Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kamu çalışanlarının Kurban Bayramı tatili belli oldu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kamu çalışanlarının Kurban Bayramı tatili belli oldu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında Kurban Bayramı tatilinin kamu çalışanları için 9 gün olduğunu duyurdu. Erdoğan, "Perşembe ve cuma günlerini de bayram tatiline ekleyerek 9 günlük bir tatil imkanı sağlamış oluyoruz." dedi.

04.06.2024 19:15  Güncelleme: 19:35
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Kabine Toplantısı sonrasında kameralar karşısına geçerek konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen Kurban Bayramı tatili süresini açıkladı. Erdoğan, tatilin kamu çalışanları için 9 gün olduğunu duyurdu.

"2 GÜNLÜK SÜREYİ DE İDARİ İZİN KAPSAMINA ALDIK"

2 saat 15 dakika süren Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Kurban Bayramı'nda yapılacak resmi tatilin bilgisini de paylaştı. Buna göre kamu çalışanları için 15 Haziran Cumartesi günü başlayacak tatil, 23 Haziran Pazar gününün sona ermesiyle tamamlanmış olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu çalışanları için Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu

Erdoğan, milyonların merakla beklediği bayram tatiliyle ilgili "Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık." dedi. "Perşembe ve cuma günlerini de bayram tatiline ekleyerek 9 günlük bir tatil imkanı sağlamış oluyoruz." ifadelerini kullanan Erdoğan, kamu çalışanlarının yapacağı tatili bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kamu çalışanlarının Kurban Bayramı tatili belli oldu

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kamu çalışanlarının Kurban Bayramı tatili belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • tekin demir demir: bu ulkede sadece memurlar yaşıyor zaten yaziklar olsun. Allahim duami biliyorsun, Amin 50 11 Yanıtla
  • Özkan Özdemir: İşçi Hakkını savunsa polis memuru jopluyor nasıl bi adalet bu ya neden sadece memura 9 gün 18 3 Yanıtla
  • Ömer Yıldırım: Memur 9 özel sektörde 1 18 3 Yanıtla
    oguz ates: 2 gün özel sektöre onunda 1 i pazar a geldi vay yavrum vay salı iş başı 12 0
  • Kemsl: millet beleşçi oldu; 9 gün tatil, yollar bedava, ikramiyler... 9 3 Yanıtla
  • Yunus Uslu: Bu ülkede özel sektör çalışanının gram değeri yok . Memur az çalışır çok izin alır bayramı seyranı çoktur ezilen gene özel sektör saçmalığın daniskası 4 1 Yanıtla
  • İshak Klein: Ülke istila altında.. transkriptsiz tatilden bahsediyor.. yok artık 1 0 Yanıtla

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