Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi günü Trump ile görüşeceğim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi günü Trump ile görüşeceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi günü Trump ile görüşeceğim
02.01.2026 14:49  Güncelleme: 16:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi günü Trump ile görüşeceğim
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, "Galata'da tarihi ana eşlik ettik, Filistin'i yalnız bırakmayacağız" dedi. Konuşmasının devamında pazartesi günü Trump ile görüşeceğini söyleyen Erdoğan, "Ukrayna ve Filistin konularını görüşeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.

Filistin'deki katliama "dur" demek için yeni yılın ilk gününde Galata Köprüsü'nde düzenlenen mitinge değinen Erdoğan,"Yeni yıla girerken, Galata Köprüsü üzerinde tarihi bir ana hep birlikte şahitlik ettik. Bu şunu gösteriyor, Filistin yalnız değil. Filistin her an bizim can ciğerimiz ve İsrail'in bu düşmanlığı yanına kar kalmayacak" ifadelerini kullandı.

"ER YA DA GEÇ O MAZLUMLARI SIKINTIDAN KURTARACAĞIZ"

Türkiye'nin Gazze ve Filistin'i yalnız bırakmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti;

"Bundan sonra da ne Gazze ne Filistin yalnız kalmayacak. Elimizden gelen tüm gayreti Türkiye olarak İslam dünyası olarak Filistin'in ve Gazze'nin yanında bulunarak insanlar güç birliğimizi devam ettireceğiz. 2026'ya çok daha farklı şekilde güçlü bir şekilde giriyoruz. Özellikle de Netanyahu denilen bu firavunun yaptıkları yanına kalmayacak. 7'den 70'e çok mazlumun ahını aldı. Bu yavruların ahı onun yanına kar kalmaz. Televizyon ekranlarında o çadırdan başka her şeye benzeyen rüzgarların, yağmurun, çamurun içindeki o yavruların hali heralde onların ahı Netanyahu'ya kar kalmaz. Bizler elimizden geleni yapıyoruz. Konteyner göndermek istiyoruz müsaade etmiyor. Çünkü onun buna müsaadesi gerekiyor. Elimizde konteynerler var. Bunlarla o çadırlarda yaşamaktan Filistinli, Gazzeli kardeşlerimizi kurtarma şansına sahip olabilirdik ama olamıyoruz. Er ya da geç inşallah o mazlumları bu sıkıntıdan kurtaracağız."

"TRUMP İLE PAZARTESİ GÖRÜŞECEĞİM"

Benim gerek sayın Putin'le gerek Zelenski gerek Trump'la görüşmelerim devam ediyor. Paris'te yine bir zirve olacak. Benim adıma Dışişleri Bakanım katılacak. Sayın Trump'la pazartesi akşamı yine bir görüşmemiz olacak. Rusya Ukrayna arasındaki konuları, Filistin'deki konuları da görüşme fırsatımız olacak.

EKONOMİK GİDİŞAT

2026'ya her şeyden önce olumlu bir şekilde girdik giriyoruz. Gerek enflasyondaki düşüş gerekse Merkez Bankamızın rezervi her geçen gün daha iyiye gidiyor. 2026 bu noktada başarılarla dolu bir yıl olarak geçecek. Buna olan inancımız tamdır. Rezervimiz gayet iyi. Bundan dolayı da herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. İnşallah daha gayretle bu rezervi daha güçlü hale getireceğiz.

DEPREM KONUTLARI

Çevre Bakanlığımız, yani Murat Bey tüm ekipleriyle çalışmalarını sürdürüyor ve böylece 11 ilimiz deprem ili olarak bu çalışmalarını sürdürüyor. Deprem konutlarındaki hedeflerimize de inşallah ulaşacağız ve deprem konutlarının dışında da sosyal konutlarda da aynı gayretle yolumuza devam edeceğiz. 1+1, 2+1, 3+1 gibi inşallah projelerle yolumuza devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi günü Trump ile görüşeceğim

