Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmeye Bahçeli'den ilk yorum: Takdire şayan - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmeye Bahçeli'den ilk yorum: Takdire şayan

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmeye Bahçeli\'den ilk yorum: Takdire şayan

MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM Parti heyeti ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin ''Sayın Cumhurbaşkanımızın dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde DEM Parti heyetiyle yaptığı görüşme hem içerik hem ilerleyiş hem de simgesel ifade bakımından takdire şayandır'' ifadelerine yer verdi.

11.04.2025 17:43
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Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'dan oluşan DEM Parti heyetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşme, siyasetin gündeminde yer tutmaya devam ediyor.

BAHÇELİ'DEN İLK YORUM

Söz konusu görüşmeye ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de ilk yorum geldi. Bahçeli görüşmeye ilişkin "Sayın Cumhurbaşkanımızın dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde DEM Parti heyetiyle yaptığı görüşme hem içerik hem ilerleyiş hem de simgesel ifade bakımından takdire şayandır" dedi.

"DEM Parti'nin tutarlı açıklamalarına ve gerçekçi adımlarına Sayın Cumhurbaşkanımızın müstesna, muteber ve mütekâmil şekilde muamelede bulunması terörsüz Türkiye umutlarını çok daha güçlendirmiştir" diyen Bahçeli, "Elbette PKK terör örgütünün kongresini toplayarak Siyonist ve emperyalist komploların devreye girmesine fırsat vermeden silah bırakması ve örgütsel feshi sonuçlandırması kısa süre içinde temin edilmelidir" ifadelerini kullandı.

"ŞU GÜNLER KIRILGAN VE NAZİKTİR"

Bahçeli ayrıca "Üçüncü tarafların suyu bulandırmasına, akılları çelmesine, nifak kazanını ateşlemelerine azami düzey ve ölçüde hazırlıklı olmanın yanında tedbir ve temkini elde bırakmamak esasen ve usulen zorunluluktur. Şu günler oldukça kırılgan ve naziktir.

Karşılıklı güven, empati ve hoşgörü çemberinde terörsüz Türkiye vuslatının şafağı sökmelidir. Türkiye'nin iç barış ve huzur ortamı sağlam esaslara bağlanmalı, aziz milletimizin her evladı kardeşlik ve kucaklaşma faziletiyle vatanına, bayrağına, mukaddesatına, dokunulmaz hayat ve varlık haklarına sahip çıkmalıdır" dedi.

CHP'YE YÜKLENDİ

Öte yandan Bahçeli yaptığı açıklamada CHP'ye de yüklendi. "CHP, içine düştüğü yolsuzluk batağında çırpına çırpına dibe inerken, hukukun karşısında mücrim siyasetçiler hesaba çekilirken, bu zihniyetin Türkiye'ye muhalefet çıtasını yükseltmesinin elbette demokratik bir karşılığı olacaktır" diyen Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

"Tek adam rejimi söylemini maksatlı ve marazi şekilde diline dolayan CHP Genel Başkanı'yla siyasi ve ideolojik yandaşlarının, hakkında vahim iddialar bulunan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde soygun düzeni kurduğu tanık ve delillerle ifade edilen tek bir şahsı aklama ve arkalama girişimi derin bir çelişki, anti demokratik bir savrulmadır.

İç cephemizin gücüne güç katmasını, milli birlik ve dayanışma ruhumuzun muktedir ve muvafık yapısını bir türlü kabullenemeyen, en küçük hazım belirtisi gösteremeyen CHP Genel Başkanı ve yönetiminin terörsüz Türkiye hedefinden dolayı bunaldığı, korkuya kapıldığı da açıkça anlaşılmaktadır.

Onların korkuları Türkiye'nin baharıdır. Onların kabusları Türk ve Türkiye Yüzyılının müjdesidir. Terörsüz Türkiye aynı zamanda süper güç Türkiye'nin mukaddimesidir."

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Devlet Bahçeli, DEM Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmeye Bahçeli'den ilk yorum: Takdire şayan - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • mustafa sagdic:
    ulan yemin ederim insan aklını yitirir. koltuk swvdasi için 180 derece dönmek nedir ya 121 15 Yanıtla
  • Kasım Ömeroğlu:
    Allah seni başımızdan eksik etmesin Türkmen beyi ellerinizden öperim Devlet Baba 13 116 Yanıtla
  • 032725:
    Yırtık dondan çıkar gibi her şeye burnunu sokma,büzük.büzüğün yiyorsa erken seçim kararı aldır baban Reco'ya Mhpkk 101 25 Yanıtla
  • Kenann Sırmal:
    Göreceksiniz siz takdir ile şayanı, ZİLLET'ler 87 22 Yanıtla
  • 367236:
    tebrik ediyorum ????şimdi sorsak devlet aklı diyeceksiniz 76 2 Yanıtla
  • kadir kınay:
    Yıllardır ayrı geçirdiğiniz günlere yazık oldu artık üçümüz birlesin 68 4 Yanıtla
  • k K:
    Amerika'nın emrini yerine getirmek için her türlü tezgaha kurdunuz. Türkiye'nin başına çorap Örmeye çalışıyorsunuz. Ayıp be Allah'tan korkun kuldan utanın. 61 10 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    varya yatacak yeriniz yok hiçbirinizin 54 9 Yanıtla
  • fmpsd69v55:
    bahçelidenmi ankaralı hüseyindenmi :) 39 2 Yanıtla
  • Szka788304:
    Genel yerel şehir itifakı kuranlar seloya özgürlük vaad edenler şimdi miliyetci yorum yapma zamanı uzlaşı arayanları itifak kuranları ayırt edemez türkiye sorununu anlayamamış seçim yok şu an ülke sorununu çözmeye çalışıyor ırak arap kürt diye parçalandı apo posteri karşısında binlerce insan nevruz kutladı bu ülkede herkes Türk ve Türk milliyetçisi mi evet biz itifaka kızdık ve bir gün itifak kurarlarsa biz desteklemeyiz 2 29 Yanıtla
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmeye Bahçeli'den ilk yorum: Takdire şayan - Son Dakika
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