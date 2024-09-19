Valiler Kararnamesi yayımlandı! 16 ilin valisi değişti - Son Dakika
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Valiler Kararnamesi yayımlandı! 16 ilin valisi değişti

Valiler Kararnamesi yayımlandı! 16 ilin valisi değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 16 ilin valisi değişirken 12 ilin valisi vali-mülkiye başmüfettişliğine atandı. Yeni atanan valiler, geçmişte yerel yönetimlerde çeşitli görevlerde bulunmuş isimlerden oluşuyor.

19.09.2024 00:10
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16 ilde vali değişikliğini içeren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kararla 12 ilin valisi de "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle valilik görevlerine atananların tamamı geçmişte yerel yönetimlerde farklı seviyelerde görev yapmış isimler.

12 İLİN VALİSİ, VALİ-MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞLİĞİNE ATANDI

Kararname ile Hüdayar Mete Buhara, Erkan Kılıç, Yılmaz Doruk, Erol Karaömeroğlu, Türker Öksüz, Hüseyin Engin Sarıibrahim, Zülkif Dağlı, Yaşar Karadeniz, Alper Tanrısever, Cengiz Ünsal, Enver Ünlü ve Cevdet Atay "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi.

16 İLDEKİ DEĞİŞİKLİK İSE ŞÖYLE:

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Valiliğine

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Şırnak Valiliğine

Uşak Valisi Turan Ergün, Artvin Valiliğine

Isparta Valisi Aydın Baruş, Gümüşhane Valiliğine

İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı İbrahim Akın, Konya Valiliğine

Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Önder Bakan, Amasya Valiliğine

Mülkiye Başmüfettişi Ali Çalgan, Çorum Valiliğine

İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Tülay Baydar Bilgihan, Burdur Valiliğine

İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, Karaman Valiliğine

Vali-Mülkiye Başmüfettişi Abdullah Erin, Isparta Valiliğine

Vali-Mülkiye Başmüfettişi Rahmi Doğan, Sakarya Valiliğine

Bursa-Gemlik Kaymakamı Uğur Turan, Kırklareli Valiliğine

İstanbul Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, Bitlis Valiliğine

Hatay İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Kırşehir Valiliğine

İstanbul Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın, Bolu Valiliğine

Ankara Etimesgut Kaymakamı Naci Aktaş, Uşak Valiliğine atandı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 16 ilin valisi değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 16 ilin valisi değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 16 ilin valisi değişti

Mülkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Valiler Kararnamesi yayımlandı! 16 ilin valisi değişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ramazan Ertaş:
    kendinide görevden alsan ne güzel olur 30 22 Yanıtla
  • Mehmet Can:
    hemen hemen her gün atama kararnamesi yayınlanıyor. kim ne iş yapıyor,kim nereye atandı takip edemez olduk. güzelim vatanım sen hep var ol. ne mutlu türküm diyene. 24 14 Yanıtla
    Celil Başer:
    Sana haber vermeden atamış kusura bakma bro 3 4
  • Ercan Kocak:
    Sayın Vali miz Birol Ekici Kırklareli de yaşayan herkes tarafından çok sevilen bir Mülkiye Amiri idi. Sayın Valim Şırnak tada başarılarının devamını dilerim yolun açık olsun inşallah ?? 10 4 Yanıtla
    Ayşe T.:
    Kırklareli ve lüleburgaz da hiç bi gelişim yok belki yeni vali yenilik getirir çag atlarız bıktık 2 0
  • Beşiktaş 1903:
    Eee sonuccc???!!! 6 8 Yanıtla
  • Okan:
    Hayırlı olsun 5 2 Yanıtla
  • Ömer Faruk Kurt:
    sonucu ebene sor sen anladin onuj pc 2 0 Yanıtla
  • Şeref Yazıcıoğlu :
    Hayırlı olsun liyakat sahibi olmak çok önemli 0 0 Yanıtla
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