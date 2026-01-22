Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
22.01.2026 17:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştü. Görüşmede, İran'da yaşanan hadiseleri yakından takip ettiğini, Türkiye'nin İran'ın huzur ve istikrarını önemsediğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin İran'a dış müdahale senaryolarına hiçbir zaman olumlu yaklaşmadığını ifade etti..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-İran ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.

"DIŞ MÜDAHALEYE KARŞIYIZ" MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'da yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, Türkiye'nin İran'ın huzur ve istikrarına büyük önem verdiğini vurguladı. Erdoğan, Türkiye'nin İran'a yönelik herhangi bir dış müdahale senaryosuna hiçbir zaman olumlu yaklaşmadığını ifade etti.

"İSTİKRAR" VURGUSU

Bölgede yaşanan sorunların çözülmesinin ve gerilimin tırmanmasının önlenmesinin Türkiye'nin de menfaatine olduğunu dile getiren Erdoğan, istikrarın korunmasının bölge barışı açısından kritik olduğuna dikkat çekti. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin ve bölgesel konuların kapsamlı şekilde değerlendirildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, Türkiye ile İran ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran'da yaşanan hadiseleri yakından takip ettiğini, Türkiye'nin İran'ın huzur ve istikrarını önemsediğini, Türkiye'nin İran'a dış müdahale senaryolarına hiçbir zaman olumlu yaklaşmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanımız, sorunların çözülmesinin ve bölgede gerilimin tırmanmasının önüne geçilmesinin Türkiye'nin de menfaatine olduğunu vurguladı."

ÖLÜ SAYISI KORKUNÇ BOYUTLARDA

Öte yandan ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 902'ye yükseldiğini duyurdu.

GÖZALTI SAYISI 26 BİNİ AŞTI

HRANA'nın haberine göre, ülkenin birçok noktasındaki olaylar sonucunda 26 bin 541 kişi gözaltına alındı. Gösterilerde çıkan olaylarda 197 güvenlik görevlisi dahil4 bin 902 kişi yaşamını yitirdi. HRANA, dünkü haberinde ölü sayısının 4 bin 519'a çıktığını duyurmuştu.

Mesud Pezeşkiyan, Türkiye, Güncel, İran, Son Dakika

