Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'daki deprem sonrası ilk açıklama - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'daki deprem sonrası ilk açıklama

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İstanbul'da Silivri açıklarında önce 3.9 ardından da 6.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Büyük paniğe neden olan deprem sonrası bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçmiş olsun. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

23.04.2025 13:14
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Marmara Denizi'nde saat 12.13'te 3,9 ve 12.49'da 6.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem Marmara Bölgesi'nin tamamında hissedildi. Artçı sarsıntılar devam ediyor.

ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ

Büyük paniğe neden olan deprem sonrası bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

İLK SARSINTI 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 12.13'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre depremin derinliği 6.99 kilometre olarak kaydedildi.

İKİNCİ DEPREM FENA SALLADI

Bu depremin ardından Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 12.59'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 6.92 kilometre olarak ölçüldü.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Depremler İstanbul'un tüm ilçeleri ve çevre illerden de hissedildi. Sarsıntıyı hissedip panik yaşayan halk tedbir amaçlı sokaklara döküldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan İstanbul\'daki deprem sonrası ilk açıklama
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İstanbul, Silivri, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'daki deprem sonrası ilk açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • netlog321:
    ekremin ahı tutuyor,zalim tayyib 126 239 Yanıtla
    Ahmet Tekin:
    Asıl hırsız eko yüzünden oluyor kentsel dönüşüm olsaydı insanlar bu kadar korkmazdi nimet nimet diye diye çaldı hırsız 2 4
    zumra2018:
    zalimler hırsızlar belli 0 0
    Murat Zor:
    zalim olsaydı senin aneni ziyaret etmişlerdi şimdi. 0 0
  • 183566:
    Şimdi siyasi menfaat zamanı değildir. Ekrem İmamoğlu derhal serbest bırakılıp görevinin başına gelip İdatai halkı ile ilgilenmelidir. 111 150 Yanıtla
    baba yorgun yorgun:
    Eko arkadan serbest kalacak ?????? 0 2
  • 145353:
    kanal istanbula tüm hızıyla devam edin, durmayın 132 65 Yanıtla
  • Chen Medya :
    gelişmeleri takip etsen ne olacak 20 senedir istanbula deprem için ne yaptınız 116 34 Yanıtla
  • Cemal Sulak:
    Deprem kanal istanbul’u yapmayın diyor 108 40 Yanıtla
    Ramazan Firat:
    cemal salak Ecevit zamanında Kanal İstanbul mu vardı.az için az 0 0
  • Yelloz Kız:
    25 yıldır deprem önlemleri alınmadı şimdi boş boş konuş bakalım 104 34 Yanıtla
  • zeki69:
    kentsel dönüşümü anlar inşallah bu millete bı uyarı olsun 122 9 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    aha çıktı ekonomi profosoru 86 29 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    iban atarlar 86 27 Yanıtla
  • Sinan null:
    hırsızın ahı tutmuş diyenler.. bu depremde birileri ölseydi kentsel dönüşümde yapılmayan binalardan dolayı olurdu onların hesabını sizin hırsız Eko her iki cihanda da ödeyemedim 29 57 Yanıtla
  • Uğur BOZKURT:
    Uğursuz, daha dur neler gelecek başımıza sen olduğun müddetçe. ( EMEKLİ) 34 24 Yanıtla
  • 183566:
    Hala Kanal İstanbul hayali kuruyorsunuz, ilk önce deprem önlemini alın. menfaatler insan hayatından daha mı değerli? 42 11 Yanıtla
  • Burak üstün:
    dışarı çıktık boş alan bile yok insanlar binaların arasında deprem ülkesiyiz o kadar acı çektik ama istanbulun depreme hazırlığı % 1 bile değil 48 4 Yanıtla
  • Yunus:
    çeyrek asır oldu Türkiye'yi depreme hazır edemedik. ben her zaman söylüyorum bu ülkenin en büyük beka meselesi depremdir. Maraş depreminde kaç insan kaybettik sayilini dahi bilmiyoruz. insanlar savaşlarda bile bu kadar kayıp vermiyor 34 8 Yanıtla
  • ERŞAN KUNERİ:
    konuşmuş yine boş teneke... 29 12 Yanıtla
  • 90911665he.:
    Recep ne yapacak depremi mi durduracak?? 20 15 Yanıtla
    Byaydin Yeniden:
    ebenizi durduracak. o geldiginde evler 4 katlı idi şimdi 6-7 katlı.. Neden insanlara köylerinde Hayvancılık , tarımı bitirdiler herkeste istanbula göç etti? 2000 de istanbul nüfusu 9 milyon hadi ögrencilerle 9.5 milyon idi..şimdi? 15.800 nufus ögrenciler ve suriyeli falan filan yabancılar yuzunden 22-23 milyonluk şehir.. kısacası Türkiye 85 felan istanbul 23 milyon.. ulkenin 4/1 i burada 2 0
  • fmpsd69v55:
    başlar yine e tabi şimdi e tabi şimdi e tabi şimdi 20 10 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Sen hala rant peşinde koş, Allah gözünü doyursun, 99 depremindeki toplanma alanları ne oldu. Goturdunuzmu malı. 20 5 Yanıtla
  • Yusuf Duman:
    Reyis sana oy veren kurtarıyorsun çöplük CHP oy veren oluyor hataya bağıra bagirah hata çürümüş bir an yapalım yok olduler İmamoğlu hatırlamıyor İst çürük bir an yapılması lazım 5 19 Yanıtla
  • Gamze&eda2004:
    İstanbul'u boşaltmak göç ettirmek istiyorlar yapay deprem yaratıyorlarhatayda olduğu gibi 4 12 Yanıtla
  • Ahmet Tekin:
    Kentsel dönüşüme karşı çıkan CHP hırsız eko ve tayfalari şimdi gelmiş burda ahkam kesiyor 4 9 Yanıtla
  • Gkbay Fıgen:
    senin yarattığın depremler daha etkili 6 3 Yanıtla
  • Harun Tanışık:
    Deprem olmuş onemlimi kanal istanbul önemli ekremi anlayacaksınız ama gec olacak 3 0 Yanıtla
  • k K:
    Rakipi Ekrem imamoğlu'nu ortada kaldırmak için hapse atılmasını neden olan Recep Tayyip Erdoğan doları 3. Lira çıkarmakla Türkiye'nin dış borcu olan 550 milyarı dolari 3 tl artirilmasina neden oldu böyle borcu 1,5 trilyon tl arttırdı. Bu parayı deprem için harcasaydı şimdi hiç korku olmaz insanlarda. istanbulun depreme dayanaksiz evlerini yikar ve yerine yeni ev yapilirdi o parayla. 2 0 Yanıtla
  • Ali Murat Çetinkaya:
    Gaziantep belediyeleri yerinde dönüşüme zorluk çıkarıyorlar depremzede ler perişan sayın cumhur başkanı zorluk çıkartmayın dediğine rağmen yine zorluk çıkartıyorlar 0 1 Yanıtla
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