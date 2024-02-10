Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gabar'da günlük petrol üretimi 35 bin varili aştı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gabar'da günlük petrol üretimi 35 bin varili aştı

Zonguldak'taki Madenci Anıtı'nda düzenlenen mitingde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gabar'da günlük petrol üretimi 35 bin varili aştı. 2024 yılı sonunda 100 bin varile çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

10.02.2024 14:06  Güncelleme: 14:33
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Yerel seçim çalışmaları kapsamında miting için startı Zonguldak'tan veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gabar'daki petrol aramalarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"Enerjide tam bağımsızlığı yakalamak en önemli hedefimizdir" diyen Erdoğan, "Muhalefetin burun kıvırdığı Gabar'daki petrol kuyumuzun günlük üretimi bugün itibariyle müjdeye dikkat; 35 bin varili geçti. 2024 sonunda Gabar'da günlük üretim miktarının 100 bin varile çıkmasını hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde hem petrol hem doğalgaz hem madende yeni müjdeler vermeyi ümit ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Sizleri muhabbetle selamlıyorum. Genciyle yaşlısıyla, kadını ve erkeğiyle tüm Zonguldaklı kardeşlerimizi hürmetle selamlıyorum. Miting alanımız büyümüş, genişlemiş. Yeni meydanımız şehrimize çok yakışmış. Zonguldak ile aramızdaki sevda büyümüş, siz bize böyle sahip çıktığınız sürece kimse bizi yolumuzdan alıkoyamaz.

"DOĞALGAZ İNDİRİMİ NİSAN AYINA KADAR DEVAM EDECEK"

9 ay önce 20 Nisan tarihinde gelmiştim. Karadeniz doğalgazını resmen devreye almanın gururunu yaşamıştık. Ücretsiz doğalgaz desteğimizi sürdürüyoruz. İlk ay konutlardan hiçbir ücret almadık. Vatandaşlarımızın doğalgaz faturasını biz ödedik. 11 ay boyunca konutlarda kullanılan 25 m3'lük doğalgaz bedelinin bilabedel olacağını söyledik. Bu uygulamayı Nisan 2024'e kadar devam ettireceğiz. Kendi gemilerimizle sismik arama çalışmaları devam ediyor. Zonguldak'ı kömürden sonra doğalgazın merkezi haline getirmekte kararlıyız. Enerjide tam bağımsızlığı yakalamak en önemli hedefimiz. Türkiye'nin enerji güvenliğini garanti edecek hamleleri hayata geçiriyoruz.

"GABAR'DAKİ GÜNLÜK PETROL ÜRETİMİ 35 BİN VARİLİ GEÇTİ"

Karadeniz doğalgazının ardından Gabar'da bulduğumuz petrol bu atılımlardan biriydi. Muhalefet bu keşfimize de bir kulp takmıştı. Milletin sevincine ortak olmak yerine alaya almışlardı. Muhalefetin burun kıvırdığı Gabar'daki petrol kuyumuzun günlük üretimi bugün itibariyle müjdeye dikkat; 35 bin varili geçti. 2024 sonunda Gabar'da günlük üretim miktarının 100 bin varile çıkmasını hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde hem petrol hem doğalgaz hem madende yeni müjdeler vermeyi ümit ediyoruz.

ZONGULDAK'TA İLK MİTİNG

Zonguldak'ın bizim gönül dünyamızda müstesna bir yeri var. Biz bir avuç kömür için bir ömür veren yürekli, mert ve çalışkan insanlarını Allah için seviyoruz. 31 Mart öncesi seçim maratonunu Zonguldak'tan başlatıyoruz. Zonguldak'ta Bismillah dedikten sonra yolumuza yarın Tekirdağ ile devam edeceğiz.

"BU KİRLİ PLANA GEÇİT VERMEDİK"

14 Mayıs'ta sadece karşımızdaki adayla mücadele etmedik. Kandil'den Pensilvanya'ya şer odaklarıyla da mücadele ettik. Seçim kazanmak uğruna devletin bakanlıklarını pazarlık konusu yapacak kadar ihtiraslarının kurbanı oldular. 14-28 Mayıs seçimlerinde Zonguldaklı kardeşlerimizin desteğiyle bu kirli plana sizinle beraber geçit vermedik. İlk turda yüzde 52, ikinci turda yüzde 55 oy oranlarıyla Zonguldak milletin adamına güçlü şekilde sahip çıktı.

6 ŞUBAT DEPREMLERİ: MADENCİLERİMİZ SEFERBER OLDU

Zonguldak milli dayanışmanın da sembol şehri. Bunu 6 Şubat depremlerinde bir kez daha gördük. Bu büyük afette 53 binden fazla insanımız hayatını kaybetti. Zonguldaklı madencilerimiz vatandaşlarımızı kurtarmak için adeta seferber oldular. Son bir haftadır deprem bölgesindeydim. Her depremzede kardeşlerimize yalnız olmadıklarını gösterdik, deprem konutlarını hak sahiplerine teslim ettik. Asrın felaketinin üzerinden asrın birlikteliğiyle geliyoruz. Deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırana kadar durmayacağız, dinlenmeyeceğiz. Depremlerde, sellerde tabii afetlerde, maden kazalarında hayatlarını kaybedenleri rahmetle yad ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gabar\'da günlük petrol üretimi 35 bin varili aştı

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (47)

  • Emir Emir: GEÇEN HAFTADA HAM PETROL ÜRETİMİ GÜNLÜK 60 BİN VARİLİ GEÇTİ HABERİ VERİLDİ İKİ GÜN SONRA MAZOTA 1.55 TL ZAM GELMİŞTİ,BUGÜN GENE PETROL ÜRETİMİ ARTTI HABERİ VERİYORSUNUZ PAZARTESİ 2.55 TL GENE MAZOTA ZAM VAR.SAKIN ÜRETİM HABERİ VERMEYİN,HER HABERDE ZAM GELİYOR. 469 14 Yanıtla
  • Hakim ATMACA: Mazota okkalı zamlara devam 363 11 Yanıtla
  • Volkan Ataş: Reis sıkıştıkça petrol çıkarıyor 336 14 Yanıtla
  • Ahmet Cakir: Aman bulma ne olur buldukça zam geliyor 309 13 Yanıtla
  • Gerginyo : Zamlardan belli zaten sen yorma kendini millet yiyor ne de olsa 278 12 Yanıtla
  • tolga karabulut: Cumhuriyet tarihinde ilk: Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı çift hanede millet geçinemediği için çocuk yapmıyor ülke nüfusu yaşlanıyor sonumuz hayr olsun . 245 9
  • Beşiktaş 1903: Hiç gülesim yoktu 235 11 Yanıtla
  • Mehmet Ali Cetinkaya: Yaw arkadas ben anlamiyorum ordan petrol çıkıyor sa burdan gaz çıkıyorsa niye zam geliyor ??? Artik bi yerden biseler bulmayin lütfen biseler bulduğunuz an herseye zam geliyor nasil bir is aklım ermiyor 233 8 Yanıtla
  • ALI YANIK: Gabar'da petrol batılı arttıkça mazota zam geliyor :))) 203 8 Yanıtla
  • side meister optik semih: Neden bize var olan fiyata yansıyor müjde her hafta mazota zam geliyor 193 6 Yanıtla
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