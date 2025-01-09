Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasında yeni yılın ilk zirvesi! Masada kritik konular vardı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasında yeni yılın ilk zirvesi! Masada kritik konular vardı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli, yeni yılda ilk kez bir araya geldi. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından iki lider de Bahçeli'nin konutundan peş peşe ayrıldı. İkilinin DEM Parti İmralı heyetinin ziyaretleri ve Suriye'deki yeni dönem gibi kritik konuları ele aldığı değerlendiriliyor.

09.01.2025 16:36  Güncelleme: 16:47
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda bir araya geldi. İki liderin yeni yılın ilk yüz yüze görüşmesinde Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı.

PEŞ PEŞE AYRILDILAR

Yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından Bahçeli, Erdoğan'a kapıya kadar eşlik etti. Erdoğan'dan sonra Bahçeli'de konutundan ayrıldı. İki lider arasındaki son görüşme 14 Kasım 2024'te Beştepe'de gerçekleşmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasında yeni yılın ilk zirvesi! Masada kritik konular vardı

MASADAKİ KONULAR

İki liderin görüşmede, Bahçeli'nin geçtiğimiz yıl grup toplantısında "Öcalan Meclis'te konuşsun" çıkışının akabinde başlayan süreçte DEM Parti İmralı heyetinin ziyaretleri ile Suriye'deki yeni dönemi ele aldığı değerlendiriliyor. Öte yandan, Erdoğan'ın 1 Ocak tarihinde dünyaya gelen Bahçeli'nin doğum gününü tebrik ettiği aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasında yeni yılın ilk zirvesi! Masada kritik konular vardı

DEM Parti heyeti, İmralı ziyareti sonrasındaki siyasi parti turlarında ilk olarak Bahçeli ile bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasında yeni yılın ilk zirvesi! Masada kritik konular vardı

Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, DEM Parti, Ankara, Suriye, İmralı, Güncel, MHP, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasında yeni yılın ilk zirvesi! Masada kritik konular vardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Tuncay null:
    Cok onemli biseymis gibi son dk veriyonuz 88 35 Yanıtla
    Ahmet Çak:
    senin için önemli olmaya bilir sende gezinme buralarda 0 0
  • Murat Avci:
    ne çıkacak sanıyorsunuz emekli aç,onlar tok 83 8 Yanıtla
    AyYiLdiZ kilimci:
    bu emeklilerde hep ac aclikdan öldü demi sunu artik idrak edin israil geliyor filistin gibi mi olmak istiyorsunuz azcik gozunuzu acin azcik acin herseyi gorursunuz ama siz goremezsiniz cunku isinize gelmiyor devleti kotulemek daha kolay 0 0
  • Aydin Yildiz:
    Yok be oyun oynuyorlardır bence. Bu ara favori olan HALKA GEÇİRMECE :) 60 4 Yanıtla
    AyYiLdiZ kilimci:
    tabi gecire gecire goruyoruz insanlarin hallerini iphonenin son modelini almak icin kuurukalri araba almak icin siralari domuzunuz eksik hala konusuyorsunuz 0 0
  • Ender Kervancıoğlu:
    Düz yolda yürüyecek halleri kalmamış. Özel tasarım ayakkabılarla ayakta duruyorlar. Ülkeyi yönetiyorlar. 46 6 Yanıtla
    Trgtyldz:
    her zaman derim seçme yaşı 65 te bitmeli. seçilme yaşı 60 olan kişiler seçime katılmamalı. bu dedim yaştan sonra verilecek kararlar sağlıklı olmaz. noter ve tapu bile aklı dengesi yerinde mi diye rapor istiyor bu yaşlarda 0 0
    AyYiLdiZ kilimci:
    kim yonetsin istersin pkk lilarmi yoksa onlara daha yakin olan chp nin mi ben sizi anlamiyorum bu kadar basit mi bu soylediginiz sey amerika eski baskani gozunun onunu gormuyordu noldu kimse sesini cikarmadi siz neden bu kadar zorlaniyorsunuz anlayamiyorum 0 0
  • Çelikk:
    Boş Masraf 41 4 Yanıtla
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