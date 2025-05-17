Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göktepe-3'te 30 milyar dolarlık doğal gaz keşfettik - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göktepe-3'te 30 milyar dolarlık doğal gaz keşfettik

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılışında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Göktepe-3 kuyusundan müjdeli haber aldık. Sahada 75 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi yaptık. Ekonomik değeri 30 milyar dolar" ifadelerini kullandı.

17.05.2025 14:05
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılışında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "7. nesil sondaj gemimiz Abdülhamid Han ile Göktepe-3 kuyusunda 27 Mart'ta başlayan çalışmalarımız dün itibarıyla tamamlandı. Sahada 75 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfi yaptık. Bu miktarla konutlarımızın ihtiyacını yaklaşık 3,5 yıl boyunca tek başına karşılayacağız" dedi.

ERDOĞAN YENİ AÇTIĞI HASTANENİN ÖZELLİKLERİNİ ANLATTI

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: Bugün resmi açılışını yapmak üzere bir araya geldiğimiz İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin şehrimize ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenlere yürekten teşekkür ediyorum. Hastanemizde görev yapan sağlık personellerine başarılar diliyorum.

İstanbul'u modern sağlık tesisleriyle donatmaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz bundan bir ay önce Bağcılar'da 400 yataklı kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanemizi hizmete almıştık. Böylece Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanemizin yatak kapasitesini 900'e çıkardık. Bugün de bir başka muhteşem ve muazzam sağlık yatırımının resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Hastanemizin özelliklerinden sizlere kısaca bahsetmek isterim. İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanemiz toplam 102 bin 500 metrekare kapalı alana sahip.

"MİLLETİMİZE SÖZLERİMİZİ TUTTUK"

Hastanemizde 6'sı yoğun bakım olmak üzere toplam 705 yatak bulunuyor. Bu yatakların 657'si nitelikli yatak sınıfındadır. Hastanemizde 88 poliklinik odamız mevcut. 75'i uzman hekim olmak üzere toplam 160 hekimimiz ve 324 hemşiremiz hastanemizde görev yapıyor. Eğitim Araştırma Hastanesi olan sağlık tesisimizde 3'ü eğitim kliniği olmak üzere toplam 19 klinikte sağlık hizmeti sunulacak. Ayrıca 36 yataklı palyatif bakım ünitesi, engelli spor salonu, GETAT merkezi, robotik rehabilitasyon ünitesi bulunan bu hastanemizde vatandaşlarımız birçok alanda özellikli sağlık hizmeti alacak.

2002 yılında iktidar sorumluluğunu üstlenirken ülkemizi dört sütun üzerinde yükselteceğimizin sözünü vermiştik. Bunların da eğitim, sağlık, güvenlik ve adalet olduğunu ifade etmiştik. Bugün şöyle geriye dönüp baktığımızda milletimize verdiğimiz sözleri tutmuş olmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz.

"ŞİMDİ YURT DIŞINDAKİLER TEDAVİ İÇİN TÜRKİYE'YE GELİYOR"

Sağlık en çok şikayet edilen konuydu, sistem dökülüyordu. Sağlam girenin hasta çıktığı o yapıyı değiştirmek için çok mücadele ettik. 2 milyon 840 binin üzerinde vatandaşımıza evde sağlık hizmeti verebilen bir ülke haline geldik.

Eskiden vatandaşlarımız yurt dışına sağlık hizmeti almaya gidiyordu. Şimdi yurt dışından çok sayıda kişi Türkiye'ye geliyor. Sağlıkta kurduğumuz sistem dünyanın bir çok noktasında örnek alınıyor. Sağlık turizmi ülkemizin öne çıktığı alanlardan biri oldu.

İstanbul'da birinci basamak sağlık hizmetlerinde 2002'de 217 sağlık ocağı bulunuyordu. Bugün 1147 aile sağlığı merkezimiz var, aile hekimi sayımız ise 4 bin 264'e ulaştı.

YENİ DOĞAL GAZ KEŞFİ MÜJDESİ

Enerjide yeni bir dönemin kapılarını açtık. Filomuzu yeni gemilerle takviye ettik. Enerjide bağımsızlığımızı kazanmak için yoğun bir mücadele içinde olduk. Şu anda gemilerimiz Somali'de de sondaj yapıyor. Mücadelenin meyvelerini toplamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bugüne kadar Akdeniz'de 11, Karadeniz'de 38 sondaj yaptık. Abdulhamid Han ile Göktepe 3 kuyusunda başlayan çalışmalar dün itibarıyla tamamlandı. Dün müjdeli bir haber aldık. Büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalar ile sahada 75 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfi yaptık. Bu miktarla konutlarımızın ihtiyacını yaklaşık 3,5 yıl boyunca tek başına karşılayacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göktepe-3\'te 30 milyar dolarlık doğal gaz keşfettik

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Türkiye, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göktepe-3'te 30 milyar dolarlık doğal gaz keşfettik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (48)

