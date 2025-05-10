Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör belasından kurtulacağız, her an müjde alabiliriz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör belasından kurtulacağız, her an müjde alabiliriz

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Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye Programı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörsüz Türkiye süreci büyük titizlikle yürütüyor. Terör belasından ülkemizi kurtarmaya kararlıyız. Her an müjdeleri alabilirsiniz" dedi.

10.05.2025 15:56
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Büyük bir titizlikle yürütülen 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, 5-7 Mayıs'ta kongreyi toplayan terör örgütü PKK'nın fesih kararını her an duyurabileceğini ifade etti.

"HER AN MÜJDELERİ ALABİLİRSİNİZ"

Erdoğan, konuyla ilgili açıklamasında "Cumhur ittifakı olarak büyük hassasiyetle yürüttüğümüz terörsüz Türkiye çabalarımızı bu hedeflerden asla ayrı değerlendirmiyoruz. 40 yıldır her kesimden vatandaşımıza derin acılar yaşatan, annelerin yüreklerin kor bir ateş düşüren terör belasından ülkemizi kurtarmakta kararlıyız.Terörsüz Türkiye yolunda sağlam adımlarla ilerliyoruz. Devlet ciddiyetine yakışır bir şekilde gelişmeleri anbean takip ediyoruz. Terörsüz Türkiye menziline varacağımıza inanıyorum. Ülkemizin tökezlemesini bekleyenlere fırsat vermeyeceğiz. Her an müjdeleri alabilirsiniz ve alacaksınız" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye Programı'nın düzenlenmesinde emeği geçen AK Parti Kadın Kollarına, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü şimdiden tebrik ediyorum. Şanlı hilalin dalgalanması için, aziz vatanın bekası için milletimizin istiklali için canlarını feda eden şehitlerimizin muhterem annelerin Anneler Günü'nü ayrıca kutluyorum.Bu topraklar uğruna çok ağır bedeller ödeyen gazilerimizin kıymetli annelerini de saygıyla selamlıyor, hepsinin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum. Rabbim cümlesinden razı olsun.

"NEREYE BAKSAK ÇOCUKLAR ÖLÜYOR"

Filistin'de tam 19 aydır devam vahşi soykırımda geride gözü yaşlı, binlerce öksüz bırakarak şehadet mertebesine erişen tüm Gazzeli anneleri rahmetle anıyorum. Kıymetli eşim ve sevgili kızlarımın da Anneler Günü'nü canı gönülden kutluyorum. Bu sene de buruk bir kalple yaşanan onca acının gölgesinde Anneler Günü'nü idrak ediyoruz. Filistin'de Suriye'de ve daha pek çok yerdeki annelerin, babaların, çocukların savaşla, ilaçsızlıkla mücadele ettiği zorlu bir dönemden geçiyoruz. Nereye baksak çocuklar ölüyor. Yüzümüzü nereye çevirsek kadınlar ölüyor.

"CENNET ANNELERİN AYAKLARI ALTINDA"

Yemek sırasında bekleyen Gazzeli masumlar son derece vahşi şekilde katlediliyor. Türkiye olarak tüm bu acıların, sıkıntıların, zorlukların sona ermesi için elimizden gelen he türlü çabayı göstermeye devam ediyoruz. Barışın, huzurun, esenliğin hüküm sürdüğü Anneler Günü'nün güzelliklerle kutlanacağı günü görmeyi Rabbim nasip eylesin diyorum. Bizim hem inancımızda, hem geleneğimizde, hem de tarihimizde anneler daima kutsal bir yere sahiptir. Aynı şekilde kutsal bir mücadele ve müjde cennet annelerin ayakları altındadır. Evladı için her türlü zorluğu, çileyi göze alan derdini, kederini asla belli etmeyen, sığınılacak ilk liman olan annelere duyduğumuz sevgi diğer her şeyin üzerindedir. Anne ve babaya hürmet bizim için Rabbimizin rızasını kazanmanın yoludur.

"AİLELERE GÜÇLÜ DESTEKLER VERDİK"

Toplumun temeli nasıl aile ise ailenin de temeli annedir. Annelerin güçlü olmadığı bir toplumda ne yaparsanız yapın refahı, huzuru elde edemezsiniz. 23 yıllık iktidarımızda bu hakikati asla göz ardı etmedik. Aile kurumunu kuvvetlendirmeye dönük çalışmalarımızı bu istikamette belirledik. Ailelere çok güçlü destekler verdik. 2024 yılındaki sosyal yardımlarımızın tam yüzde 61'ini kadınlarımıza tahsis ettik. 9 ilimizdeki 34 çok amaçlı toplum merkezimizde kadınlarımıza yönelik programlarımızı sürdürüyoruz.

