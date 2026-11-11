Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan "Milli Ağaçlandırma Günü" paylaşımı: - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan "Milli Ağaçlandırma Günü" paylaşımı:

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

- "İklim değişikliğiyle mücadelenin yalnızca uluslararası toplantılarda alınan kararlarla değil, doğayı koruyan ve yaşatan somut adımlarla mümkün olduğunun bilincindeyiz"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "İklim değişikliğiyle mücadelenin yalnızca uluslararası toplantılarda alınan kararlarla değil, doğayı koruyan ve yaşatan somut adımlarla mümkün olduğunun bilincindeyiz." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 2019'da ilan edilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün, "yeşil vatan"ı koruma ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakma iradelerinin önemli bir ifadesi olduğunu belirten Duran, şunları kaydetti:

"Bu yıl 'Geleceğe Nefes, Dünya'ya Barış' anlayışıyla gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmaları, Türkiye'nin ev sahipliğinde ve başkanlığında Antalya'da düzenlenen COP31 sürecine de ayrı bir anlam katmaktadır. İklim değişikliğiyle mücadelenin yalnızca uluslararası toplantılarda alınan kararlarla değil, doğayı koruyan ve yaşatan somut adımlarla mümkün olduğunun bilincindeyiz. Toprakla buluşan her fidanın daha yeşil bir Türkiye'ye ve daha yaşanabilir bir dünyaya nefes olması dileğiyle bu anlamlı seferberliğe katkı sunan herkese teşekkür ediyor, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nü tebrik ediyorum."

Kaynak: AA
GüncelÇevreDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hemşireden erkek hastasına ahlaksız teklif Hemşireden erkek hastasına ahlaksız teklif
10 Kasım’da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı 10 Kasım'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı
50 bin lirayı duyan koşuyor Kontenjanlar doldu, yer bulunamıyor 50 bin lirayı duyan koşuyor! Kontenjanlar doldu, yer bulunamıyor
Galatasaray’da 74 dakikaya mahkum oldu Şimdi yolcu Galatasaray'da 74 dakikaya mahkum oldu! Şimdi yolcu
Şahap Kavcıoğlu’nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı Şahap Kavcıoğlu'nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı
3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
13:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya’da “COP31 Liderler Zirvesi Açılış Programı“nda konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da "COP31 Liderler Zirvesi Açılış Programı"nda konuşuyor
13:04
Emre Belözoğlu’ndan iddialı sözler: Galatasaray’ı geçeriz
Emre Belözoğlu'ndan iddialı sözler: Galatasaray'ı geçeriz
12:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şara’ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şara'ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
12:12
Bakan Göktaş’ın elinin havada kaldığı an
Bakan Göktaş'ın elinin havada kaldığı an!
12:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis’i karşılamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis'i karşılamadı
12:01
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 13:55:19. #7.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan "Milli Ağaçlandırma Günü" paylaşımı: - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android