Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'deki seçime ilişkin ilk yorum - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'deki seçime ilişkin ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan KKTC\'deki seçime ilişkin ilk yorum
19.10.2025 20:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyyip Erdoğan, KKTC'de resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Tufan Erhürman'ı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrik mesajında "Türkiye olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarını ve çıkarlarını Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle birlikte her türlü platformda savunmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman'ı tebrik etti.

"KKTC'NİN EGEMENLİK HAKLARINI VE ÇIKARLARINI HER TÜRLÜ PLATFORMDA SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Sosyal medya hesabından yayınladığı tebrik mesajında, seçimin hayırlı olmasını temenni eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, KKTC'nin egemenlik haklarını ve çıkarlarını her türlü platformda savunmaya devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşen seçimlerde resmî olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Tufan Erhürman'ı tebrik ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sahip olduğu demokratik olgunluğu bir kez daha gösteren, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin iradesini sandığa yansıttığı bu seçimin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarını ve çıkarlarını Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle birlikte her türlü platformda savunmaya devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'de seçimi kazanan Tufan Erhürman'a tebrik

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: KKTC VE KIBRIS TÜRKÜ'NÜN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını diliyorum. Seçimler KKTC'nin devlet ve seçmen olarak olgunluğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Anavatan ve garantör ülke olarak her daim KKTC'nin ve Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'deki seçime ilişkin ilk yorum

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: TÜRKİYE, KIBRIS TÜRK HALKININ HUZUR, REFAH VE KALKINMASINA YÖNELİK GAYRETLERE KATKIDA BULUNMAYA DEVAM EDECEK

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı da KKTC'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında yazılı bir açıklama yaptı. KKTC'de bugün düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin suhuletle tamamlandığı belirtilen açıklamada, "Resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri kazanan Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sayın Tufan Erhürman'ı tebrik ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Kıbrıs Türklerinin hür ve egemen iradesinin yanı sıra KKTC'deki devlet geleneğini ve demokrasi kültürünü yansıtan seçimlerin, Kıbrıs Türk halkına ve tüm Ada'ya hayırlı olması dileğinde bulunularak, "Ana vatan ve garantör Türkiye, tarihi, hukuki ve insani sorumlulukları çerçevesinde ve Ada'nın gerçeklerine uygun biçimde, Kıbrıs Türk halkının huzur, refah ve kalkınmasına yönelik gayretlere katkıda bulunmaya devam edecektir." denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'deki seçime ilişkin ilk yorum

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye, Kıbrıs, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'deki seçime ilişkin ilk yorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Evren:
    bari kktc'yi rahat bırakın 93 195 Yanıtla
    Özkan Tunç:
    Heee rahat bırakalım da bi yığınakta ora yapsınlar değilmi. Biraz mantıklı düşünün düz yorum yapmayın..!! 202 37
    Dadaş 20:
    Kıbrıs Türk tur Tük kalacak 25 1
    uğur aksakallı:
    ÖZKAN KİM NEREYE YIGINAK YAPTI VE İKTİDAR NİYE ENGELLEMEDİ Bİ SÖYLE 0 0
  • Mahmut EFE:
    Yorum yapmaya korkmadığımız özgür günler yakın olur inşallah. Yorum yapamıyorum... 70 136 Yanıtla
    Özkan Tunç:
    Yap kardeş neden korkuyorsun hakaret etmediğin sürece 101 18
    hakan aydın:
    Rum çocuğu olmadığın sürece korkma 94 20
    196346:
    kuyruğunu kimse kesmiyor 57 17
    Dadaş 20:
    Mahmut bende sana burda yazacaklarim var yazamıyorum edebinle otur 8 5
    Sa198542:
    küfür ve hakaret etmedikten sonra niye korkasınızki? 3 1
    Cüneyt ertaç:
    reise saydırma yeter akp ye saydırabilirsin ama 0 0
  • Leni büykarslan:
    kıbrısı türklere kazandırdıktan sonra hükümet kurmak başlıca hataydı bu ada da 2 sene öncesine kadar elektrik sorunu vardı demek oluyorki nankörlük diz boyu maaşları ödenmeyen hükümete türkiye olarak maaş desteği verdik üstelik türkiyede asgari ücret 22 küsürken onlar 45 ve üzeri aldı emekli maaşları 65 bin üstü ve daha bitmedi oraya türkiyeden giden turistler sayesinde dönen bir ada böyle hata yapmaya karar verdiyse elimizi kolumuzu çekmenin zamanı geldi zaten türk’ün türk’ten başka düşmanı yok onuda görmüş olduk 89 45 Yanıtla
  • Tarık S.:
    Bizim yardimimiza ihtiyaçları yok Tayyip Bey. Adamlar Ecevit'ten sonra zaten bizi istemiyorlar. zorla aşk olmuyor 40 44 Yanıtla
  • Tuncay:
    gül gibi bir meselemiz daha oldu ;) 40 12 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimize özgü ırk Değeri yarım milyondan fazla, yurt dışından talep yağıyor Bir ilimize özgü ırk! Değeri yarım milyondan fazla, yurt dışından talep yağıyor
Otobüs şoförünün hakaret edip darbetmeye çalıştığı şehit babası konuştu Otobüs şoförünün hakaret edip darbetmeye çalıştığı şehit babası konuştu
Venezuela’da uçak kazası: 2 ölü Venezuela'da uçak kazası: 2 ölü
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5’e düşürdü Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü
Bir ilimiz sele teslim Yollar göle döndü, vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili Bir ilimiz sele teslim! Yollar göle döndü, vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili
Televizyonlar bin liraya satışa sunuldu, market savaş alanına döndü Televizyonlar bin liraya satışa sunuldu, market savaş alanına döndü
Organik diye sattılar, içinden bakın ne çıktı Organik diye sattılar, içinden bakın ne çıktı

11:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti’nin tavrından rahatsız: Bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti'nin tavrından rahatsız: Bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim
11:16
Türkiye’nin en kilolu ve en uzun bebeği “Ali Atilla“ dünyaya geldi
Türkiye'nin en kilolu ve en uzun bebeği "Ali Atilla" dünyaya geldi
11:13
CHP’nin kurultay iptal davası reddedildi
CHP'nin kurultay iptal davası reddedildi
11:02
Eğlence mekanlarındaki yeni tuzak: İçenler tecavüze uğramış olarak uyanıyor
Eğlence mekanlarındaki yeni tuzak: İçenler tecavüze uğramış olarak uyanıyor
10:59
Fenerbahçe’ye sponsor olan Hamdi Ulukaya’dan yeni hamle
Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'dan yeni hamle
10:22
Milyonlarca öğrenciye sürpriz Sınav sistemi sil baştan değişiyor
Milyonlarca öğrenciye sürpriz! Sınav sistemi sil baştan değişiyor
09:41
Gözler saat 15.30’a çevrildi: Altında dengeler bugün değişecek
Gözler saat 15.30'a çevrildi: Altında dengeler bugün değişecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2025 11:38:53. #7.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'deki seçime ilişkin ilk yorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.