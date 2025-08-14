Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özlem Çerçioğlu'na yönelik eleştirilere sert tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özlem Çerçioğlu'na yönelik eleştirilere sert tepki

Haberin Videosunu İzleyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Özlem Çerçioğlu\'na yönelik eleştirilere sert tepki
14.08.2025 14:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Özlem Çerçioğlu\'na yönelik eleştirilere sert tepki
Haber Videosu

AK Parti'nin 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'den AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na yönelik eleştirilere tepki gösterdi. Erdoğan, "Kendi evlerinden gelen pis kokuları bastırmak için haysiyet cellatlığı yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuşuyor.

CHP'den AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na destek mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye yüklendi. Erdoğan, yapılan eleştirilere yönelik "Dünden beri ahlaksızca, hoyrat bir üslupla AK Parti ailesinin yeni üyelerine saldıranlara 'hadi oradan' diyorum. Kendi evlerinden gelen pis kokuları bastırmak için haysiyet cellatlığı yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Aziz milletim, AK Parti ailesinin kıymetli mensupları, dava arkadaşlarım, saygı değer hanımefendiler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

81 ilimizdeki vatandaşlarımızın her birine selamlarımı gönderiyorum. Bizleri takip eden heyecanımızı ve sevincimizi paylaşan kardeşlerime sevgi ile saygı ile selamlıyorum. Bu salonu coşku ile ümit ile doldurduğunuz için, kutlu davaya gönül verdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

AK Parti bugün 24 yaşında. Bugün milletimizin sinesinden yine aziz milletimizin iradesi ile doğan, kadroları ile eserleri ile Türkiye'nin çeyrek asrına damgasını vuran AK Parti'mizin 24. kuruluş yıl dönümünü büyük bir iftiharla kutluyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özlem Çerçioğlu'na yönelik eleştirilere sert tepki

"HER SAYFASI BAŞARILARLA DOLU 24 YIL GERİDE BIRAKTIK"

Bugün ufuk ve istikametini milletin çizdiği Anadolu ihtilalinin 24. senesini coşku ile idrak ediyoruz. Düşenin elinden tutan, kimsesizlerin kimsesi olan AK Parti'nin 25. yılına bir adım daha yaklaşıyoruz. Her sayfası başarılarla dolu 24 yılı geride bırakmanın haklı kıvancını beraber yaşıyoruz.

24. senemiz yepyeni bir soluk getirdiğimiz Türk siyaseti için, gönül coğrafyasındaki kardeşlerimiz için hayırlara vesile olsun. Kader ve gönül birliği yaptığımız kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu yola kalbi ile birlikte emeğini alın terini, duasını ve desteğini koyan AK Parti ailesinin her bir ferdine şahsım milletim adına şükranlarımı takdim ediyorum.

Aramızdan bir muştu gibi ayrılan tüm kardeşlerimi rahmetle yad ediyorum. 24 yıl boyunca her koşulda yanımızda duran, her zorlukta duasını bizden esirgemeyen milletimize teşekkürlerimi arz ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özlem Çerçioğlu'na yönelik eleştirilere sert tepki

BAHÇELİ'YE ÖZEL TEŞEKKÜR

Bugün bu salonu onurlandıran kardeşlerim nezdinde AK Parti davasını sahiplenen, bu davaya omuz veren tüm kardeşlerime minnettarlığımı ifade ediyorum. Etkinliğimize özel aranjman göndererek büyük nezaket gösteren Sayın Devlet Bahçeli'nin yanı sıra diğer genel başkanlara da teşekkür ediyorum.

"PİSLİĞİN ÜZERİNDE OTURMUŞLAR SAĞA SOLA PİSLİK ATIYORLAR"

AK Parti ailesini yeni katılımlarla daha da büyütüyoruz. Aramıza katılan tüm arkadaşlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor, hepsini muhabbetle bağrımıza basıyoruz. Dünden beri ahlaksızca, hoyrat bir üslupla AK Parti ailesinin yeni üyelerine saldıranlara 'hadi oradan' diyorum. Pisliğin üzerinde oturmuşlar sağa sola pislik atıyorlar. Kendi evlerinden gelen pis kokuları bastırmak için haysiyet cellatlığı yapıyorlar.

Bozuk, ağır ve kızarmaz yüzden başka sermayesi olmayan seviyesizlere pabuç bırakmayız. Kültürümüzde kem söz sahibine aittir. Hakaret ile karşısındakini küçülteceğini zanneden kendisini rezil eder. Edepten yoksun dilin ne ülkeye ne millete ne de partisine faydası olmaz. Sadece bizi değil daha çirkin ifadelerle partisindeki kişileri de hedef alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özlem Çerçioğlu'na yönelik eleştirilere sert tepki
CHP'den AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu da programa katıldı.

"CHP BAŞKANI PSİKİYATRİ BİLİMİNİN KONUSU HALİNE GELMEKTE"

Uzaktan kumanda ile kontrol edilen bir kişi varsa o da bu zattan başkası değil. CHP başkanı siyasetin değil hızla psikiyatri biliminin konusu haline gelmekte. Medyadaki tetikçileri ile itibar suikastları düzenleyenlere boyun eğmedik bundan sonra da eğmeyiz.

Beyefendi rahatsız olmuş varsın olsun onu daha çok rahatsız edeceğiz. O gırtlağına kadar battığı çamurda debelenip dururken biz işimize bakacağız. Bu seviyesiz siyasetin bizi çekmek istediği kapana hapsolmayacağız. AK Parti bugün düne göre daha güçlüdür inşallah yarın daha güçlü olacak.

