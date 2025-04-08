Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e 500 bin liralık dava - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e 500 bin liralık dava

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel hakkında ''Cuntacı'' ifadeleri nedeniyle 500 bin liralık tazminat davası açtı

08.04.2025 11:52
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan,CHP lideri Özgür Özel hakkında 500 bin TL manevi tazminat davası açtı.

AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, konuyla ilgili açıklamasında "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in olağanüstü kurultayda sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamlar ile 'cuntacı' vb. hakaretamiz ifadeleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerine yer verdi.

İşte Hüseyin Aydın'ın o paylaşımı;

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e 500 bin liralık dava

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Özel, partisinin olağanüstü kurultayında yaptığı konuşmada "Ben bir Cumhurbaşkanına ne söylenebileceğini, ama bir cunta başkanın neden anlayacağını çok iyi bilen birisiyim. Maalesef bu süreçte muhatabım bir Cumhurbaşkanı değil, bir cunta başkanıdır" demişti.

TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ

Özel'in bu sözleri iktidar kanadını bir hayli kızdırdı. Bakanlar, milletvekilleri, hatta MHP lideri Devlet Bahçeli de Özel'in bu sözlerine tepki gösterdi. MHP lideri Devlet Bahçeli, "Cunta demek, CHP demektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan CHP lideri Özel\'e 500 bin liralık dava

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e 500 bin liralık dava - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Alp Uganer:
    açmazsan şaşardık zaten 36 17 Yanıtla
  • Kubilay Gençtürk:
    herhalde herkes haddini bilecek 24 22 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Bu tipitip hala nasıl tutuklamaz anlaşılır gibi değil 18 19 Yanıtla
  • Mert Pktkn:
    Reyiz yine yolunda 17 12 Yanıtla
  • kadir kınay:
    çok lazımsa vatandaslar birleşerek atalım Reis sen sıkıntı yapma 11 8 Yanıtla
  • sedat ümit sarı:
    partisi öder 11 8 Yanıtla
  • 78908900:
    Erdoğan'ı cuntacı olarak suçlayan partinin lideri geçmişte cuntayı göreve davet edendir.Ülkede meydana gelen beş darbe iki e muhtıra nı n altında hep cehape cıkmıştır..Çanakkale de savaştığımız ingilizden destek isteyen ,Agri demokratik olan abd den demokrasi dilenen Özel öncelik ile kirli geçmişine göz atsın ... 5 4 Yanıtla
  • Diyego Can:
    buldun incir ağacı dava açmak için fırsat kolluyon zaten seni CHP Zengin edecek kazandığın paraları nereye harciyon 5 0 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    dini imanı para siyasal İslam paranı radikal islam canını alır uzak dur 2 2 Yanıtla
  • orhanbayarr21:
    ŞAŞRDIKMI HAYIR EKONOMİ UÇUYOR HER ŞEY YOLUNDA ONLARA GÖRE MAAŞALARI GİTMESİN DİYE AK MİLLETVEKİLLERİN ELLERİ ADALET HUKUK YOLSUZLUK YOKSULLUK İÇİN NEDENSE HERHANGİ BİR ŞEY ARAŞTIRILSIN DENSE HEP ELLERİ AŞAGIDA BİR HER ŞEY ÇOK GÖZEL OLUCAK BERKAYIN DEDİĞİ GİBİ 2 0 Yanıtla
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