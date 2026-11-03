DEB Partisi Batı Trakya Türk Azınlığına diyalog ve seçilmiş müftülere destek istedi

Yunanistan'da Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi, Batı Trakya Türk Azınlığının kendi dini liderlerini seçme hakkına saygı gösterilmesi ve müftülük sorununun çözümü için azınlık temsilcileriyle diyalog kurulması çağrısında bulundu.

DEB Partisi, Batı Trakya'da Gümülcine ve İskeçe müftülüklerine yapılan atamaların ardından müftülük sorununa dikkati çekmek amacıyla video yayımladı.

Videoda, Batı Trakya Türk Azınlığının kimliğinin ve dini liderlerinin başkaları tarafından belirlenemeyeceği vurgulanarak, müftülük meselesinin yalnızca idari bir atama konusu olmadığı ifade edildi.

Azınlığın kendi dini liderlerini seçme hakkının uluslararası antlaşmalarla güvence altına alındığı belirtilen videoda, "Biz kimiz? Kimliğimiz nedir? Dini liderimiz kim olacak? Bu soruların cevabını başkalarının bizim adımıza vermesini asla kabul etmiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Müftülük sorununun çözümü için azınlığın temsilcileriyle karşılıklı diyalog kurulması istenen videoda, Batı Trakya Türk Azınlığının seçilmiş müftülerine destek mesajı verildi.

Videoda, azınlığın kendi kimliğini ve dini temsilcilerini belirleme iradesinden vazgeçmeyeceği vurgulandı.

Batı Trakya'da müftülük sorunu

Batı Trakya'da müftülük sorunu, 1985'te Gümülcine Müftüsü Hüseyin Mustafa Efendi'nin vefatının ardından Yunanistan yönetiminin müftüleri atama yoluyla belirlemeye başlamasıyla ortaya çıktı.

Yunanistan, 1991'de yaptığı yasal düzenlemeyle müftülerin seçilmesine ilişkin hükümleri yürürlükten kaldırarak atama sistemini kalıcı hale getirdi.

Bu gelişmelerin ardından bölgede, devlet tarafından atanan müftüler ile Batı Trakya Türk Azınlığının seçtiği müftülerin bulunduğu ikili bir yapı oluştu.

Yunanistan makamları, azınlığın seçtiği müftüleri resmen tanımazken, Batı Trakya Türk Azınlığı ise kendi iradesiyle belirlediği dini liderleri kabul etmeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda Gümülcine'de İbrahim Şerif, İskeçe'de ise Mustafa Trampa, azınlık tarafından seçilmiş müftüler olarak kabul ediliyor.

Türk azınlık temsilcileri, 1923 Lozan Barış Antlaşması, 1913 Atina Antlaşması ve 1920 tarihli 2345 sayılı yasayı müftü seçme hakkının hukuki dayanakları arasında gösteriyor. Temsilciler, devletin atama uygulamasına son vermesini ve azınlık tarafından seçilen müftülerin resmen tanınmasını talep ediyor.

Yunanistan yönetimi ise müftüleri kamu görevlisi statüsünde değerlendirerek atama sistemini sürdürüyor.