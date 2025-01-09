Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasında yeni yılın ilk zirvesi! Masada kritik konular vardı

Düz yolda yürüyecek halleri kalmamış. Özel tasarım ayakkabılarla ayakta duruyorlar. Ülkeyi yönetiyorlar.

her zaman derim seçme yaşı 65 te bitmeli. seçilme yaşı 60 olan kişiler seçime katılmamalı. bu dedim yaştan sonra verilecek kararlar sağlıklı olmaz. noter ve tapu bile aklı dengesi yerinde mi diye rapor istiyor bu yaşlarda

AyYiLdiZ kilimci:

kim yonetsin istersin pkk lilarmi yoksa onlara daha yakin olan chp nin mi ben sizi anlamiyorum bu kadar basit mi bu soylediginiz sey amerika eski baskani gozunun onunu gormuyordu noldu kimse sesini cikarmadi siz neden bu kadar zorlaniyorsunuz anlayamiyorum