Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öcalan'a "umut hakkı" verilip verilmeyeceği sorusunu yanıtsız bıraktı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öcalan'a "umut hakkı" verilip verilmeyeceği sorusunu yanıtsız bıraktı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından MHP lideri Bahçeli'nin çağrısı sonrasında teröristbaşı Abdullah Öcalan'a 'umut hakkı' verilip verilmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtsız bıraktı.

30.10.2024 13:52
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AK Parti grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

"TARİHİ BİR FIRSAT OLARAK GÖRÜLMELİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devlet Bey, tavır, konuşma, söylem ve siyasetiyle, cesur çıkışları ile daima tarihe not düşen, tarihe istikamet çizen bir lider. Milliyetçiliğin ne olduğunu en açık, en sarih, en çarpıcı şekilde izah etmiştir. Son çağrılarını bu çerçevede okuyanlar tarihi fırsat penceresini görmekte ve heyecanlanmaktadır" diye konuştu.

GAZETECİLER SORU YÖNELTTİ

Grup toplantısının ardından koridorda gazetecilerin soru sormak için durdurduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili soruyu ise bu kez yanıtsız bıraktı.

"BÖYLE BİR ŞEY SÖZ KONUSU OLUR MU?"

Bir gazeteci, "Efendim, MHP lideri Devlet Bahçeli terörist başı için umut hakkından bahsetti. 'Meclis'te konuşsun' dedi. Böyle bir şey söz konusu olur mu?" diye sordu.

"UMUT HAKKI" İLE İLGİLİ SORULARI CEVAPSIZ BIRAKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce ne sorulduğunu tam olarak anlamadı. Yanındakiler "umut hakkı" ifadesini dile getirdiğinde Erdoğan yürüdüğü yolu işaret ederek "Şöyle açalım" dedi ve yoluna devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "umut hakkı" ile ilgili soruları cevapsız bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öcalan\'a "umut hakkı" verilip verilmeyeceği sorusunu yanıtsız bıraktı

Abdullah Öcalan, AK Parti, Güncel, MHP, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öcalan'a 'umut hakkı' verilip verilmeyeceği sorusunu yanıtsız bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Yaşar Koldemir:
    yeterki dem anayasaya destek versin, akp iktidarda kalsın .her yol mübahtır.. 38 3 Yanıtla
  • McA !:
    Ülke adına üzülmekten başka bisi elimizden gelmiyor. En acısıda bu olsa gerek, Çok değil 1200 Gün kaldı Demokrasi tokatı atmaya sizin gibi yöneticiler olmaz olsun neden mi Çünkü Terörist başı ile masaya oturacak kadar aciz!!! 25 4 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    öcalanın yerine selo bırakılsın 15 0 Yanıtla
  • mrtymn null:
    Arabalarin cam filmine bile yorumu var, ocalan meselesine yok, herzamanki gibi ortaya atıp çekiliyor tek derdi koltuk gerisi umrunda degil 7 0 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Herşey İstediğiniz Gibi Olacak 0 4 Yanıtla
  • Osman A:
    Kulaklar iyice gitmiş. 4 0 Yanıtla
  • İshak Klein:
    işine gelmedi dimi recep.. demlenin bakalım nereye kadar 3 0 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    ne çok severdik seni nasıl bu hale düştün bütün arsızlar hırsızlar çevrende en yakın dostun.. yazık... 2 0 Yanıtla
  • Murat YILDIZ:
    Oy kullanmaya gitmeyince bu vatandaşlık görevi mecbursun deniyor. Kime oy vereceğiz. Bu güne kadar adı yolsuzluğa, uyuşturucuya, mafyaya , terör örgütlerine karışmamış bir tane parti yok ki. Adam kayırmayan, akrabalarını işe sokmayan. Garibanı sadece seçim zamanı hatırlamayan. Özetle bütün partiler aynı. Oy verilecek parti yok. Ülke iyice kötüye gidiyor. Kimse kalkipda oy kullanmak. vatandaslik görevi demesin 0 0 Yanıtla
  • Zerrin Karakütük:
    kendi ülkesindeki bölücülük hareketi doğuyu bilmeyen devletin uzlaşı aramasına tererüstle masaya oturma olarak algılıyor neden dağdaki ile şehirdeki aynı fikirde ? araştıran yok ırakta pkk suriyede ypg türkiye de? Devlet kuşatıldı haberi yok halk aynı fikirde 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öcalan'a "umut hakkı" verilip verilmeyeceği sorusunu yanıtsız bıraktı - Son Dakika
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