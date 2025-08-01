Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan muhalefete sert Filistin mesajı: Sizin ne haddinize?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin meselesine ilişkin eleştirilere verdiği yanıtta "Edep dışı ifadelerle hükümetimizi hedef alanlara söylüyoruz: bizim Filistin hassasiyetimizi sorgulamak sizin ne haddinize? Maden mazlumun yanındayız 14 yıl boyunca Suriye'de neredeydiniz?" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş TÜPRAŞ Stadyumu'nda düzenlenen TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı'nda önemli mesajlar verdi.

FİLİSTİN ELEŞTİRİLERİNE ÇOK SERT YANIT

Gündeme ilişkin de konuşan Erdoğan, Filistin meselesine ilişkin eleştirilere çok sert yanıt verdi. "Gizli açık pek çok operasyona maruz kaldık ama Filistin davasını savunmaktan vazgeçmedik" diyen Erdoğan, " Edep dışı ifadelerle hükümetimizi hedef alanlara söylüyoruz: bizim Filistin hassasiyetimizi sorgulamak sizin ne haddinize? Maden mazlumun yanındayız 14 yıl boyunca Suriye'de neredeydiniz?

Kabine üyelerimizi, bizi eleştiriyorsunuz. Ne yaparsanız yapın bize kara çalamayacaksınız. Filistin halkının kalbindeki Türkiye sevdasını söküp atamayacaksınız" ifadelerini kullandı.

"KİMSEYE ÜVEY EVLAT MUAMELESİ YAPILAMAZ"

Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Polise asit atan, taş, molotof atan, esnafın malını, mülkünü yağmayalayan değil; vatana, millete, ümmete sevdalı gençlerin yetişmesini istemiyorlar. Gençlerimizi marjinallerin insafına terk etmeyeceğiz" dedi. LGS'deki 'şaibe' iddiaları üzerinden TÜGVA'lı gençlere de seslenen Erdoğan, "Son LGS tartışmasında olduğu gibi size iftira atacak, kara çalacaklar. Kimse size üvey evlat muamelesi yapamaz.

"ZORBALIKLARA BOYUN EĞMEYECEKSİNİZ"

Sevgili gençler, bir büyüğünüz olarak bugün sizlerle hasbihal etmek, bazı hususları sizinle samimiyetle paylaşmak istiyorum. Bir kere şunu her zaman aklınızın bir köşesinde tutmanızı rica ediyorum. Sizler ebeveynlerinizin yanı sıra bu milletin evlatlarısınız. O yüzden daima iyinin, doğrunun ve haklının yanında saf tutacaksınız. Bilginizi ahlakınızla, şahsiyetinizi merhametinizle süsleyeceksiniz. Çok okuyacak, çok öğrenecek, çok öğreteceksiniz. Size bakanlar hayranlık duyacak. Sizi görenlerin kalbi umutla dolacak. Sizi yolunuzdan döndürmek isteyecekler. Ümitlerinizi, hevesinizi, şevkinizi kırmaya çalışacaklar.

Son LGS tartışmasında olduğu gibi size iftira atacak, size kara çalacaklar. Bunlardan asla ayılmayacaksınız. Zorbalıklara boyun eğmeyeceksiniz. Moralinizi hiçbir zaman bozmayacaksınız. Onlara en güzel cevabı başarılarınızla vereceksiniz. Okullarınızın duvarlarına astıracağınız şeref tablolarıyla vereceksiniz. Türkiye ve dünya çapında elde edeceğiniz derecelerle vereceksiniz. Unutmayın, hiç kimse bu ülkede size üvey evlat muamelesi yapamaz.

"YAPAMADIKLARIMIZI YARIN SİZLER BAŞARACAKSINIZ"

Eğitiminizle, ufkunuzla, karakterinizle, önünüze koyduğunuz hedeflerle sizden sonrakilere örnek olacaksınız. Her şeyin yeri, zamanı, şartları vardır. Hepsinin ötesinde Rabbimizin çizdiği bir kader planı vardır. Bu yüzden, bizim bugün farklı sebeplerle yapamadıklarımızı yarın inşallah sizler başaracaksınız. Ben karşımda işte böyle bir gençlik görüyorum. Rabbim sizlerin ayağına taş değdirmesin diyorum."