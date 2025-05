Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör belasından kurtulacağız, her an müjde alabiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Büyük bir titizlikle yürütülen 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, 5-7 Mayıs'ta kongreyi toplayan terör örgütü PKK'nın fesih kararını her an duyurabileceğini ifade etti.

"HER AN MÜJDELERİ ALABİLİRSİNİZ"

Erdoğan, konuyla ilgili açıklamasında "Cumhur ittifakı olarak büyük hassasiyetle yürüttüğümüz terörsüz Türkiye çabalarımızı bu hedeflerden asla ayrı değerlendirmiyoruz. 40 yıldır her kesimden vatandaşımıza derin acılar yaşatan, annelerin yüreklerin kor bir ateş düşüren terör belasından ülkemizi kurtarmakta kararlıyız.Terörsüz Türkiye yolunda sağlam adımlarla ilerliyoruz. Devlet ciddiyetine yakışır bir şekilde gelişmeleri anbean takip ediyoruz. Terörsüz Türkiye menziline varacağımıza inanıyorum. Ülkemizin tökezlemesini bekleyenlere fırsat vermeyeceğiz. Her an müjdeleri alabilirsiniz ve alacaksınız" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye Programı'nın düzenlenmesinde emeği geçen AK Parti Kadın Kollarına, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü şimdiden tebrik ediyorum. Şanlı hilalin dalgalanması için, aziz vatanın bekası için milletimizin istiklali için canlarını feda eden şehitlerimizin muhterem annelerin Anneler Günü'nü ayrıca kutluyorum.Bu topraklar uğruna çok ağır bedeller ödeyen gazilerimizin kıymetli annelerini de saygıyla selamlıyor, hepsinin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum. Rabbim cümlesinden razı olsun.

"NEREYE BAKSAK ÇOCUKLAR ÖLÜYOR"

Filistin'de tam 19 aydır devam vahşi soykırımda geride gözü yaşlı, binlerce öksüz bırakarak şehadet mertebesine erişen tüm Gazzeli anneleri rahmetle anıyorum. Kıymetli eşim ve sevgili kızlarımın da Anneler Günü'nü canı gönülden kutluyorum. Bu sene de buruk bir kalple yaşanan onca acının gölgesinde Anneler Günü'nü idrak ediyoruz. Filistin'de Suriye'de ve daha pek çok yerdeki annelerin, babaların, çocukların savaşla, ilaçsızlıkla mücadele ettiği zorlu bir dönemden geçiyoruz. Nereye baksak çocuklar ölüyor. Yüzümüzü nereye çevirsek kadınlar ölüyor.

"CENNET ANNELERİN AYAKLARI ALTINDA"

Yemek sırasında bekleyen Gazzeli masumlar son derece vahşi şekilde katlediliyor. Türkiye olarak tüm bu acıların, sıkıntıların, zorlukların sona ermesi için elimizden gelen he türlü çabayı göstermeye devam ediyoruz. Barışın, huzurun, esenliğin hüküm sürdüğü Anneler Günü'nün güzelliklerle kutlanacağı günü görmeyi Rabbim nasip eylesin diyorum. Bizim hem inancımızda, hem geleneğimizde, hem de tarihimizde anneler daima kutsal bir yere sahiptir. Aynı şekilde kutsal bir mücadele ve müjde cennet annelerin ayakları altındadır. Evladı için her türlü zorluğu, çileyi göze alan derdini, kederini asla belli etmeyen, sığınılacak ilk liman olan annelere duyduğumuz sevgi diğer her şeyin üzerindedir. Anne ve babaya hürmet bizim için Rabbimizin rızasını kazanmanın yoludur.

"AİLELERE GÜÇLÜ DESTEKLER VERDİK"

Toplumun temeli nasıl aile ise ailenin de temeli annedir. Annelerin güçlü olmadığı bir toplumda ne yaparsanız yapın refahı, huzuru elde edemezsiniz. 23 yıllık iktidarımızda bu hakikati asla göz ardı etmedik. Aile kurumunu kuvvetlendirmeye dönük çalışmalarımızı bu istikamette belirledik. Ailelere çok güçlü destekler verdik. 2024 yılındaki sosyal yardımlarımızın tam yüzde 61'ini kadınlarımıza tahsis ettik. 9 ilimizdeki 34 çok amaçlı toplum merkezimizde kadınlarımıza yönelik programlarımızı sürdürüyoruz.

KADINA ŞİDDETE SIFIR TOLERANS

Kadına karşı şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkemiz doğrultusunda hareket etmeye kararlılık devam ediyoruz. Hepimizin yüreğini dağlayan vahşi saldırılarının faillerinin hak ettiklerini en ağır cezayı almaları için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapacağız. Kadına yönelik şiddete karşı en sağlam kalkan olan 6284 sayılı kanunun tavizsiz uygulanması önceliğimiz olmayı sürdürüyor. Yaşlı destek programı ile 101 bini aşkın hanede 153 bin 98 yaşlı vatandaşımıza evde destek oluyoruz. Engelli kardeşlerimizim iş hayatına doğrudan katkı sunabilmesi için tüm destekleri veriyoruz. Kamuda çalışan engelli vatandaşlarımızın sayısı 73 bin 800'e ulaştı. Aile kurumunun tamamını güçlendirmeye bundan sonra da devam edeceğiz.

"SÖZLERİMİZİ TUTUYORUZ"

Aile yılı ilan ettiğimiz 2025'te doğum ve evlilik yardımlarına da hız verdik. İlk çocuk için tek seferlik 5 bin lira ikinci çocuk için 5 yaşını tamamlayana kadar aylık bin 500 lira üçüncü ve sonraki çocuklar için de aylık 5 bin lira doğum yardımı yapıyoruz. Seçimlerde millete verdiğimiz sözlerimizi tutuyoruz. 14 - 28 Mayıs seçimleri sürecinde gençlerimizin dünyaevine girmelerine yardımcı olacağız demiştik. 81 ilimizin tamamında yuva kuracak çiftlerimize destek oluyoruz. İki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira tutarında faizsiz kredi imkanı sunuyoruz. 48 aylık vade süreci içerisinde çocuk sahibi olan çiftlerimizin borçlarını da 12 aya kadar erteliyoruz.

"AİLELERİMİZİ DESTEKLEMEK İÇİN YAPIYORUZ"

Tüketim kültürünün bilerek körüklediği evliliği zorlaştıran her türlü yanlış uygulamayla yoğun mücadele içerisindeyiz. LGBT denilen sapkın akımlara karşı gerekli tedbirleri alıyoruz. Alkol, kumar, sanal bahis, uyuşturucu gibi illetler karşısında sergilediğimiz tavizsiz duruşun bir amacı aileyi bilhassa kadın ve çocukları korumaktır. Belli çevreler kabul etmek istemese de alkol bağımlılığı aile içi şiddetin en büyük sebeplerden biridir. Birçok sorunun kökeninde yine alkol bulunuyor. Aileler parçalanıyor. Ne yapıyorsak ailelerimizi desteklemek için yapıyoruz."