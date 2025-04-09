Erdoğan ile DEM heyeti yarın görüşecek - Son Dakika
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Erdoğan ile DEM heyeti yarın görüşecek

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Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada "Yarın DEM heyetini kabul edeceğim. Terörsüz Türkiye hedefi irademizi teyit edeceğiz" ifadelerini kullandı.

09.04.2025 13:10  Güncelleme: 13:34
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Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" mesajıyla başlayan süreçte DEM Parti heyeti ile yapacağı görüşme merakla beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan zirveyle ilgili tarih de verdi.

"MUHALEFETİN OYUNUNA GELMEYİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Biz muhalefetin oyununa gelmeyiz. Çok daha önemli meselelerimiz var. Terörsüz Türkiye gibi. Yarın DEM heyeti ile görüşeceğiz. Terörsüz Türkiye hedefini teyit edeceğiz" ifadelerini kullandı.

YILMAZ: TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KENDİSİNİ FESHETMESİNİ BEKLİYORUZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti İmralı heyetinin ne zaman görüşeceği sorusu üzerine Yılmaz, "Terörsüz Türkiye çok çok önemli. Bu hafta içerisinde bir görüşme bekleniyor. En kısa sürede silahların bırakılmasını, terör örgütünün kendisini feshetmesini bekliyoruz. Beklentimiz en kısa sürede terörsüz Türkiye sürecinin sonuçlanması. Görüşme için Cumhurbaşkanlığından resmi bir açıklama bekleyelim" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan ile DEM heyeti yarın görüşecek

Türkiye, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan ile DEM heyeti yarın görüşecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Barış Yılmaz:
    Şunu Chp yapsa terörist derlerdi 27 5 Yanıtla
  • selami inel:
    yazık bu ülkeye kimler tarafından yönetiliyor çok yazık 19 5 Yanıtla
  • fmpsd69v55:
    istediğiniz kadar görüşebiliriz biz Kürtler ekepe oy vermeyecez bi tık daha devam ederse demede zırnık oy yok nokta 15 3 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    chp olsa ne derdiniz ... ah bu iki yuzluluk.. kendi partilerinden belediyelere vs kendinden olan ne varsa tam bir kayirma ahlaksiz siyaseti bunlarla saha kalkti ben hic bu kadar secim isteyip kosa kosa secime gidecegimi dusunmezdim bu yasima dek. 9 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    kadereee baaakkk. kadereee bakkk 6 0 Yanıtla
  • Yalçın Koçyiğit:
    Sakım kimse 'PKK'ya terör örgütü demesin çünkü erdoğan ile bahçeli kızıyor.... 6 0 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    akpmhppkk 5 0 Yanıtla
  • Burhan Kıraç:
    daha 2024 1 yıl önce seçimlerde DEM leniyorsunuz terör siyasi ayakları ile Mualafet partilerine Zillet diyenler kimlerdi bilemedim...Allah cc hz. her şeyi bilen dir... 3 0 Yanıtla
  • beyzaipek:
    OHHHH NE GÜZEL KOLTUK UĞRUNA DAHA NELER GÖRECEĞİZ GUZEL ULKEM NE HALE GELDI YANLIŞ ANLAŞILMASIN DEM PARTISINE KARSI DEĞİLİM 3 0 Yanıtla
  • Uğur BOZKURT:
    Eyyy koltuk, sen neler kadirsin.... 3 0 Yanıtla
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