  • nisamusa79:
    Eyvah eyvah yine zam yolda desene 171 46 Yanıtla
  • M. Yudal:
    aha vaziyet alın doğalgaza zam gelecek kesin.. 136 38 Yanıtla
  • Uğur BOZKURT:
    Allah aşkına bi konuşma artık yaa. Gidicisin. ( emekli ) 102 56 Yanıtla
  • tuncay8891:
    Ey musluman alemi dogal gaza zam geliyor demektir alkislayin 109 38 Yanıtla
  • Hamza Aktaş:
    Bende bir müjde vereyim doğalgaza zam gelecek kartlı kullananların depolarını şimdiden doldurup kışa hazırlık yapmaları önemle arz olunur bu lafımı tarihe not düşün 93 35 Yanıtla
  • onur toprak:
    doğalgaza yine zam kapı da di 90 31 Yanıtla
  • Ahmet Soylu:
    De hadi geçmiş olsun zam oranı %kaç olacak merak konusu ?? 78 26 Yanıtla
  • Yusuf Arslan:
    gaz petrol çıkıyorsa yakında seçim olabilir 79 24 Yanıtla
  • Turgay Uzun:
    deme 64 19 Yanıtla
  • Mahmut kayıhan:
    zam is coming 60 23 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    kaçın gene bulmuslar 41 11 Yanıtla
  • d5bdrmz7g7:
    zam loading 32 8 Yanıtla
  • Hakan Tosun:
    Eyvah Eyvah Yine mi zam yolda ? 30 7 Yanıtla
  • fmpsd69v55:
    anladık seçim var 27 8 Yanıtla
  • Kelebek77:
    Gene başladık durmadan gaz ve petrol bulmaya 28 5 Yanıtla
  • çınar Besler:
    Makarnacılar , bak yine doğalgaz bulmuşlar, aman ha ampule basmayı karıştırmayın, seçim yakın... 26 6 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    vay anasını 25 7 Yanıtla
  • Ali Niyazi SAVAŞ:
    erken seçim geliyor açın pencereleri 24 5 Yanıtla
  • Hakan as :
    Yalancının :) 17 7 Yanıtla
  • ender3316:
    eyvah eyvah yandık 18 4 Yanıtla
  • erkan zengin:
    Eyvah yandık zamlar ısıtıcak bizi zamla 14 5 Yanıtla
  • 032725:
    Yalancı, senden tiksindik. 14 5 Yanıtla
  • Recep Demirci:
    kendine buluyo bize değil 14 3 Yanıtla
  • M ALİ:
    Eyvah! Keşke bu kadar fazla keşfetmeseydik iyiydi. 14 1 Yanıtla
  • Paravan Hesap:
    Keşke yalancılar ölseydi Aminnnn ???????????? 12 3 Yanıtla
  • Tamer Kipici:
    En son Süleyman Soylu gaz bulduk demişti insanlarda sağlıksız beslenmeden gaz sorunları baş gösterdi yine aynı gazdan bahsediyor olmasın zaar :) 12 2 Yanıtla
  • Yarengüme:
    Valleh yenim, seçim mi var? 10 3 Yanıtla
  • Cengiz Sahin:
    Harika hemen özelleştirelim ki halk faydalanmasın 9 3 Yanıtla
  • Erol AY:
    Bu hastane 4 yıldır hizmet veriyor zaten,bugün açılış nedir???? 8 2 Yanıtla
  • Şener Turan:
    Ne zaman darlansa gaz çıkarıyor zam yolda kesin 6 2 Yanıtla
  • Yavuz Calap:
    seçim yakın 5 3 Yanıtla
  • 14714789Asd:
    inanmayın gene mavra atıyor 6 2 Yanıtla
  • Murat Çokeker:
    ya seçim var ya zam gelecek 5 1 Yanıtla
  • ERDEM ATEŞ-SİNOP:
    Bu sene 2 bin 3 bin gelen doğal gaz faturası 6 bin 7 bin geldi son zamanlarda önümüzdeki kış yandikki yandık...?? 2 3 Yanıtla
  • Tarık:
    Merak etme kırmızı kar yağacak desen dışarı çıkıp aylarca havayı gözleyenler olur bekler ler ama Erdoğan senin yargılandığını görmek te nasip olur bu yüce millete inşallah 2 3 Yanıtla
  • Mahirkral1988!:
    garadevre bul 4 1 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Nerde? 2 3 Yanıtla
  • Tekin Aslan:
    Hellal Reis Allah başlımızdan eksik etmesin,çatlatsın düsmalar daha coooook beklerler seçimi :)))))). 1 4 Yanıtla
  • emre123456789:
    aman aman muzdeli haber vermeyin. yine zam var ucuzlayacakmi elektirik doğalgaz acaba 3 1 Yanıtla
  • Ender Yavaş:
    Hahaha gene başladık 3 1 Yanıtla
  • Huseyin1960:
    yine doğalgaza zam kapıda ne zaman doğal gaz bulursa hemen zamlar yapıştırılıyor ortaya bir iddia atıyorlar bir yalan haber yayıyorlar millet yalan haberlerle oyalanıyor hadi hayırlısı 1 1 Yanıtla
  • Talat Keskin:
    Müjde diye Erdoğan doğal gaz elektrik e yakıt a zam var diyor müjdeler zam olarak millet e dönüyor 1 0 Yanıtla
  • Mehmet AYDIN:
    Artık millet bu yalanlara inanmıyor 0 0 Yanıtla
  • İbrahim Eren:
    açın pencereleri açın kapıları zam geliyor 0 0 Yanıtla
  • kadir kınay:
    Tamam anlaşılmıştır reis zam yolda diyorsun tercümesi her kesiften sonra giren vatandasa giriyor 0 0 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Iste bu.. su istanbula da bir el atin su parasi elektirik faturasini zaten gecmisti yeni hedefleri dogalgaz parasini da sollamasi galiba hala zam yapiyorlar, cehepe belediyesi rezillik baska birsey degil 0 0 Yanıtla
  • Ömer Özen:
    neye yarıyacak halkamı işçiyemi ciftciyemi emekliyemi kimseye kasımda anlamadan yuzde 40 futuraya ocaktada yude 30 zamla devam 0 0 Yanıtla
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