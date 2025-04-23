Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan İstanbul\'daki deprem sonrası ilk açıklama

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Rakipi Ekrem imamoğlu'nu ortada kaldırmak için hapse atılmasını neden olan Recep Tayyip Erdoğan doları 3. Lira çıkarmakla Türkiye'nin dış borcu olan 550 milyarı dolari 3 tl artirilmasina neden oldu böyle borcu 1,5 trilyon tl arttırdı. Bu parayı deprem için harcasaydı şimdi hiç korku olmaz insanlarda. istanbulun depreme dayanaksiz evlerini yikar ve yerine yeni ev yapilirdi o parayla.