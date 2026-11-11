Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan "Milli Ağaçlandırma Günü" paylaşımı:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "İklim değişikliğiyle mücadelenin yalnızca uluslararası toplantılarda alınan kararlarla değil, doğayı koruyan ve yaşatan somut adımlarla mümkün olduğunun bilincindeyiz." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 2019'da ilan edilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün, "yeşil vatan"ı koruma ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakma iradelerinin önemli bir ifadesi olduğunu belirten Duran, şunları kaydetti:

"Bu yıl 'Geleceğe Nefes, Dünya'ya Barış' anlayışıyla gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmaları, Türkiye'nin ev sahipliğinde ve başkanlığında Antalya'da düzenlenen COP31 sürecine de ayrı bir anlam katmaktadır. İklim değişikliğiyle mücadelenin yalnızca uluslararası toplantılarda alınan kararlarla değil, doğayı koruyan ve yaşatan somut adımlarla mümkün olduğunun bilincindeyiz. Toprakla buluşan her fidanın daha yeşil bir Türkiye'ye ve daha yaşanabilir bir dünyaya nefes olması dileğiyle bu anlamlı seferberliğe katkı sunan herkese teşekkür ediyor, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nü tebrik ediyorum."