın da Tercihli Ticaret Anlaşması'nı onaylamasıyla birlikte artık çok daha geniş bir çerçevede anlaşmanın uygulanması mümkün olacaktır. Dünyanın en büyük havacılık ve uzay festivali TEKNOFEST'e en az gelişmiş ülkeleri de dahil ederek küresel adalet ve gelişime katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

SURİYE MESAJI

Suriye halkının birliğe, dayanışmaya ve ülkelerini ayağa kaldırmaya ihtiyaçları var. Suriye süratle ayağa kaldırılmalı. Terörden arındırılmış bir Suriye'nin inşası en samimi beklentimizdir. D-8 olarak Suriyeli kardeşlerimizin yanında olmamız gerektiğine inanıyorum. Suriye'de istikrar sağlanması için çalışmaları sürdüreceğiz. Komşuları ve kardeşleri olarak buna katkı sunmaya çalışıyoruz. Tüm dini, mezhebi ve etnik grupların yan yana sulh içinde yaşadığı terörden arındırılmış bir Suriye'nin inşası en samimi beklentimizdir.

"AZERBAYCAN'A D-8 AİLEMİZE HOŞ GELDİNİZ DİYORUM"

Teşkilatımızı büyütmek suretiyle etki alanını daha da genişletmek için yeni üye ve ortaklara kapımızın açık olması gerekiyor. Azerbaycan'ın teşkilatımıza üye olmasıyla birlikte bugün, dünden daha güçlüyüz. Kardeş Azerbaycan'a D-8 ailemize hoş geldiniz diyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan D-8 Zirvesi\'nde "Suriye" mesajı

Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan D-8 Zirvesi'nde 'Suriye' mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • YUSUF CANER:
    sormasi ayıp kaç uçakla gittiniz. maliyet ne kadar oldu 51 34 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    Hazır toplanmışken soykırımcı İsrail'e karşı bir mukavemet gücü oluştursanıza ya... Gazze'de bebekler masumlar her saat katliama uğruyor... Suriye'de İsrail'in önünü kimler açtı? Lütfen milletin aklıyla alay etmeyin, büyük şeytan abd, siyonist İsrail'le, işbirliğiyle, ticaret yaparak bölgeyi huzura kavuşturamazsınız. 45 12 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    TAHSIN SEN GITSENE SAVASMAYA BURADA EDEBIYAT YAPACAGINA 31 25 Yanıtla
  • Emin Ceylan:
    itler ürürYiğitler yürür bir yiğit'in arkasında binlerce it örünmüyorsa zaten Yiğit değildir sıradaki kişidir pazara kadar değil mezara kadar 16 38 Yanıtla
  • Tarık:
    Allah senden razı olsun sayın cumhurbaşkanım cansın can. 21 31 Yanıtla
  • melih babaoglu:
    Allah’a havale tüyü yetmemiş yetim hakkı yiyeni 32 2 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Asgari ücret 17 bin ev kiraları 20 bin çoğu borçlu evlenmeyi hayal edemiyor. 16 1 Yanıtla
  • yağız spotcu:
    vandda nara icardının mesajlarını ifşa etti unuttunız haberi :))))) 14 1 Yanıtla
  • Alp Uganer:
    nedir bu Suriye sevdası kendi halkın perişan birazda onlar için bir şeyler yap 8 1 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Boş konuşma sadece laf çene 6 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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