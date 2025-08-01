Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert Filistin mesajı: Sizin ne haddinize? - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert Filistin mesajı: Sizin ne haddinize?

Haberin Videosunu İzleyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan muhalefete sert Filistin mesajı: Sizin ne haddinize?
01.08.2025 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan muhalefete sert Filistin mesajı: Sizin ne haddinize?
Haber Videosu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA Yaz Okulu Finali'nde yaptığı açıklamalarda önemli mesajlar verdi. Erdoğan konuşmasında, "Edep dışı ifadelerle hükümetimizi hedef alanlara söylüyoruz, Filistin hassasiyetimizi sorgulamak sizin ne haddinize?" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin meselesine ilişkin eleştirilere verdiği yanıtta "Edep dışı ifadelerle hükümetimizi hedef alanlara söylüyoruz: bizim Filistin hassasiyetimizi sorgulamak sizin ne haddinize? Maden mazlumun yanındayız 14 yıl boyunca Suriye'de neredeydiniz?" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş TÜPRAŞ Stadyumu'nda düzenlenen TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı'nda önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert Filistin mesajı: Sizin ne haddinize?

FİLİSTİN ELEŞTİRİLERİNE ÇOK SERT YANIT

Gündeme ilişkin de konuşan Erdoğan, Filistin meselesine ilişkin eleştirilere çok sert yanıt verdi. "Gizli açık pek çok operasyona maruz kaldık ama Filistin davasını savunmaktan vazgeçmedik" diyen Erdoğan, " Edep dışı ifadelerle hükümetimizi hedef alanlara söylüyoruz: bizim Filistin hassasiyetimizi sorgulamak sizin ne haddinize? Maden mazlumun yanındayız 14 yıl boyunca Suriye'de neredeydiniz?

Kabine üyelerimizi, bizi eleştiriyorsunuz. Ne yaparsanız yapın bize kara çalamayacaksınız. Filistin halkının kalbindeki Türkiye sevdasını söküp atamayacaksınız" ifadelerini kullandı.

"KİMSEYE ÜVEY EVLAT MUAMELESİ YAPILAMAZ"

Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Polise asit atan, taş, molotof atan, esnafın malını, mülkünü yağmayalayan değil; vatana, millete, ümmete sevdalı gençlerin yetişmesini istemiyorlar. Gençlerimizi marjinallerin insafına terk etmeyeceğiz" dedi. LGS'deki 'şaibe' iddiaları üzerinden TÜGVA'lı gençlere de seslenen Erdoğan, "Son LGS tartışmasında olduğu gibi size iftira atacak, kara çalacaklar. Kimse size üvey evlat muamelesi yapamaz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert Filistin mesajı: Sizin ne haddinize?

"ZORBALIKLARA BOYUN EĞMEYECEKSİNİZ"

Sevgili gençler, bir büyüğünüz olarak bugün sizlerle hasbihal etmek, bazı hususları sizinle samimiyetle paylaşmak istiyorum. Bir kere şunu her zaman aklınızın bir köşesinde tutmanızı rica ediyorum. Sizler ebeveynlerinizin yanı sıra bu milletin evlatlarısınız. O yüzden daima iyinin, doğrunun ve haklının yanında saf tutacaksınız. Bilginizi ahlakınızla, şahsiyetinizi merhametinizle süsleyeceksiniz. Çok okuyacak, çok öğrenecek, çok öğreteceksiniz. Size bakanlar hayranlık duyacak. Sizi görenlerin kalbi umutla dolacak. Sizi yolunuzdan döndürmek isteyecekler. Ümitlerinizi, hevesinizi, şevkinizi kırmaya çalışacaklar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert Filistin mesajı: Sizin ne haddinize?

Son LGS tartışmasında olduğu gibi size iftira atacak, size kara çalacaklar. Bunlardan asla ayılmayacaksınız. Zorbalıklara boyun eğmeyeceksiniz. Moralinizi hiçbir zaman bozmayacaksınız. Onlara en güzel cevabı başarılarınızla vereceksiniz. Okullarınızın duvarlarına astıracağınız şeref tablolarıyla vereceksiniz. Türkiye ve dünya çapında elde edeceğiniz derecelerle vereceksiniz. Unutmayın, hiç kimse bu ülkede size üvey evlat muamelesi yapamaz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert Filistin mesajı: Sizin ne haddinize?