KADINA ŞİDDETE SIFIR TOLERANS

Kadına karşı şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkemiz doğrultusunda hareket etmeye kararlılık devam ediyoruz. Hepimizin yüreğini dağlayan vahşi saldırılarının faillerinin hak ettiklerini en ağır cezayı almaları için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapacağız. Kadına yönelik şiddete karşı en sağlam kalkan olan 6284 sayılı kanunun tavizsiz uygulanması önceliğimiz olmayı sürdürüyor. Yaşlı destek programı ile 101 bini aşkın hanede 153 bin 98 yaşlı vatandaşımıza evde destek oluyoruz. Engelli kardeşlerimizim iş hayatına doğrudan katkı sunabilmesi için tüm destekleri veriyoruz. Kamuda çalışan engelli vatandaşlarımızın sayısı 73 bin 800'e ulaştı. Aile kurumunun tamamını güçlendirmeye bundan sonra da devam edeceğiz.

"SÖZLERİMİZİ TUTUYORUZ"

Aile yılı ilan ettiğimiz 2025'te doğum ve evlilik yardımlarına da hız verdik. İlk çocuk için tek seferlik 5 bin lira ikinci çocuk için 5 yaşını tamamlayana kadar aylık bin 500 lira üçüncü ve sonraki çocuklar için de aylık 5 bin lira doğum yardımı yapıyoruz. Seçimlerde millete verdiğimiz sözlerimizi tutuyoruz. 14 - 28 Mayıs seçimleri sürecinde gençlerimizin dünyaevine girmelerine yardımcı olacağız demiştik. 81 ilimizin tamamında yuva kuracak çiftlerimize destek oluyoruz. İki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira tutarında faizsiz kredi imkanı sunuyoruz. 48 aylık vade süreci içerisinde çocuk sahibi olan çiftlerimizin borçlarını da 12 aya kadar erteliyoruz.

"AİLELERİMİZİ DESTEKLEMEK İÇİN YAPIYORUZ"

Tüketim kültürünün bilerek körüklediği evliliği zorlaştıran her türlü yanlış uygulamayla yoğun mücadele içerisindeyiz. LGBT denilen sapkın akımlara karşı gerekli tedbirleri alıyoruz. Alkol, kumar, sanal bahis, uyuşturucu gibi illetler karşısında sergilediğimiz tavizsiz duruşun bir amacı aileyi bilhassa kadın ve çocukları korumaktır. Belli çevreler kabul etmek istemese de alkol bağımlılığı aile içi şiddetin en büyük sebeplerden biridir. Birçok sorunun kökeninde yine alkol bulunuyor. Aileler parçalanıyor. Ne yapıyorsak ailelerimizi desteklemek için yapıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör belasından kurtulacağız, her an müjde alabiliriz

Türkiye, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör belasından kurtulacağız, her an müjde alabiliriz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (34)

