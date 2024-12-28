Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Çatlasanız da patlasanız da adımlarımızı hesaplayarak atacağız - Son Dakika
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Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Çatlasanız da patlasanız da adımlarımızı hesaplayarak atacağız

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2025 yılı için 22 bin 104 lira olarak açıklanan asgari ücretle ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kusura bakmayın, çatlasanız da patlasanız da biz adımlarımızı hesaplayarak atacağız." ifadelerini kullandı. İşverenin daha fazla ücret vermek istiyorsa verebileceğinin altını çizen Erdoğan, "Biz tabanı belirliyoruz. Daha fazla vereceksen ver elini tutan yok." dedi.

28.12.2024 14:41  Güncelleme: 14:50
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bursa 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

2025 yılı için 22 bin 104 lira olacağı açıklanan asgari ücret ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kusura bakmayın, çatlasanız da patlasanız da biz adımlarımızı hesaplayarak atacağız. " dedi.

"BİZE GÜVENEN MİLLETE HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATMAK İSTEMİYORUZ"

"Bizim siyasetimiz hizmet ve eser siyasetidir. Bizim siyasetimiz millete karşı dürüst olma, şeffaf olma siyasetidir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Gerek şahsen gerek iktidar gerekse AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak hiçbir insanımızın serzenişine kulaklarımızı tıkamıyoruz. Her zorluğun farkındayız. Hangi işi yaparsa yapsın 85 milyon vatandaşımızın her ferdinin derdini, talebini ve sorunlarını çok ama çok iyi biliyoruz. Bizim siyasetimiz hizmet ve eser siyasetidir. Bizim siyasetimiz millete karşı dürüst olma, şeffaf olma siyasetidir. Bize güvenen bu aziz millete hayal kırıklığı yaşatmak istemiyoruz."

"UCUZ SİYASET TARZINI ELİMİZİN TERSİYLE İTTİK"

Günü birlik hesapların yakın geçmişte millete çok vakit kaybettirdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "'Kim ne veriyorsa benden 5 fazlası' anlayışı geçmişte çok ağır bedeller ödetti. 'Benden sonrası tufan' diyenler geride telafisi yıllar sürecek enkazlar bıraktılar. AK Parti olarak ucuz siyaset tarzını 2002'den beri hep elimizin tersiyle ittik." dedi. "Siyaset kurumuna güveni yeniden biz tesis ettik. Türkiye'nin asırlık sorunlarına çözüm yollarını biz geliştirdik." diyen Erdoğan, "Artık dünyada sözünün ağırlığı olan, itibarı artan, ay yıldızlı bayrağı tüm dünya için güven veren bir Türkiye var. Tüm bu söylediklerimi ve çok daha fazlasını hep yere sağlam basarak yaptık. Bugün de aynı prensipler çerçevesinde hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN BOYKOT ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fahiş fiyat uygulayanların boykot edilmesini istedi. Erdoğan şunları söyledi: "Ekonomi programımızın temel gayesi sabit gelirliler başta olmak üzere milletimizin maruz kaldığı refah kaybını en kısa sürede telafi etmektir. Bunun için enflasyon gibi hayat pahalılığı mazereti olarak kullanılan hususları ortadan kaldırmamız gerekiyor. Öncelik enflasyonu düşürmek. Çünkü dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de enflasyon tüm kötülüklerin anası konumundadır. Fırsatçıların keyfi fiyatlandırma alışkanlıkları elbette bizim işimizi zorlaştırıyor. Serbest piyasa ekonomisini istismar eden bir kesim var. Bunların da üstesinden geleceğiz. Bu konuda en etkili yöntem milletimizin fahiş fiyat artışı yapanları boykot etmesidir."

"KONUT SEFERBERLİĞİ BAŞLATMAYI PLANLIYORUZ"

Yeni bir sosyal konut seferberliği başlatmayı planladıklarını söyleyen Erdoğan, "Sabit gelirlilerin satın alabileceği fiyatlarla üreteceğimiz konutları, 1+1 olacak, bunlarla inşallah sabit gelirli vatandaşlarımızı konut sahibi yapmanın planlarını yapacağız. Bilhassa yeni yuva kuran gençlere tahsis yapacağız. Böylece konut fiyatları ve kirada balon sönmeye başlayacaktır." dedi.

Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Çatlasanız da patlasanız da adımlarımızı hesaplayarak atacağız

"FAİZİ KESİNLİKLE İNDİRMEYE BAŞLAYACAĞIZ"

Lüks ürünler dışında temel ihtiyaç maddelerinin vatandaşlara uygun şekilde ulaştırılması için yeni mekanizmalar kuracaklarını belirten Erdoğan, enflasyonu olması gereken seviyeye indireceklerini söyledi. "Faizi kesinlikle indirmeye başlayacağız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2025 bunun işaret yılı olacaktır. Faiz inecek ki enflasyon da insin." ifadelerini kullandı.

"ÇATLASANIZ DA PATLASANIZ DA ADIMLARIMIZI HESAPLAYARAK ATACAĞIZ"

"Asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak açıkladık. Birileri çatladı patladı." diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Kusura bakmayın, çatlasanız da patlasanız da biz adımlarımızı hesaplayarak atacağız. Yüzde 30 artış enflasyon hedefinden yüksek olmasına rağmen bu bizim de içimize sinen emekçimizin alın terinin tam karşılığı olan, belki birilerine göre tutar değildir ama rakam ortada görünen o ki bu hesap yerine oturdu. Bu istihdam enflasyon gelir arasında dengeyi gözeten bir rakamdır. İşveren daha fazla vermek istiyorsa versin. Biz tabanı belirliyoruz. Daha fazla vereceksen ver elini tutan yok."

"SON YILLARDAKİ SIKINTILARIMIZI TARİHE GÖMECEĞİZ"

2025 enflasyon hedefinin tutturulacağından şüphe duymadıklarının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Enflasyondaki düşüş 2025 yılında daha da hızlanacak. Ciddi bir sapma olursa tabii ki biz de buna kayıtsız kalmaz gerekli değerlendirmeleri yaparız. İnancımız o ki buna gerek kalmayacak. Enflasyonu dizginledikten sonra bazı şeyleri daha rahat çözüme kavuşturma imkanına kavuşacağımız açıktır. Milletimizden sabır istememizin sebebi işte budur. 2025'i hedeflerimize uygun şekilde tamamlayarak son yıllardaki sıkıntılarımızı tarihe gömeceğiz."

Erdoğan\'dan asgari ücret mesajı: Çatlasanız da patlasanız da adımlarımızı hesaplayarak atacağız

Recep Tayyip Erdoğan, Asgari Ücret, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Çatlasanız da patlasanız da adımlarımızı hesaplayarak atacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (102)

  • Emir Konez:
    dedi saray da yaşayan padişah... 462 45 Yanıtla
    Erkan Toprakhisar:
    Allah o padişahtan razı olsun. Allah yüzümüze bakti da chp nin eline bırakmadı. 1 5
  • Osman A:
    Dalga geçmeye devam ediyor hala...Allahım aklıma mukayyet ol. 406 22 Yanıtla
    Turan Oluc:
    öyle deme hayla inananlar var ne yazık ki 4 0
  • Johny Guitar:
    reis millet zor durumda bunu gör Allah aşkına 338 22 Yanıtla
    Beşiktaş 1903:
    Görüyor da umrun da değil 4 1
    Murat gelmez:
    Hala şuna reis diyebiliyorsun ya helal olsun sana şu anda senin reisin aynı Muaviye gibi yezit gibi elimden geldiği kadar kendi halkını ezmeye çalışan bir insan sen hala reis diyorsun 3 1
  • Serkan Genç:
    el at o zaman 271 9 Yanıtla
  • Sedat YILDIRIM:
    eee sonuç fakir hayat mutluluktur diyorsun :) 260 16 Yanıtla
  • Kara kartal null:
    isveren uzulmesin istiyorsunuz ama 254 15 Yanıtla
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