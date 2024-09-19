16 ilde vali değişikliğini içeren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kararla 12 ilin valisi de "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle valilik görevlerine atananların tamamı geçmişte yerel yönetimlerde farklı seviyelerde görev yapmış isimler.
Kararname ile Hüdayar Mete Buhara, Erkan Kılıç, Yılmaz Doruk, Erol Karaömeroğlu, Türker Öksüz, Hüseyin Engin Sarıibrahim, Zülkif Dağlı, Yaşar Karadeniz, Alper Tanrısever, Cengiz Ünsal, Enver Ünlü ve Cevdet Atay "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi.
Konya Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Valiliğine
Kırklareli Valisi Birol Ekici, Şırnak Valiliğine
Uşak Valisi Turan Ergün, Artvin Valiliğine
Isparta Valisi Aydın Baruş, Gümüşhane Valiliğine
İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı İbrahim Akın, Konya Valiliğine
Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Önder Bakan, Amasya Valiliğine
Mülkiye Başmüfettişi Ali Çalgan, Çorum Valiliğine
İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Tülay Baydar Bilgihan, Burdur Valiliğine
İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, Karaman Valiliğine
Vali-Mülkiye Başmüfettişi Abdullah Erin, Isparta Valiliğine
Vali-Mülkiye Başmüfettişi Rahmi Doğan, Sakarya Valiliğine
Bursa-Gemlik Kaymakamı Uğur Turan, Kırklareli Valiliğine
İstanbul Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, Bitlis Valiliğine
Hatay İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Kırşehir Valiliğine
İstanbul Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın, Bolu Valiliğine
Ankara Etimesgut Kaymakamı Naci Aktaş, Uşak Valiliğine atandı.
Son Dakika › Güncel › Valiler Kararnamesi yayımlandı! 16 ilin valisi değişti - Son Dakika
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