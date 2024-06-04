Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kamu çalışanlarının Kurban Bayramı tatili belli oldu

Güncel

Kabine Toplantısı sonrasında kameralar karşısına geçerek konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen Kurban Bayramı tatili süresini açıkladı. Erdoğan, tatilin kamu çalışanları için 9 gün olduğunu duyurdu.

"2 GÜNLÜK SÜREYİ DE İDARİ İZİN KAPSAMINA ALDIK"

2 saat 15 dakika süren Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Kurban Bayramı'nda yapılacak resmi tatilin bilgisini de paylaştı. Buna göre kamu çalışanları için 15 Haziran Cumartesi günü başlayacak tatil, 23 Haziran Pazar gününün sona ermesiyle tamamlanmış olacak.

Erdoğan, milyonların merakla beklediği bayram tatiliyle ilgili "Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık." dedi. "Perşembe ve cuma günlerini de bayram tatiline ekleyerek 9 günlük bir tatil imkanı sağlamış oluyoruz." ifadelerini kullanan Erdoğan, kamu çalışanlarının yapacağı tatili bildirdi.