"YAPAMADIKLARIMIZI YARIN SİZLER BAŞARACAKSINIZ"

Eğitiminizle, ufkunuzla, karakterinizle, önünüze koyduğunuz hedeflerle sizden sonrakilere örnek olacaksınız. Her şeyin yeri, zamanı, şartları vardır. Hepsinin ötesinde Rabbimizin çizdiği bir kader planı vardır. Bu yüzden, bizim bugün farklı sebeplerle yapamadıklarımızı yarın inşallah sizler başaracaksınız. Ben karşımda işte böyle bir gençlik görüyorum. Rabbim sizlerin ayağına taş değdirmesin diyorum."

Recep Tayyip Erdoğan, Filistin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert Filistin mesajı: Sizin ne haddinize? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Tuna güler:
    Edep dışı ifade diyince Akıllara ilk Akepe ve Cenahı geliyor. 10 4 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    BTC petrolü, Kürecik, Filistin'e mi hizmet ediyor..!? 10 3 Yanıtla
  • tuncay8891:
    inanmiyoruz ticaret devam ediyor 10 3 Yanıtla
  • Ebuturap:
    yav he he muhalefet değıl senin has be has senin yandaşların sana yıllarca oy verenler seni eleştiriyor gazzeye desteğin yok israile destek veriyorsun 8 4 Yanıtla
  • Serdengeçti:
    Söylediklerinize bakıyorum içinde doğru bir şey var mı diye ben bulamadım 9 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
Fren yerine gaza bastı, sonrası korkunç Fren yerine gaza bastı, sonrası korkunç
Trans birey evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu Trans birey evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
Adana’da arazi kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 4 yaralı Adana'da arazi kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 4 yaralı
Milyonluk taylar, peynir ekmek gibi satıldı Milyonluk taylar, peynir ekmek gibi satıldı
Shakhtar Donetsk’e 2-0 yenilen Beşiktaş, yoluna Konferans Ligi’nde devam edecek Shakhtar Donetsk'e 2-0 yenilen Beşiktaş, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek
THY’den yeni karar: bataryası ayrılmayan akıllı bagajlar artık uçağa alınmayacak THY'den yeni karar: bataryası ayrılmayan akıllı bagajlar artık uçağa alınmayacak
Batman’da sürüye kurt saldırısı O anlar kameralarda Batman'da sürüye kurt saldırısı! O anlar kameralarda
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek tutuklandı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı
Slovenya, İsrail ile silah ticaretini yasakladı Slovenya, İsrail ile silah ticaretini yasakladı

18:17
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 5 kişi tutuklandı, İETT Genel Müdürü dahil 20 kişi serbest
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 5 kişi tutuklandı, İETT Genel Müdürü dahil 20 kişi serbest
18:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Meloni zirvesi sonrası açıklama geldi Dikkat çeken Gazze mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Meloni zirvesi sonrası açıklama geldi! Dikkat çeken Gazze mesajı
17:10
Görev yaptığı hastanedeki bebeği alan doktor: Ona bir gelecek vermek istedim
Görev yaptığı hastanedeki bebeği alan doktor: Ona bir gelecek vermek istedim
16:30
Almanya, Ukrayna’ya 2 adet Patriot hava savunma sistemi gönderiyor
Almanya, Ukrayna'ya 2 adet Patriot hava savunma sistemi gönderiyor
08:54
Yeşilçam’ın emektar isminden kötü haber: Şizofreni teşhisi konuldu
Yeşilçam'ın emektar isminden kötü haber: Şizofreni teşhisi konuldu
08:34
ATV’nin tarih dizisinde radikal değişim: Kuruluş Osman’ın ismi değişti
ATV'nin tarih dizisinde radikal değişim: Kuruluş Osman'ın ismi değişti
08:05
70 ilde uyuşturucu operasyonu: 940 gözaltı
70 ilde uyuşturucu operasyonu: 940 gözaltı
07:58
Kütahya’da 5 dakikada 4 deprem
Kütahya'da 5 dakikada 4 deprem
04:49
Eve balkondan girip boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
Eve balkondan girip boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
02:48
Kanada’da uçak havaalanı yakınlarına düştü
Kanada'da uçak havaalanı yakınlarına düştü
02:20
600 bin kamu işçisine hükümetten yeni zam teklifi
600 bin kamu işçisine hükümetten yeni zam teklifi
00:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 hükümlünün cezasını kaldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 hükümlünün cezasını kaldırdı
00:17
YÖK Başkanlığı’na yeniden Erol Özvar getirildi
YÖK Başkanlığı'na yeniden Erol Özvar getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2025 19:33:12. #7.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert Filistin mesajı: Sizin ne haddinize? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.