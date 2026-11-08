Datça Körmen Sahili'nde bulunan erkek cesedi otopsi için morga gönderildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Datça Körmen Sahili'nde bulunan erkek cesedi otopsi için morga gönderildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Datça Körmen Sahili\'nde bulunan erkek cesedi otopsi için morga gönderildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Muğla'nın Datça ilçesi Körmen Sahili'nde saat 08.30 sıralarında yerde hareketsiz yatan bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kimliğinin tespiti için çalışma başlatılan erkek cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

MUĞLA'nın Datça ilçesi Körmen Sahili'nde erkek cesedi bulundu.

Karaköy Mahallesi Körmen Sahili'nde saat 08.30 sıralarında yürüyüş yapanlar, yerde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi. İncelemede, hareketsiz şekilde yatan kişinin hayatını kaybetmiş olduğu belirlendi. Cesedin kime ait olduğunun tespiti için çalışma başlatıldı. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemenin ardından erkek cesedi, kesin ölüm nedenin tespiti için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
Adli Tıp Kurumu3. SayfaOtopsiGüncelMuğlaDatçaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’da boks maçında ortalık karıştı Aliev’i taraftarlar dövdü İstanbul'da boks maçında ortalık karıştı! Aliev'i taraftarlar dövdü
Anne-kızın kahreden sonu Otomobilleri kağıt gibi ezildi Anne-kızın kahreden sonu! Otomobilleri kağıt gibi ezildi
Şarkıcı Alihan slime yayını açtı Yanlış hediye gönderenleri fena azarladı Şarkıcı Alihan slime yayını açtı! Yanlış hediye gönderenleri fena azarladı
500 günlük istismar kabusunu bir oyun bitirdi 500 günlük istismar kabusunu bir oyun bitirdi
Sağanak, fırtına ve kar geliyor Meteoroloji’den 18 il için sarı kodlu uyarı Sağanak, fırtına ve kar geliyor! Meteoroloji’den 18 il için sarı kodlu uyarı
Bakan Işıkhan duyurdu Tüm emeklileri kapsayan düzenleme geliyor Bakan Işıkhan duyurdu! Tüm emeklileri kapsayan düzenleme geliyor
Bir banka, çalışanlarına “İshal olmayın“ talimatı verdi Yargıtay tazminatı onadı Bir banka, çalışanlarına "İshal olmayın" talimatı verdi! Yargıtay tazminatı onadı
14:24
BDDK 3. Daire Başkanı Bilal Soysal tutuklandı
BDDK 3. Daire Başkanı Bilal Soysal tutuklandı
14:11
Riyad’da füze alarmı Aramco gökdeleninin camları patladı
Riyad'da füze alarmı! Aramco gökdeleninin camları patladı
13:28
Saba Tümer aradığı erkeğin özelliklerini saydı Zenginlik şartı
Saba Tümer aradığı erkeğin özelliklerini saydı! Zenginlik şartı
12:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan’da Aliyev havalimanında karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da! Aliyev havalimanında karşıladı
12:26
Galatasaray’ın Amedspor maçı sonrası yayınladığı video ortalığı karıştırdı
Galatasaray'ın Amedspor maçı sonrası yayınladığı video ortalığı karıştırdı
12:13
Erdoğan’ın ziyareti öncesi Aliyev’den dikkat çeken Karabağ mesajı
Erdoğan'ın ziyareti öncesi Aliyev'den dikkat çeken Karabağ mesajı
11:49
Yaylalar beyaza büründü Kar kalınlığı 20 santimi buldu
Yaylalar beyaza büründü! Kar kalınlığı 20 santimi buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2026 14:30:00. #.0.2#
SON DAKİKA: Datça Körmen Sahili'nde bulunan erkek cesedi otopsi için morga gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android