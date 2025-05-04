Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e geçmiş olsun telefonu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e geçmiş olsun telefonu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in anma töreni için gittiği AKM çıkışında yumruklu saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla aradı. Erdoğan, Özel'e geçmiş olsun dileklerini iletirken olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması için süreci yakından takip ettiğini belirtti.

04.05.2025 13:26
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in anma töreni için gittiği Atatürk Kültür Merkezi çıkışında bir şahsın yumruklu saldırısına uğradı.

ERDOĞAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Saldırgan kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yurt dışı seyahatinden dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan da saldırı sonrası CHP lideri Özel'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

"SÜRECİ YAKINDAN TAKİP ETTİĞİNİ BELİRTMİŞTİR"

Gelişmeyi duyuran İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'da çirkin bir saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'i telefonla arayarak geçmiş olsun temennilerini ifade etmiş, olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması için süreci yakından takip ettiğini belirtmişlerdir. Saldırıya dair tahkikat derhal başlatılmış, saldırıyı gerçekleştiren şahıs gözaltına alınmıştır. Sayın Özel'e yönelik bu saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Özgür Özel\'e geçmiş olsun telefonu

Sırrı Süreyya Önder, Özgür Özel, Güncel, AKM, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e geçmiş olsun telefonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Fatih mehmet yıldız:
    Ne konuştuğuna, hangi yolda yürüyüp kimin çanağına yemek taşıdığına dikkat edeceksin, %70 le seçim kazanacakmış HEEEEEE 37 178 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    aynısı AKP'ye olsa yer yerinden oynardı 157 49 Yanıtla
  • tuncay8891:
    kimsenin can ve mal guvenli yoktur bu turkiyeye yapilmis bir ayiptir 156 22 Yanıtla
  • 258098:
    sen Türk mallarını boykot edersen yumruk yersın 16 76 Yanıtla
  • fmpsd69v55:
    kurtla kuzuyu beraber ye çobanla yas tut 60 24 Yanıtla
  • Diyego Can:
    ülkeyi sen bu hale getirdin 45 26 Yanıtla
  • Bera Topal:
    Özgür bey cumhurbaşkanlığı adaylığınız hayırlı olsun :)) 33 33 Yanıtla
  • 123456:
    birbirimizi yeriz ama birbirimizi yedirmeyiz olmuş 26 5 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    bunlar bu kadar işte cenazeye gidene de saldırırlar. kaliteleri bu 18 8 Yanıtla
  • mustafa uzun:
    Bunlarda halkı kışkırtıp sonra dümene yatıyor her ikiside 12 14 Yanıtla
  • 220822B.:
    böyle olmasını isteyen yorumcular toplanmış yerim havanızı 9 1 Yanıtla
  • Gencay Ozcetin:
    CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ MANSUR YAVAŞ. 10 0 Yanıtla
  • Recep Gümüş:
    Bu gibi durumlar ayıplnacak ve çirkin nir görünümdem başka birşey değil Ayıp yav Ülke olarak geldiğimiz şu vaziyet nedir yaa?? nedir bu kin nedir bu öfke 8 1 Yanıtla
  • Gencay Ozcetin:
    Baba filminde Alpaçino der ki; ilk kim başsağlığına gelirse,onu vurun katil o'dur der. 2 5 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Ne geçmiş olsunu?Bu katilleri kim niye salıyor ?Sana hakaret edenlere yer açmak için mi salıyorsunuz,bunları? 2 2 Yanıtla
  • Sk 06:
    yanındayız başkan her türlü dalavere hainlere inat akİT ler korkun 2 1 Yanıtla
  • Hasan DUR:
    Tuttuğunuz adam yakında öter 2 0 Yanıtla
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