Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öcalan\'a "umut hakkı" verilip verilmeyeceği sorusunu yanıtsız bıraktı

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AK Parti grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

"TARİHİ BİR FIRSAT OLARAK GÖRÜLMELİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devlet Bey, tavır, konuşma, söylem ve siyasetiyle, cesur çıkışları ile daima tarihe not düşen, tarihe istikamet çizen bir lider. Milliyetçiliğin ne olduğunu en açık, en sarih, en çarpıcı şekilde izah etmiştir. Son çağrılarını bu çerçevede okuyanlar tarihi fırsat penceresini görmekte ve heyecanlanmaktadır" diye konuştu.

GAZETECİLER SORU YÖNELTTİ

Grup toplantısının ardından koridorda gazetecilerin soru sormak için durdurduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili soruyu ise bu kez yanıtsız bıraktı.

"BÖYLE BİR ŞEY SÖZ KONUSU OLUR MU?"

Bir gazeteci, "Efendim, MHP lideri Devlet Bahçeli terörist başı için umut hakkından bahsetti. 'Meclis'te konuşsun' dedi. Böyle bir şey söz konusu olur mu?" diye sordu.

"UMUT HAKKI" İLE İLGİLİ SORULARI CEVAPSIZ BIRAKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce ne sorulduğunu tam olarak anlamadı. Yanındakiler "umut hakkı" ifadesini dile getirdiğinde Erdoğan yürüdüğü yolu işaret ederek "Şöyle açalım" dedi ve yoluna devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "umut hakkı" ile ilgili soruları cevapsız bıraktı.