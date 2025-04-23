Marmara Denizi'nde saat 12.13'te 3,9 ve 12.49'da 6.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem Marmara Bölgesi'nin tamamında hissedildi. Artçı sarsıntılar devam ediyor.
Büyük paniğe neden olan deprem sonrası bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz" ifadelerine yer verdi.
Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 12.13'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre depremin derinliği 6.99 kilometre olarak kaydedildi.
Bu depremin ardından Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 12.59'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 6.92 kilometre olarak ölçüldü.
Depremler İstanbul'un tüm ilçeleri ve çevre illerden de hissedildi. Sarsıntıyı hissedip panik yaşayan halk tedbir amaçlı sokaklara döküldü.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'daki deprem sonrası ilk açıklama - Son Dakika
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