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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kilise saldırısıyla ilgili ilk açıklama: Faillerin yakalanması için gereken adımlar atılıyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kilise saldırısıyla ilgili ilk açıklama: Faillerin yakalanması için gereken adımlar atılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarıyer'de kiliseye giren saldırganların 1 kişiyi öldürüp kaçmasıyla ilgili konuştu. Erdoğan, "Başımız sağolsun. Tüm teşkilat arama faaliyetleri içerisinde. Faillerin yakalanması için gereken adımlar atılıyor." dedi.

28.01.2024 - 15:13,  Güncelleme: 15:34
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İstanbul'da Santa Maria Kilisesi'nde düzenlenen ayin sırasında maskeli ve silahlı 2 kişi tarafından 1 kişi öldürüldü. Polis saldırganların peşine düşerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konuyla ilgili ilk açıklama geldi.

RAHİP VE BAŞKONSOLOS İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde meydana gelen saldırıyla ilgili Sarıyer Kaymakamı Sayın Ömer Kalaylı, Santa Maria İtalyan Kilisesi Rahibi Sayın Anton Bulai ve Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Sayın Witold Lesniak ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Tüm cemaate başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, faillerin en kısa sürede yakalanması için gereken adımların atılmakta olduğunu ifade etti.

"GEREKEN ADIMLAR ATILIYOR"

Erdoğan, "Tüm cemaate başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Tüm teşkilat arama faaliyetleri içerisinde. Faillerin yakalanması için gereken adımlar atılıyor." dedi.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç başsavcılığın soruşturma başlattığını belirterek, "İstanbul Sarıyer'de Santa Maria kilisesinde ayin sırasında maskeli iki kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup, olayın aydınlatılması için bir başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan kilise saldırısıyla ilgili ilk açıklama: Faillerin yakalanması için gereken adımlar atılıyor
YORUMLAR (5)
  • Beşiktaş 1903: Ondan sonra müslümanlar niye sevilmiyor Yanıtla 64 15
  • ayhan ünlü: peki yahudiler niye seviliyor müslümanları öldürdükleri için mi yoksa zengin oldukları için mi Yanıtla 3 35
  • Emekli Tahminci: Bunuda Müslümanlara bağladınız ya allah ıslah etsin zaten haçlılar,hristiyan alemi, diğerleri hepsi zaten islam ve TÜRK düşmanı bu olayda israilin parmağı var sahsen elhamdülillah Müslümanım bir canlıyı bile incitemem bizde bu bunu yapanlar birincisi Müslüman değiller ikincisi insan değiller klisede olenede allahdan rahmet diliyorum yaralilara acil şifalar diliyorum Yanıtla 9 25
  • alper güveş: Bizi kimsenin sevmesine ihtiyacımız yok onu yapanlar ve yaptıranlar kendileridir ki onlar yurt dışında bizim camilerimizde katliam yaparken sen onları seviyormusun tabikide yanlış birşey bu yapılan Yanıtla 2 20
  • mert çelik: idam hala yok Yanıtla 1 15

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