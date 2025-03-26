Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'in "boykot" çağrısına ilk tepki - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'in "boykot" çağrısına ilk tepki

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çok sayıda marka için başlattığı boykot çağrısına tepki gösterdi. Erdoğan "İsrail bomba yağdırırken siyonist destekçisi şirketler için boykot kelimesini telaffuz bile etmediler. Şimdi çıkmışlar ülkenin yerli ve milli markalarını boykottan bahsediyorlar. Özel'in ne tuttuğu yol yoldur, ne de ağzından çıkan sözü kulağı duymaktadır" dedi.

26.03.2025 13:27  Güncelleme: 13:44
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilirken karara yönelik protestolar ülkenin dört bir yanında devam ediyor.

CHP'DEN BOYKOT ÇAĞRISI

İmamoğlu'na yönelik protestolar kapsamında Saraçhane'de yaptığı konuşmada çok sayıda marka için boykot çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da sert tepki geldi.

"SİYONİST ŞİRKETLER İÇİN BOYKOT KELİMESİNİ TELAFFUZ BİLE ETMEDİLER"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin grup toplantısında yaptığı konuşmada "CHP seçmeni bir senede bay Kemal'i mumla arar hale geldi. İşte sizlerde görüyorsunuz; İsrail, 471 gün boyunca Filistinlilerin üzerine bomba yağdırırken siyonist destekçisi şirketler için boykot kelimesini telaffuz bile etmediler. Şimdi çıkmışlar ülkenin yerli ve milli markalarını boykottan bahsediyorlar. Özel'in ne tuttuğu yol yoldur, ne de ağzından çıkan sözü kulağı duymaktadır.

"BAŞI İSTANBUL'DA OLAN AHTAPOT..."

'Türk ekonomisine zarar vereceğim' diyen bir ana muhalefet partisi lideri olur mu? Böyle bir siyasetçiden kendi partisine hayır gelir mi? Böyle şuursuz cümleler kurabilen birinin akılla hareket ettiğine kim inanır? Şunu herkesin bilmesini istiyorum; bu yolsuzluk çarkının içinde kimlerin olduğu zamanla ortaya çıkacaktır. Başı İstanbul'da olan ahtapotun, kollarının nerelere uzandığı yakında görülecek" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Özel\'in "boykot" çağrısına ilk tepki

Özgür Özel, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'in 'boykot' çağrısına ilk tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (51)

  • babasultan:
    Erdoğan konuşmaya başladıysa, Özel doğru noktaya parmak basmış demektir.. Boykota devam baba ..... ahahahhahahahhahhaa akköpekler kuduruyor hahahahhahahahhaha 307 329 Yanıtla
  • 250500:
    CHP malesef milli güvenlik sorunu haline geliyor 295 318 Yanıtla
  • Fatih IŞIKLI:
    chp nin boykot lisesi ürünlerini artık alacaz. onlar ne derse tam tersi. bunlardan bi hayır gelmez ancak aldığı nefes zarar 243 274 Yanıtla
  • Serkan Çopur:
    Kendi ülkesine boykot eden muhalefet Yarabbi Bugünleri de gördük çok şükür 209 261 Yanıtla
  • Cihan Kışla:
    hep siz haklısınız ya hep siz temizsiniz ya niye size reklam verip para kazandırıyorken iyiler ama parayı CHP seçmeninden kazanırken muhalif kanallara reklam vermezken kötüler dimi CHP haklıdır boykot kararında net. 236 121 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    vay be demekki baya bi geliri var bu bademlere iyice tutuşmuş ekepe 212 112 Yanıtla
  • recep1960:
    en azından senden yüz kat iyi insanları ayirmiyor bolmiyor oy uğruna insanları içeri atmıyor sana kim inanır bu saatten sonra 192 97 Yanıtla
  • ro.123:
    Sen hükümet olarak neyi boykot ettin bu zamana kadar 157 50 Yanıtla
  • Ayhan Murat:
    özgür özelin as 48 148 Yanıtla
  • 149614:
    İmam oturursa cemaat sıkarmış.. 95 26 Yanıtla
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