  • Kara kartal null:
    çok üzücü pkkdan mujde bekliyoruz 136 25 Yanıtla
  • selami inel:
    Evet yakında kokusu çıkar acaba ne vaad ettiler.? 111 33 Yanıtla
  • Hakkı bulut:
    perde arkasını anlat ercep 102 32 Yanıtla
  • İshak Klein:
    sen bu ülke için en büyük beka sorununun recep. 88 31 Yanıtla
  • Ölüyen Yürüler:
    bopta pkk ya nereler vaadedildi. 74 16 Yanıtla
  • Engin Akbıyık:
    terör mü kalmıştı zaten ki dönemin içişleri bakanı kaç tane terörist kaldığının sayısını bile vermişti ayakkabı numarasına kadar biliyoruz demişti.amaç ne terör ne de barış hiç iyi niyetli bakamıyorum olaylara nedense çıkar kokusu 63 7 Yanıtla
  • Can Dezen:
    inş barış olur 54 13 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    bana çok eskiden bir reklamı hatırlatıyor. müjde müjde size :)) 52 8 Yanıtla
  • mesut:
    Biz Çifte Müjde istiyoruz ve sendende İnşAllah Kurtulmak istiyoruz İstifa et artık 40 11 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Beğen veya beğenme fakat Üllkemisin Çumhurbaşkanı ne karar verirse saygı duymak zorundasınız. Ortamı kışkırtarak Vatan sever olunmaz. pkk dan en çokta ben nefret ediyorum, ama Vatan severligimden ve Ülkemi Milletimi Türkü, Lazı kürdü hepsine, özelikle tabi Ülkemin Çumhurbaşkanıma saygımdan dolayı susuyorum. 8 40 Yanıtla
  • mesut:
    Senden de kurtulmak istiyoruz. İnşallah bize çifte bayram yaşatır İSTİFA edersin .. 36 10 Yanıtla
  • 032725:
    Senden daha büyük belamı var.Ne müjdesi Reco. 29 8 Yanıtla
  • Özkan Özdemir:
    salla salla nasılsa agzı açık inan var demokrasimiz süper ekonomi süper yabancı istilası altında değiliz salla bakalım müşterin çok 27 7 Yanıtla
  • 626801:
    kaos ve hırsızlık tan beslenenler barış ıstemez 24 8 Yanıtla
  • Bilal İnci:
    27 tane keleş,8 tane el bombası,322 tane de mermiyi önümüze koyup' Ahanda silahları da teslim ettiler' demeyin,yemezlerrrr 23 5 Yanıtla
  • n5685244:
    ya terör destekçisi olan ABD Avrupa ne olacak 22 2 Yanıtla
  • mesut:
    Yaşasın artık bir sonraki seçimlerde istediğimiz partiye oy verince terörist olmayacaz. Yada onlar demleniyor pkk lı denmeyecek artık. Ekonomi konuşalım artık. 22 1 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Bu adamın ,koltuğunu korumak için yapmacağı yok!!PKK anlaşmalarıda , o koltuğunu korumayacak senin...Her türlü gideceksin ilk seçimde... 18 2 Yanıtla
  • 205622:
    atma recep 14 3 Yanıtla
  • mustafa uzun:
    Bu Mehmet şimşekten ne zaman kurtuluruz bide onu de adam seni de yiyecek ak partiyide 14 3 Yanıtla
  • Gkbay Fıgen:
    tek müjde senin YOK olman...???????? 15 2 Yanıtla
  • Aa EŞİYOK:
    inşallah kandıramazsınız yine 15 1 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    terör örgütünden müjde bekliyoruz bu ülkeyi düşürdüğünüz durumu tarih unutmayacak 15 1 Yanıtla
  • sus ceo:
    Allah'ım kimseyi askerlerimizin katilleri ile müzakere masasına oturmaya mecbur bırakmasın . Bu masala sizden başka inanan yok. Her iki tarafta birşeyler alacak ve verecek. Herkes hangi pazarlığın yapıldığını biliyor. Milletin aklıyla dalga geçmeyin. 10 1 Yanıtla
  • Erkan Çamur:
    yakin tarihte mujde elektirik faturalarindan Trt payi 50 kurusu kaldikdik diye ulkede bayram havasi estirdiler ardindan elektirige devasa zam yapildi teror biterse ardindan ne gelecek Allah korusun 10 0 Yanıtla
  • sus ceo:
    Madem asker katillerine karşı geri adım atacaktın, biz binlerce şehidi niye verdik. Neyin karşılığında geri adım attın. Millet her şeyi biliyor. İlk seçimde hüsrana uğrayacaksın. 8 1 Yanıtla
  • sus ceo:
    Şehitlerimizin katilleri ile müzakere masasına oturmak ne zamandan beri müjde oldu. Milletin aklıyla dalga geçmeyin. 8 1 Yanıtla
  • 2025Nisre.:
    kandirildik mesajı ne zaman gelir tahminleri alalım 7 1 Yanıtla
  • engin7976744:
    MALAZGİRT'TE, ÇALDIRAN'DA, ÇANAKKALE'DE OMUZ OMUZA SAVAŞAN VE BU TOPRAKLARI VATAN YAPAN HALKLAR KÜRTLER TÜRKLER YENİDEN TEK YÜREK OLMALI, YENİDEN TÜM DÜNYAYA MEYDAN OKUMALI... Barış ve kardeşliğe karşı duranlar ; ilkel kafatasçı, ırkçı ve faşisttir... 2 2 Yanıtla
  • engin7976744:
    Bu ülkeyi sadece Türkler'in sananlar, Çanakkale'deki şehit mezarlarını ziyaret etsinler, gerçeği görürler. Orada her Osmanlı çocukları, Anadolu çocukları yani Ümmeti Muhammedin çocukları şehit oldu. Bu vatan böyle kuruldu. TÜRKLER KÜRTLER, ARAPLAR LAZLAR ÇERKEZLER... ırkçı, faşist, ulus devletçi tarih kitapları sizi aldatmış... 2 1 Yanıtla
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