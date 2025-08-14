Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Özlem Çerçioğlu\'na yönelik eleştirilere sert tepki

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuşuyor.

CHP'den AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na destek mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye yüklendi. Erdoğan, yapılan eleştirilere yönelik "Dünden beri ahlaksızca, hoyrat bir üslupla AK Parti ailesinin yeni üyelerine saldıranlara 'hadi oradan' diyorum. Kendi evlerinden gelen pis kokuları bastırmak için haysiyet cellatlığı yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Aziz milletim, AK Parti ailesinin kıymetli mensupları, dava arkadaşlarım, saygı değer hanımefendiler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

81 ilimizdeki vatandaşlarımızın her birine selamlarımı gönderiyorum. Bizleri takip eden heyecanımızı ve sevincimizi paylaşan kardeşlerime sevgi ile saygı ile selamlıyorum. Bu salonu coşku ile ümit ile doldurduğunuz için, kutlu davaya gönül verdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

AK Parti bugün 24 yaşında. Bugün milletimizin sinesinden yine aziz milletimizin iradesi ile doğan, kadroları ile eserleri ile Türkiye'nin çeyrek asrına damgasını vuran AK Parti'mizin 24. kuruluş yıl dönümünü büyük bir iftiharla kutluyoruz.

"HER SAYFASI BAŞARILARLA DOLU 24 YIL GERİDE BIRAKTIK"

Bugün ufuk ve istikametini milletin çizdiği Anadolu ihtilalinin 24. senesini coşku ile idrak ediyoruz. Düşenin elinden tutan, kimsesizlerin kimsesi olan AK Parti'nin 25. yılına bir adım daha yaklaşıyoruz. Her sayfası başarılarla dolu 24 yılı geride bırakmanın haklı kıvancını beraber yaşıyoruz.

24. senemiz yepyeni bir soluk getirdiğimiz Türk siyaseti için, gönül coğrafyasındaki kardeşlerimiz için hayırlara vesile olsun. Kader ve gönül birliği yaptığımız kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu yola kalbi ile birlikte emeğini alın terini, duasını ve desteğini koyan AK Parti ailesinin her bir ferdine şahsım milletim adına şükranlarımı takdim ediyorum.

Aramızdan bir muştu gibi ayrılan tüm kardeşlerimi rahmetle yad ediyorum. 24 yıl boyunca her koşulda yanımızda duran, her zorlukta duasını bizden esirgemeyen milletimize teşekkürlerimi arz ediyorum.

BAHÇELİ'YE ÖZEL TEŞEKKÜR

Bugün bu salonu onurlandıran kardeşlerim nezdinde AK Parti davasını sahiplenen, bu davaya omuz veren tüm kardeşlerime minnettarlığımı ifade ediyorum. Etkinliğimize özel aranjman göndererek büyük nezaket gösteren Sayın Devlet Bahçeli'nin yanı sıra diğer genel başkanlara da teşekkür ediyorum.

"PİSLİĞİN ÜZERİNDE OTURMUŞLAR SAĞA SOLA PİSLİK ATIYORLAR"

AK Parti ailesini yeni katılımlarla daha da büyütüyoruz. Aramıza katılan tüm arkadaşlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor, hepsini muhabbetle bağrımıza basıyoruz. Dünden beri ahlaksızca, hoyrat bir üslupla AK Parti ailesinin yeni üyelerine saldıranlara 'hadi oradan' diyorum. Pisliğin üzerinde oturmuşlar sağa sola pislik atıyorlar. Kendi evlerinden gelen pis kokuları bastırmak için haysiyet cellatlığı yapıyorlar.

Bozuk, ağır ve kızarmaz yüzden başka sermayesi olmayan seviyesizlere pabuç bırakmayız. Kültürümüzde kem söz sahibine aittir. Hakaret ile karşısındakini küçülteceğini zanneden kendisini rezil eder. Edepten yoksun dilin ne ülkeye ne millete ne de partisine faydası olmaz. Sadece bizi değil daha çirkin ifadelerle partisindeki kişileri de hedef alıyor.

CHP'den AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu da programa katıldı.

"CHP BAŞKANI PSİKİYATRİ BİLİMİNİN KONUSU HALİNE GELMEKTE"

Uzaktan kumanda ile kontrol edilen bir kişi varsa o da bu zattan başkası değil. CHP başkanı siyasetin değil hızla psikiyatri biliminin konusu haline gelmekte. Medyadaki tetikçileri ile itibar suikastları düzenleyenlere boyun eğmedik bundan sonra da eğmeyiz.

Beyefendi rahatsız olmuş varsın olsun onu daha çok rahatsız edeceğiz. O gırtlağına kadar battığı çamurda debelenip dururken biz işimize bakacağız. Bu seviyesiz siyasetin bizi çekmek istediği kapana hapsolmayacağız. AK Parti bugün düne göre daha güçlüdür inşallah yarın daha güçlü olacak.

Milletimin her ferdine AK Parti çatısında yer vardır. Ülke sevdası ile çalışan herkes bizim tabii üyemizdir. Bu kardeşlerimize kapımız sonuna kadar açıktır.

"KAPATMA DAVALARI İLE BİZİ YILDIRMAYA ÇALIŞTILAR"

O gün halka ve hakka hizmet için uzun ince bir yola çıktık. O günden bu güne milletin yolundan, milletin çizdiği rotadan bir an bile ayrılmadık. Partimize kumpaslar tuzaklar kuruldu. Besleyip büyüttükleri bütün yılanlarını üstümüze saldılar. Kapatma davaları ile bizi yıldırmaya çalıştılar.

Terör olayları, sokak kalkışmaları ile ülkemizi kaosa sürüklemeye çalıştılar. Haşhaşi çeteleri ile yürüyüşümüzü akamete uğratmaya çalıştılar. 15 Temmuz kanlı darbe girişimi ile bu ülkeyi yabancılara peşkeş çekmeye kalkıştılar.

Bu ülkede o gün müjdesini verdiğimiz gibi hiçbir şey eskisi gibi olmadı. 24 yıl önce Türkiye'de yeni bir başlangıç yaptık, yepyeni bir yol açtık. Bize umut bağlayanların umutlarını boşa çıkarmadık tam aksine o umutları büyüttük. 81 vilayetimizin her bir metrekaresine mührümüzü vurduk."

Ayrıntılar geliyor...