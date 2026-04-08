Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçici ateşkese ilk yorum

08.04.2026 13:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İsrail-İran arasında ilan edilen 2 haftalık ateşkes kararına ilişkin ilk yorum geldi. Erdoğan, "Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz. Sahada tam olarak uygulanmasını temenni ediyoruz. Başta dost ve kardeş Pakistan olmak üzere ateşkes ilanına giden süreçte katkısı olan tüm aktörleri canıgönülden tebrik ediyoruz" dedi.

ABD-İsrail ve İran Savaşı'nın 40'ıncı gününde ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan 2 haftalık geçici ateşkese ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ilk yorum geldi. Ateşkesten memnuniyet duyduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahada da tam olarak uygulanmasını temenni etti. Erdoğan ayrıca, başta Pakistan olmak üzere ateşkese giden süreçte tüm aktörleri canıgönülden tebrik etti.

"ATEŞKESTEN MEMNUNİYET DUYUYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"28 Şubat’tan beri bölgemizi yangın yerine çeviren savaşta dün gece ilan edilen ateşkesten memnuniyet duyuyoruz. Olası tahrik ve sabotajlara fırsat verilmeden ateşkesin sahada tam olarak uygulanmasını temenni ediyoruz.

"DOST VE KARDEŞ PAKİSTAN'I TEBRİK EDİYORUZ"

Başta dost ve kardeş Pakistan olmak üzere ateşkes ilanına giden süreçte katkısı olan tüm aktörleri canıgönülden tebrik ediyoruz. Savaş, çatışma, gerilim ve zulümlerden çok çekmiş coğrafyamızın bir an önce barışa, huzura, istikrara kavuşması samimi temennimizdir. Türkiye, bölgesinde ve dünyada barışın sesini yükseltmeye devam edecektir."

2 HAFTALIK ATEŞKES İLAN EDİLDİ

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD- İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la iki haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurdu. İran yönetimi ise ABD ve İsrail ile savaşı sonlandırmak için Pakistan'da yürütülecek müzakerelerin 15 günlük ateşkes sürecinde neticelendirilmesini hedeflediğini bildirdi.

İRAN'IN 10 MADDELİK TEKLİFİNDE NELER VAR?

İran devlet medyası 10 maddelik ateşkesin şartlarını açıkladı.

  • ABD'nin ilkesel olarak saldırmazlık garantisi vermesi.
  • Hürmüz Boğazı'ndan geçişin, İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon içinde kontrollü şekilde yapılması.
  • Uranyum zenginleştirmenin kabul edilmesi.
  • İran'a tüm yaptırımların kaldırılması.
  • İran'a birincil yaptırımların kaldırılması.
  • BM Güvenlik Konseyi kararlarının sona erdirilmesi.
  • Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kararlarının sona erdirilmesi.
  • İran'a verilen zararların hesaplamalara göre tamamen tazmin edilmesi ve dondurulmuş tüm İran varlıklarının serbest bırakılması.
  • ABD savaş güçlerinin bölgedeki tüm üs ve konuşlanma noktalarından çekilmesi.
  • Lübnan dahil tüm cephelerde müttefik gruplara karşı savaşın sona ermesi.

ATEŞKESİN ARDINDAN HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAN İLK GEMİLER GEÇTİ

ABD ve İran arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla sağlanan iki haftalık geçici ateşkes kararının ardından boğazdan ilk gemiler geçti.

Anlık gemi takip şirketi MarineTraffic verilerine göre, ABD-İran arasında varılan iki haftalık ateşkes sonrası Hürmüz Boğazı'nda ilk hareketler kaydedilmeye başlandı. 

Liberya bayraklı Daytona Beach adlı yük gemisi Türkiye saatiyle 08.28'de İran'ın Bender Abbas limanından ayrılmasının ardından 09.59'da boğazı geçti. Halihazırda Umman Körfezi'nde bulunan geminin varış noktası olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Füceyre Limanı görülüyor. Yunan sahipli yük gemisi NJ Earth ise saat 11.44 itibarıyla Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Cihan Ozinan Cihan Ozinan:
    yine çıktı sahte kahraman 29 25 Yanıtla
    Sami Göksu Sami Göksu:
    akşam ne yedin kardeş hazımsızlık yapmış Kızılay soda iyi gelir onuda gezmedenez isen karbonat iyi gelir 18 20
    Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    SAMİ SEN YEDİKLERİNİ ÇIKARAMAYINCA KARBONAT YİYOR OLABİLİRSİN HERKES BÖYLE YAPMAK ZORUNDA DEĞİL 15 12
    Mert kursun Mert kursun :
    sizin oltacı nerde kafayımı buluyor balıklarına sahip çıksın 0 0
  • kara7522 kara7522:
    mazot dustumu mazot? 32 6 Yanıtla
  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    İSRAİL VURAMIYOR DİYE ÜZÜLMÜŞTÜR SAHTE GANDALF 22 12 Yanıtla
  • Dursun aydın Dursun aydın:
    Gazze ?? 11 0 Yanıtla
  • M12bingöl M12bingöl:
    sözü geçmeyen tek adam 5 0 Yanıtla
    Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
