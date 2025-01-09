Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda bir araya geldi. İki liderin yeni yılın ilk yüz yüze görüşmesinde Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı.
Yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından Bahçeli, Erdoğan'a kapıya kadar eşlik etti. Erdoğan'dan sonra Bahçeli'de konutundan ayrıldı. İki lider arasındaki son görüşme 14 Kasım 2024'te Beştepe'de gerçekleşmişti.
İki liderin görüşmede, Bahçeli'nin geçtiğimiz yıl grup toplantısında "Öcalan Meclis'te konuşsun" çıkışının akabinde başlayan süreçte DEM Parti İmralı heyetinin ziyaretleri ile Suriye'deki yeni dönemi ele aldığı değerlendiriliyor. Öte yandan, Erdoğan'ın 1 Ocak tarihinde dünyaya gelen Bahçeli'nin doğum gününü tebrik ettiği aktarıldı.
DEM Parti heyeti, İmralı ziyareti sonrasındaki siyasi parti turlarında ilk olarak Bahçeli ile bir araya gelmişti.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasında yeni yılın ilk zirvesi! Masada kritik konular vardı - Son Dakika
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