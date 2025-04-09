Erdoğan ile DEM heyeti yarın görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" mesajıyla başlayan süreçte DEM Parti heyeti ile yapacağı görüşme merakla beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan zirveyle ilgili tarih de verdi.

"MUHALEFETİN OYUNUNA GELMEYİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Biz muhalefetin oyununa gelmeyiz. Çok daha önemli meselelerimiz var. Terörsüz Türkiye gibi. Yarın DEM heyeti ile görüşeceğiz. Terörsüz Türkiye hedefini teyit edeceğiz" ifadelerini kullandı.

YILMAZ: TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KENDİSİNİ FESHETMESİNİ BEKLİYORUZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti İmralı heyetinin ne zaman görüşeceği sorusu üzerine Yılmaz, "Terörsüz Türkiye çok çok önemli. Bu hafta içerisinde bir görüşme bekleniyor. En kısa sürede silahların bırakılmasını, terör örgütünün kendisini feshetmesini bekliyoruz. Beklentimiz en kısa sürede terörsüz Türkiye sürecinin sonuçlanması. Görüşme için Cumhurbaşkanlığından resmi bir açıklama bekleyelim" ifadelerini kullanmıştı.