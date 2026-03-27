Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın farkında olmadığı gerçeği açık açık söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden programı teşrif eden tüm misafirlerimize, kıtaların, kültürlerin ve gönüllerin buluşma noktası İstanbul'a hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Uluslararası sistemde kopuş, krizler, anlatılar ve düzen arayışı temasıyla tertip edilen bu önemli zirvenin hepimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Liderlik diplomasisinden dijital dönüşüme, çatışma çözümünden küresel iklim yönetimine, göç ve sosyal politikalardan kriz yönetimine iki gün boyunca çok geniş bir yelpazede tertiplenecek panel ve oturumların tüm insanlık için faydalı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum. Fikirleri, tespitleri, teklif ve değerlendirmeleriyle zirveye yapacakları kıymetli katkılardan ötürü katılımcılara şimdiden şükranlarımı sunuyorum. Çerçevesi, muhtevası ve etki çapı her geçen yıl genişleyen bu organizasyonu başarıyla düzenleyen İletişim Başkanlığımıza ayrıca tebriklerimi iletiyorum.

"SİSTEM İŞLEVİNİ YİTİRİYOR"

Kıymetli misafirler, İkinci Cihan Harbi sonrası galipler eliyle tesis edilen uluslararası sistem neredeyse her alanda büyük bir meşruiyet krizi yaşıyor. Sistemin temelini teşkil eden kurum, kural ve değerler manzumesi günden güne işlevini yitiriyor. Enerji, teknoloji ve ticaret gibi farklı alanlara yayıldığı, sorunların diyalog yerine silahla çözülmeye çalışıldığı, soykırımların, savaşların ve krizlerin giderek daha da tırmandığı zorlu bir dönemden geçiyoruz. Gazze'de olduğu gibi hepimizin yüreğini sızlatan trajedilerin sona ermesi, bölgemiz başta olmak üzere tüm dünyada barış, huzur ve istikrarın yeniden temin edilmesi geçmişe hiç olmadığı kadar önemlidir.

"HUZUR VE GÜVEN İÇİN TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER ETMEYE KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ"

Hakikat aslında gün gibi ortadayken, gerçekleri tahrif etmek üzere kurgulanan yeni ve sahte anlatıların önüne geçebilmek için iletişim ve işbirliği mekanizmalarını bugün daha da güçlendirmek zorundayız. Bu noktada devlet ve hükümetlerin yanı sıra akademisyenlerden sivil toplum ve düşünce kuruluşlarına kadar uluslararası aktörlerin daha fazla inisiyatif alması ve daha aktif olması kaçınılmazdır. Türkiye olarak insani değerleri ve adaleti merkeze alan ilkeli, kararlı ve barış odaklı duruşumuzu sürdürmeye, yalnızca bölgemizde değil tüm dünyada huzur ve güvenin yeniden inşa edilmesi için tüm imkanlarımızı seferber etmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi 2026'nın bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. Zirveye iştirak eden katılımcılara teşekkürlerimi iletiyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.