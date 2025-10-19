Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan KKTC\'deki seçime ilişkin ilk yorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman'ı tebrik etti.

"KKTC'NİN EGEMENLİK HAKLARINI VE ÇIKARLARINI HER TÜRLÜ PLATFORMDA SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Sosyal medya hesabından yayınladığı tebrik mesajında, seçimin hayırlı olmasını temenni eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, KKTC'nin egemenlik haklarını ve çıkarlarını her türlü platformda savunmaya devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşen seçimlerde resmî olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Tufan Erhürman'ı tebrik ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sahip olduğu demokratik olgunluğu bir kez daha gösteren, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin iradesini sandığa yansıttığı bu seçimin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarını ve çıkarlarını Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle birlikte her türlü platformda savunmaya devam edeceğiz."

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: KKTC VE KIBRIS TÜRKÜ'NÜN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını diliyorum. Seçimler KKTC'nin devlet ve seçmen olarak olgunluğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Anavatan ve garantör ülke olarak her daim KKTC'nin ve Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: TÜRKİYE, KIBRIS TÜRK HALKININ HUZUR, REFAH VE KALKINMASINA YÖNELİK GAYRETLERE KATKIDA BULUNMAYA DEVAM EDECEK

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı da KKTC'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında yazılı bir açıklama yaptı. KKTC'de bugün düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin suhuletle tamamlandığı belirtilen açıklamada, "Resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri kazanan Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sayın Tufan Erhürman'ı tebrik ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Kıbrıs Türklerinin hür ve egemen iradesinin yanı sıra KKTC'deki devlet geleneğini ve demokrasi kültürünü yansıtan seçimlerin, Kıbrıs Türk halkına ve tüm Ada'ya hayırlı olması dileğinde bulunularak, "Ana vatan ve garantör Türkiye, tarihi, hukuki ve insani sorumlulukları çerçevesinde ve Ada'nın gerçeklerine uygun biçimde, Kıbrıs Türk halkının huzur, refah ve kalkınmasına yönelik gayretlere katkıda bulunmaya devam edecektir." denildi.