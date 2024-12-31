Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025\'te yeni müjdeler vermeyi ümit ediyoruz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla video mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında, "Bugün 2024'e veda ediyor, yeni umut, beklenti ve hayallerle 2025 senesini karşılıyoruz. dedi.

Geçtiğimiz yıl boyunca istiklal ve istikbal uğrunda toprağa düşen tüm şehitleri rahmetle yad eden Erdoğan, gazilere de şükranlarını sundu.

"BİRBİRİMİZE DAHA SIKI KENETLENECEĞİZ"

Erdoğan, "Millet olarak 2025 yılında birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı inşallah daha da güçlendirecek, birbirimize daha sıkı kenetleneceğiz." ifadelerini kullandı. Geride bırakılan 2024 senesinin Türkiye içinde ve bölgede pek çok kritik gelişmeye sahne olduğunu aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Mahalli idareler seçimlerini tam bir demokrasi şöleni havasında Türk demokrasisinin olgunluğunu tüm dünyaya yeniden gösterdiğimiz bir iklimde hamdolsun başarıyla gerçekleştirdik. Milletimizin iradesi sandıkta özgürce tecelli ederken kazanan demokrasimizle birlikte yine 85 milyon vatandaşımızın tamamı oldu. Tercihleri ne olursa olsun seçim sandıklarını birer bayram yerine çeviren vatandaşlarıma bugün bir kez daha teşekkür ediyorum."

"ÇOK ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATTIK"

Seçimlere ve bölgede patlak veren yeni krizlere rağmen kararlılıkla uyguladıkları ekonomi programının meyvelerini toplamaya başladıklarını vurgulayan Erdoğan, "İstihdamda, ihracatta, üretimde, turizmde, savunma sanayinde ve diğer alanlarda çok önemli başarılara imza attık. Deprem bölgemizi yeniden ayağa kaldırma çabalarımızda ciddi mesafe kat ettik. Yeni yılda bu çalışmalar daha da hızlanacak." dedi.

"REFAH KAYBINI TELAFİ EDECEĞİZ"

Enflasyondaki düşüşün özellikle yılın son aylarında artarak devam etmesinin 2025 yılı hedeflerine ulaşılacağını teyit ettiğine dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi: "Vatandaşımızın refah kaybını telafi edecek, alım gücünü artıracak politikalara ağırlık vermek suretiyle inşallah daha iyi yerlere geleceğiz. Konut, kira ve gıda başta olmak üzere fahiş fiyatlarla milletin ekmeğine göz diken fırsatçılarla mücadelemizi 2025 senesinde de kararlılıkla devam ettireceğiz.

Vatandaşlarımdan geçmişte Türkiye'ye çok ağır faturalar ödetmiş popülist söylemlere prim vermemelerini özellikle istirham ediyorum. Son 22 yılda bu ülkenin ve milletin tüm meselelerini nasıl biz çözdüysek ekonomideki konjonktürel sıkıntıların üstesinden de yine biz geleceğiz. Doğru yoldayız. Allah'ın izniyle hedeflerimize de ulaşacağız. Sizlerden sadece biraz daha sabır, metanet ve anlayış istiyoruz."

"SURİYE'DE KALICI BARIŞ İÇİN GEREKEN HER TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLAYACAĞIZ"

2024 senesinin son haftalarının köklü tarihi, beşeri ve komşuluk ilişkilerinin bulunduğu Suriye'de yeni bir dönemin kıvılcımı olduğunu kaydeden Erdoğan, "Yeni dönemin Suriye'de kalıcı barışa, huzura, istikrara ve ekonomik refaha kapı aralaması için gereken her türlü desteği sağlayacağız. Suriye'de istikrar ortamı kök saldıkça inanıyorum ki 13 yıldır vatan hasreti çeken Suriyeli muhacirlerin gönüllü geri dönüşü de kolaylaşacaktır. Bu süre boyunca Ensar millet olmanın en güzel örneklerini sergileyen tüm vatandaşlarımdan Allah razı olsun diyorum." dedi.

"KATLİAMLARIN SON BULMASI İÇİN YOĞUN GAYRET SARF EDİYORUZ"

Türkiye'nin, Gazze'deki katliamlara ilk günden itibaren en güçlü tepkiyi veren, vicdanlı ve adaletli duruşunu her platformda ortaya koyan ülke konumunda olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Gazze'de ve diğer Filistin topraklarında 15 aydır devam eden katliamların son bulması, burada da barışın tesisi için yoğun gayret sarf ediyoruz. Başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırları temelinde özgür, egemen ve toprak bütünlüğüne sahip bir Filistin Devletinin kurulması için 2025 yılında da tüm gücümüzle çalışacağız." diye konuştu.

"TEMENNİMİZ 2025 YILINDA KUZEYİMİZDE DE YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLAMASIDIR"

Erdoğan, "Her ikisi de Karadeniz'den komşumuz olan Rusya- Ukrayna arasındaki savaşın adil bir barışla sona erdirilmesi önceliğimiz olmayı sürdürüyor. Temennimiz 2025 yılında kuzeyimizde de yeni bir dönemin başlamasıdır." ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZ İÇİNDE EN ÖNEMLİ GÜNDEMİMİZ İÇ CEPHEMİZİN TAHKİMATI OLACAKTIR"

Sınırlar ötesinde bütün bu diplomatik hamleleri hayata geçirirken Türkiye içinde en önemli gündemlerinin iç cephenin tahkimatı olacağına vurgu yapan Erdoğan, "Türkiye yüzyılını kardeşliğin yüzyılı yapmakta kararlıyız. Önümüzdeki dönemde terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzu gerçeğe dönüştürmek için kararlı adımlar atacağız. Ülkemizin önünde yeni bir yol açacak bu sürecin suhuletle karşılıklı iyi niyet ve anlayış içinde yürümesi için her türlü gayreti gösteriyoruz. Ama gerektiğinde devletimizin kadife eldiven içindeki demir yumruğunu devreye almaktan da çekinmeyeceğiz. Bu çerçevede 2025 yılında milletimize inşallah yeni müjdeler vermeyi ümit ve arzu ediyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Rabbim bizleri hizmetkarı olmaktan şeref duyduğumuz aziz milletimize ve umudunu Türkiye'ye bağlamış yüz milyonlarca mazluma mahcup etmesin diyorum. Bu temennilerle yeni takvim yılının ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyor, her birinizi saygıyla selamlıyorum. Yeni miladi yılınız kutlu olsun, kalın sağlıcakla." dedi.