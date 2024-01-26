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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum

Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in soykırımla yargılanmasına karar vermesine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum geldi. Erdoğan, "Uluslararası Adalet Divanında Gazze'deki insanlık dışı saldırılarla ilgili alınan ihtiyati tedbir kararını değerli buluyor, memnuniyetle karşılıyorum. Filistinli masum sivillere yönelik işlenen savaş suçlarının cezasız kalmaması için sürecin takipçisi olmayı sürdüreceğiz." dedi.

26.01.2024 - 17:03,  Güncelleme: 17:33
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararını değerlendirdi. Erdoğan, "Uluslararası Adalet Divanında Gazze'deki insanlık dışı saldırılarla ilgili alınan ihtiyati tedbir kararını değerli buluyor, memnuniyetle karşılıyorum." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Güney Afrika'nın açtığı soykırım davasında, "İsrail Devleti, Gazze'de yürüttüğü askeri operasyonları derhal durdurmalı" talebiyle ilgili, İsrail'in Gazze sakinlerine yönelik öldürme, saldırı ve yıkımla ilgili her türlü eylemden kaçınması ve soykırımı önlemek için tüm tedbirleri almasına hükmetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, UAD'ın kararına ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum

"UAD'IN İHTİYATİ TEDBİR KARARINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUM"

Erdoğan, X'teki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uluslararası Adalet Divanında Gazze'deki insanlık dışı saldırılarla ilgili alınan ihtiyati tedbir kararını değerli buluyor, memnuniyetle karşılıyorum. Filistinli masum sivillere yönelik işlenen savaş suçlarının cezasız kalmaması için sürecin takipçisi olmayı sürdüreceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımının devamında, "Soykırım Sözleşmesi'ne taraf ülkeler için bağlayıcı olan bu kararın; İsrail'in kadın, çocuk, yaşlı ayırt etmeden gerçekleştirdiği saldırılarının artık bir son bulmasına vesile olmasını diliyoruz. Türkiye olarak ateşkesin tesisi ve kalıcı barışa giden yolun temini adına tüm gücümüzle çalışmaya ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum

NE OLDU?

UAD, Güney Afrika'nın açtığı soykırım davasında, "İsrail Devleti, Gazze'de yürüttüğü askeri operasyonları derhal durdurmalı" talebiyle ilgili, İsrail'in Gazze sakinlerine yönelik öldürme, saldırı ve yıkımla ilgili her türlü eylemden kaçınması ve soykırımı önlemek için tüm tedbirleri almasına hükmetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan İsrail\'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum
YORUMLAR (3)
  • Mevlut Emre: Vuracaklarini vurdular dagitacaklarini dağıtılar bu saaten sonra ne yapsanız boş o dediyiniz başta lazımdı şimdi 2 tane düz duvar kalmış okadar mazlum öldü dünya durup izledi bu saaten sonra mazlumlari geri getirmeyeceyinize göre her şey boş Yanıtla 1 25
  • ergan yasar: Allah(c.c) en kısa zamanda bu siyonist yahudileri ve itlerini helak etsin inşallah Yanıtla 1 7
  • osman şahin: Güney Afrika nın İsrail’i şikayet etmesini memnuniyet ile karşılayacağına ilk sen şikayet etseydin dünya lideri olarak Yanıtla 0 3

Recep Tayyip Erdoğan, İsrail, Gazze, Lahey, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum - Son Dakika
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