Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! İran Cumhurbaşkanı ile görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! İran Cumhurbaşkanı ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan kritik temas! İran Cumhurbaşkanı ile görüştü
14.06.2025 18:53
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Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan kritik temas! İran Cumhurbaşkanı ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma ele alındı. Erdoğan, görüşmede, İsrail'in İran'a hukuksuz saldırılarını en kuvvetli şekilde telin ettiğini belirterek, İran halkına can kayıpları nedeniyle başsağlığı diledi. Erdoğan ayrıca Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün ve Pakistan liderleriyle de görüştü.

İsrail'in saldırılarının hedefindeki İran'ın Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in saldırılarını en kuvvetli şekilde telin ettiğini söyledi. Erdoğan ayrıca Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün ve Pakistan liderleriyle de görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in saldırılarının hedefindeki İran'ın Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"EN KUVVETLİ ŞEKİLDE TELİN EDİYORUZ"

Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, görüşmede, İsrail'in İran'a hukuksuz saldırılarını en kuvvetli şekilde telin ettiğini belirterek, İran halkına can kayıpları nedeniyle başsağlığı diledi.

"İSRAİL TÜM BÖLGEYİ ATEŞ İÇİNE ÇEKMEYE ÇALIŞIYOR"

İsrail'in saldırılarının uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu vurgulayan Erdoğan, bunun tüm bölgeyi ateşin içine çekmeyi amaçladığını, Netanyahu'nun saldırılarla nükleer müzakere sürecini sabote etmeye teşebbüs ettiğini kaydetti.

Erdoğan görüşmede İsrail'in İran'a yönelik saldırılarla dünyanın dikkatini Gazze'deki soykırımdan uzaklaştırmaya çalıştığını belirtti.

Türkiye'nin Natanz'daki tesiste nükleer sızıntı ihtimaline ilişkin gelişmeleri yakından izlediğini aktaran Erdoğan, nükleer anlaşmazlığın tek çözümünün diplomatik süreçler olduğunu bildirdi.

ERDOĞAN'DAN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gün içerisinde pek çok ülke lideriyle de görüştü. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Erdoğan, görüşmede Netanyahu yönetimindeki İsrail'in bölgenin istikrarı ve güvenliği için en büyük tehdit olduğunu, bunu İran'a yönelik saldırı ile bir kez daha gösterdiğini, tansiyonun düşürülmesi için İsrail'in durdurulması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede İsrail ve Netanyahu yönetiminin saldırgan, hukuk tanımaz tutumunun küresel boyutta istikrar ve güvenlik sorunu doğurduğunu ifade etti.

MISIR VE PAKİSTAN LİDERLERİYLE DE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüştüğü bir diğer isim ise Mısır Cumhurbaşkanı Sisi oldu. Erdoğan ve Sisi arasındaki telefon görüşmesinde İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefon görüşmesinde de İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının kabul edilemeyeceğini bildirdi.

NE OLMUŞTU?

İsrail, geçtiğimiz gün İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söylemişti. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurmuştu.

İran'ın misilleme saldırısı ise dün gece başlamış, saldırılarda Tel Aviv olmak üzere birçok kentte yıkım meydana gelmişti. İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 3 kişinin öldüğü, 172 kişinin yaralandığı aktarıldı. Yaralılarının çoğunun durumunun hafif olduğu belirtilmişti.

Suudi Arabistan, Pakistan, Güncel, İsrail, Ürdün, Mısır, Hukuk, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! İran Cumhurbaşkanı ile görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • 205622:
    süpersin Recep dünya lideri yine çok büyük kinamis 52 20 Yanıtla
  • fmpsd69v55:
    kınama oldu telin :) telin daha etkili bir silah heralde 47 12 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    artik kinamakdan terfi ettik başka birşey edioz telin mi ne 45 11 Yanıtla
  • Sabri Tokyay:
    bu sefer kinamiyorlar en şiddetli şekilde hemde telin ediliyor 42 11 Yanıtla
  • 123456:
    telin etmeye biz doyduk yeter artık daha ne kadar telin edilecek 36 11 Yanıtla
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