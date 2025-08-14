Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e 1 milyon TL'lik dava - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e 1 milyon TL'lik dava

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e 1 milyon TL'lik dava
14.08.2025 14:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'in 3 Ağustos'ta Bayrampaşa mitingi ve Marmara Cezaevi çıkışındaki açıklamalarında sarf ettiği sözler nedeniyle 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı ve Cumhurbaşkanına hakaret suçundan suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 3 Ağustos 2025'te Bayrampaşa'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşma ve aynı gün Marmara Cezaevi çıkışında gerçekleştirdiği basın açıklamasındaki ifadeleri nedeniyle 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

AVUKATI HÜSEYİN AYDIN DUYURDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal yaptığı açıklamada, Özel'in söz konusu konuşmalarında "Cumhurbaşkanını hedef alan yakışıksız ifadeler ve mesnetsiz ithamlar" kullandığını belirtti. Aydın, "Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde toplam 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerini kullandı.

HEM HUKUKİ HEM CEZAİ SÜREÇ BAŞLADI

Açıklamaya göre, dava sürecinin yanı sıra hakaret suçlamasına ilişkin ceza soruşturması için de başvuru yapıldı. Özgür Özel'den konuyla ilgili henüz bir yanıt gelmedi.

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Özel, Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti saflarına geçmesiyle ilgili "Çerçioğlu, suçsuz olduğunu iddia edip içeride yatan bu kadar mert adam varken bu mertliği gösteremeyip... Kelime oyunu yapıyor, 'ne kadar aydın var? Yarın için. Lan sen Aydın'da tekme tokat kovuldun 31 Mart'ta. 3'ünü kez 4'üncü kez yendik seni. Bu mu mertlik, bu mu senin mücadele gücün. Böyle mi alacaksın Aydın'ı? Bir dahakine yine alacağım Aydın'ı. 'Ya içeri tıkıl ya partime katıl.' Yazıklar olsun. Yazıklar olsun" ifadelerini kullanmıştı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • keskin2026:
    hadi oradan ne hakareti siktirin gidin lan ana muhalefet partisinin başkanı oda AKP'nin başkanı istediğini söyler diploma nerede demek sicmu cikarin diplomayı sikidtimi dava açıyor hadi oradan kimsiniz lan siz adelet herkese aynıdır cumhur başkanı değil akp başkanı olarak adam herşeyi söyler sorar ne var bunda kime verdin evrakları atadigiz savciyami yoksa diplomyi verdiğiniz savciyami hepsi boş 4 6 Yanıtla
  • HerkesicinCHP:
    AKP BİTTİ. 6 3 Yanıtla
  • Tuncay mert:
    parasız kalmış anlaşılan aç it 3 3 Yanıtla
  • ihsan Toper:
    Kılıçdaroğlda çok tazminat almıştı sıra özele geldi 5 0 Yanıtla
  • 159756Sr:
    memleket ekonomik krizle boğuşuyor hükümet muhalefete tazminat davaları kovalıyor hey Allah'ım sen aklımıza mukayet ol 4 0 Yanıtla
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.