Deepwater Horizon kazası sonrası Meksika Körfezi'nde canlılar yüzde 60 azaldı

Meksika Körfezi'nde 2010'da yaşanan petrol platformu kazasının ardından denizin derinliklerindeki ahtapot, kalamar, karides ve bazı canlıların sayısının yüzde 60 azaldığı bildirildi.

ABD Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri (PNAS) dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, Meksika Körfezi'ndeki "Deepwater Horizon" adlı petrol platformunda Nisan 2010'da meydana gelen patlamanın etkileri devam ediyor.

Üzerinden yaklaşık 16 yıl geçen kazanın denizin derinliklerindeki etkisine dair yürütülen çalışmada binlerce canlı türü incelendi.

Araştırmada, kazadan sonraki ilk birkaç yılda derin deniz olarak nitelendirilen, yaklaşık 180 metre ila 3 kilometreden fazla derinliğe uzanan okyanus katmanındaki ahtapot, kalamar, kril, karides ve fener balığı sayısının yüzde 60 düştüğü tespit edildi.

Söz konusu alandaki hayvan sayısının azalmasının nedeninin petrol sızıntısı olduğuna dair "kesin sonuca varılamadığı" kaydedilen araştırmada, sızıntının ise bu duruma ilişkin "en makul gerekçe" olduğu belirtildi.

Araştırmada, derin sulardaki kalamar ve ahtapotların etinde ve balık yumurtalarında petrolle ilişkili maddeler tespit edildiği, bu kirliliğin üremeyi ve gelişmeyi bozabileceğine ya da erken ölüme yol açabileceğine işaret edildi.

Devam eden kirliliğin, yönünü koku alma duyusuyla bulan derin deniz balıklarının eş bulmasını da zorlaştırabileceği kaydedildi.

Meksika Körfezi'ndeki "Deepwater Horizon" adlı petrol platformunda Nisan 2010'da meydana gelen patlamada 11 işçi hayatını kaybetmişti.

Patlamada yaklaşık 5 milyon varil ham petrol okyanusa akmış ve petrol kuyusu ancak patlamadan 87 gün sonra tamamen kapatılabilmişti.

Felaketin plajlara, yaban hayatına, balıkçılık alanlarına ve turizme yaklaşık 17,2 milyar dolarlık zarar verdiği tahmin edilmişti.