Milletimin her ferdine AK Parti çatısında yer vardır. Ülke sevdası ile çalışan herkes bizim tabii üyemizdir. Bu kardeşlerimize kapımız sonuna kadar açıktır.

"KAPATMA DAVALARI İLE BİZİ YILDIRMAYA ÇALIŞTILAR"

O gün halka ve hakka hizmet için uzun ince bir yola çıktık. O günden bu güne milletin yolundan, milletin çizdiği rotadan bir an bile ayrılmadık. Partimize kumpaslar tuzaklar kuruldu. Besleyip büyüttükleri bütün yılanlarını üstümüze saldılar. Kapatma davaları ile bizi yıldırmaya çalıştılar.

Terör olayları, sokak kalkışmaları ile ülkemizi kaosa sürüklemeye çalıştılar. Haşhaşi çeteleri ile yürüyüşümüzü akamete uğratmaya çalıştılar. 15 Temmuz kanlı darbe girişimi ile bu ülkeyi yabancılara peşkeş çekmeye kalkıştılar.

Bu ülkede o gün müjdesini verdiğimiz gibi hiçbir şey eskisi gibi olmadı. 24 yıl önce Türkiye'de yeni bir başlangıç yaptık, yepyeni bir yol açtık. Bize umut bağlayanların umutlarını boşa çıkarmadık tam aksine o umutları büyüttük. 81 vilayetimizin her bir metrekaresine mührümüzü vurduk."

Ayrıntılar geliyor...

Özlem Çerçioğlu, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özlem Çerçioğlu'na yönelik eleştirilere sert tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • 183566:
    Korkunun ecele faydası olmaz. hayırlı son yaklaşıyor inşallah. 30 4 Yanıtla
  • poyraz can:
    hadi ordan sana kim inanır be ne yaptığın belli 29 2 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    sayın c.baskanim ama akp nin yaptıkları da doğru değil. öz elestti de yapsanız arasıra 21 2 Yanıtla
  • lutfi erkoç:
    valla sade bı vatandas olraka sizin pisliginiz daha ağır gelir yolsuzluk arsizlik hırsızlık din istismarı reis sizde ne arasan var 11 4 Yanıtla
  • Musfata Karakeçi:
    :p 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı
CHP’li Özgür Erdem İncesu’dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar CHP'li Özgür Erdem İncesu'dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar
“Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin“ diyen vatandaşın isyanı olay oldu "Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin" diyen vatandaşın isyanı olay oldu
Çinli Robot, 100 metreyi 16,33 saniyede koşarak rekor kırdı Çinli Robot, 100 metreyi 16,33 saniyede koşarak rekor kırdı
Murat Kurum açıkladı İşte Balıkesir depreminin bilançosu Murat Kurum açıkladı! İşte Balıkesir depreminin bilançosu
Özgür Özel’in Erdoğan’la ilgili sözlerine AK Parti’den sert tepki Özgür Özel'in Erdoğan'la ilgili sözlerine AK Parti'den sert tepki
Yüksek İstişare Kurulu’nda toplantısı sonrası açıklama: Aileyi korumanın önemi ifade edildi Yüksek İstişare Kurulu'nda toplantısı sonrası açıklama: Aileyi korumanın önemi ifade edildi
Trump’tan Alaska zirvesi öncesi Putin’e tehdit Trump'tan Alaska zirvesi öncesi Putin'e tehdit
Eşinin cansız bedeniyle 1 hafta boyunca yaşadı Eşinin cansız bedeniyle 1 hafta boyunca yaşadı
Özgür Özel’in Erdoğan’a yönelik sözlerine AK Parti’den sert tepki Özgür Özel'in Erdoğan'a yönelik sözlerine AK Parti'den sert tepki

14:25
Ezgi Apartmanı davasının firari sanıkları Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel yakalandı
Ezgi Apartmanı davasının firari sanıkları Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel yakalandı
14:23
Mücahit Birinci ile Nedim Şener arasında küfürlü tartışma
Mücahit Birinci ile Nedim Şener arasında küfürlü tartışma
13:04
Savcılık, Özel’in iddialarına yönelik soruşturma başlattı
Savcılık, Özel'in iddialarına yönelik soruşturma başlattı
22:58
Özgür Özel’in Erdoğan’a hakaretine AK Partili Baykoç’tan sert tepki: Son çırpınış
Özgür Özel'in Erdoğan'a hakaretine AK Partili Baykoç'tan sert tepki: Son çırpınış
22:19
İETT otobüsünden kopan parça akaryakıt istasyonuna düştü
İETT otobüsünden kopan parça akaryakıt istasyonuna düştü
22:07
TÜİK, ’en mutsuz iller’ iddialarını yalanladı
TÜİK, 'en mutsuz iller' iddialarını yalanladı
21:30
Alacak verecek kavgası kanlı bitti 6 yaralı
Alacak verecek kavgası kanlı bitti! 6 yaralı
21:29
CHP lideri Özel’den Özlem Çerçioğlu’na zehir zemberek sözler
CHP lideri Özel'den Özlem Çerçioğlu'na zehir zemberek sözler
21:17
AK Parti’ye geçeceği konuşulan belediye başkanından “Cumhurbaşkanı Erdoğan“ paylaşımı
AK Parti'ye geçeceği konuşulan belediye başkanından "Cumhurbaşkanı Erdoğan" paylaşımı
21:10
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi’nde play-off turuna yükseldi
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi
20:50
Muğla Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
Muğla Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
20:00
Erdoğan’ı hedef alan sözleri nedeniyle Özgür Özel hakkında soruşturma
Erdoğan'ı hedef alan sözleri nedeniyle Özgür Özel hakkında soruşturma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2025 15:20:49. #7.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özlem Çerçioğlu'na yönelik eleştirilere sert tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.