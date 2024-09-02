Yargıtay Savcısı İşçimen'e Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Yargıtay Savcısı İşçimen'e Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı

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Fenerbahçe-Alanyaspor maçını izledikten sonra aracına binen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, otoparkta bir sürücü tarafından darbedildi. Saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedilirken, saldırgan E.G. teslim oldu ve gözaltına alındı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırıyı şiddetle kınayarak savcıya geçmiş olsun dileklerini iletti.

02.09.2024 15:49  Güncelleme: 16:04
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Fenerbahçe-Alanyaspor maçını izledikten sonra aracına binen ve otopark çıkışında arkadaki aracın sürücüsü tarafından darbedilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e saldırıyla ilgili aranan şüpheli gözaltına alındı.

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, Kadıköy'de 30 Ağustos Cuma Günü oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor maçını izledikten sonra aracına bindi. Otopark çıkışına geldiğinde arkasında kornaya basan sürücüyü uyarmak istedi. Bu sırada aracından inen şahıs, savcı İşçimen'e saldırarak defalarca yumrukladı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sakinleştirilen şahıs, aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada, İşçimen'e yönelik saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, restoranın otoparkından çıkan İşçimen'in aracından inerek arkadan gelen arabaya doğru gitmesi, araçtakilerle tartışması, ardından arabadan inen bir kişinin İşçimen'e saldırarak darbetmesi yer alıyor. Olayı görenlerin müdahale ederek saldırganı engellemeye çalışması da görüntüde bulunuyor.

1 KİŞİ YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'in Feneryolu Mahallesi'ndeki bir restoranın otoparkından çıkarken saldırıya uğramasına yönelik yapılan çalışmada, aracın plaka bilgisi üzerinden zanlıların E.G. ve T.T.İ. olduğu tespit edilmişti.

TESLİM OLDU

Tartışmanın ardından İşçimen'i darbettiği belirlenen firari şüpheli E.G, soruşturmanın yürütüldüğü Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına giderek teslim oldu. Polis tarafından gözaltına alınan zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'in Feneryolu Mahallesi'ndeki bir otoparkın çıkışı sırasında saldırıya uğramasına yönelik yapılan çalışmada, aracın plaka bilgisi üzerinden zanlıların E.G. ve T.T.İ. olduğu tespit edilmişti. İşçimen'e hakaret ettiği belirlenen T.T.İ. yakalanmış, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, İşçimen'e yapılan fiziksel saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, şunları kaydetti: "Yargıtay Cumhuriyet Savcımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Bizleri ve yargı camiamızı derinden üzen saldırıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır."

Yargıtay Savcısı İşçimen\'e Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı

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Son Dakika Güncel Yargıtay Savcısı İşçimen'e Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Erkut Köse: Artık savcıya saldırıp bırakılıyorsa ve adalet bakanı sadece sözle geçiştiriyorsa artık bu ülkede suç işlemek normal bir hale gelmiş demektir suç ve ceza kalkmıştır demek 2 0 Yanıtla
  • Mert kursun : 10 yil soluksuz yatar 1 0 Yanıtla

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