Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama

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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da AFAD Merkezi'ne gelerek, 6.3 büyüklüğündeki depremle ilgili toplantıya katıldı. Toplantının ardından açıklama yapan Erdoğan, "Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Teyakkuz halinde olmaya devam edeceğiz." dedi.

23.04.2025 22:39  Güncelleme: 23:15
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki 6.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin AFAD'da yapılan toplantı sonrası "Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Teyakkuz halinde olmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da AFAD Merkezi'ne gelerek, 6.3 büyüklüğündeki depremle ilgili toplantıya katıldı.

"TEYAKKUZ HALİNDE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Toplantının ardından açıklama yapan Erdoğan, "Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Teyakkuz halinde olmaya devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama

"Bugün Marmara Denizi'nde meydana gelen ve İstanbul ile birlikte çevre illerimizde de hissedilen 6,2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diyen Erdoğan, "Depremden hemen sonra başlayan mesaimiz kapsamında biraz evvel AFAD İstanbul İl Afet Müdürlüğümüzde kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama

"ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇ İÇİN GEREKLİ TALİMATLARI VERDİK"

Erdoğan açıklamasında "Toplantımızda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu, İstanbul Valimiz Davut Gül ve ilgili bürokratlarımız hazır bulundular.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama

Koordinasyon toplantısında en güncel bilgileri aldık, depremin etkilerini asgariye indirmek için atılan ve atılacak adımları değerlendirdik. Önümüzdeki süreç için gerekli talimatları verdik" dedi.

"ÇOK ŞÜKÜR HERHANGİ BİR CAN KAYBIMIZ YOKTUR"

Erdoğan ayrıca "Öğle saatlerinden bu yana yaptığımız arama tarama faaliyetlerimiz neticesinde depremin hissedildiği şehirlerimizde elhamdülillah sıkıntılı bir durum gözükmemektedir. Deprem sebebiyle çok şükür herhangi bir can kaybımız da yoktur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama

Vatandaşlarımız müsterih olsun. Devlet olarak tüm birimlerimizle 7/24 teyakkuz halinde kalmaya, milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Tekrar tüm kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü musibetten, afetten, kazadan, beladan muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama
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İstanbul, Deprem, Güncel, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Cihan Kışla:
    imamoğlu nu derhal serbest bırakın süreci en iyi şekilde yönetsin size ihtiyaç yok gördük maraş depreminde 102 137 Yanıtla
  • zeki69:
    Can Reisim ¦??????? İstanbul'a el koy nolur kentsen dönüşüme İstanbul sahipsiz 72 83 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Önce hepimiz istifanızı verin!Sonra seçime gidelim...25 yıldır ülkeyi yönetiyorsunuz.Bir arpa boyu yol alamamışız...Siz gitmeden bu ülke felaketlerden kurtulmaz!!! 73 60 Yanıtla
  • Cihan Kışla:
    çadır var mı satılık? 78 51 Yanıtla
  • beliz2010:
    teyakkuz deyince bi gülme tuttu 70 50 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    hadi ordan işiniz bitik 58 60 Yanıtla
  • selami inel:
    Reis oy peşinde 55 44 Yanıtla
  • 2025Nisre.:
    yok sen kanal a devam et, ne plan ne proje ne nüfus grleni alın içeri girsin 65 32 Yanıtla
  • ismail seçkin:
    Hatay ayağa kalktı millet ev sahibi oldu. Ben olsam İstanbul için bu kadar mücadele etmem. Kent lokantası yerine kentsel dönüşüm yapsaydı eko. Herkes cebi doldurma derdinde. 32 45 Yanıtla
  • Hursit Yavas:
    geldi resim cektirdi konustu ve gitti :))) 27 17 Yanıtla
  • Zafer Oztekin:
    Emeklerin nankörlere HARAM OLSUN REİS 19 22 Yanıtla
  • selami inel:
    Bu istilacilar gitsin yeminle bu memleket kendiliğinden tüm dertlerinden kurtulur 26 12 Yanıtla
  • Karani Özden:
    Sayın cumhurbaşkanım siz araplara kanal İstanbul ve ev yapın onlar ölmesinler siz depreme el atmayın hatayda gördük çatır satdilar ve neler neler 25 10 Yanıtla
  • sus ceo:
    Teyakkuz halde olalım ama 25 yıldır deprem vergisi olarak toplanan paralar ile birşeyler yapma zamanı gelmedi mi hâlâ. K.Maraş ve 11 ilimizde meydana gelen depremden ders alınması gerekir bence. İnsanlar K.Maraş depreminde çok acılar çekti ve hükümet olarak deprem öncesi hiçbir şey yapılmadı. 17 6 Yanıtla
  • pbqyscgz8j:
    neyin teyakkuzundasınız sabaha kadar uyumayacakmısınız yoksa kanal istanbulda fakirlere dairemi yapacaksınız hade ordan 15 5 Yanıtla
  • Abdullah Yıldırım:
    Yazıklar olsun hepinize bu saate kadar ne belediyeler neden afad hiç bir yardımda bulunmamıştır insanlar dışarıda 12 5 Yanıtla
  • Aydın:
    seni sevmeyen ölsün başkanım 5 11 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    35 senedir istnbulu yönetti. yapmmis. şimdi aman kflinin biride yorum yazmış istanbhulu al yap diye. beyin iste 13 2 Yanıtla
  • sus ceo:
    Toplanmak güzel ama sonuç nedir. Bu toplantı sonunda tüm ülkede milletin menfaatine olan ne tür kararlar alındı. Tüm evler güçlendirilecek mı yada kentsel dönüşüm için ne gibi tedbirler alındı. 11 2 Yanıtla
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