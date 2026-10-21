Deepwater Horizon kazası sonrası Meksika Körfezi'nde canlılar yüzde 60 azaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Deepwater Horizon kazası sonrası Meksika Körfezi'nde canlılar yüzde 60 azaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PNAS'ta yayımlanan araştırmaya göre, Meksika Körfezi'nde 2010'daki Deepwater Horizon platformu kazasının ardından ilk birkaç yılda derin deniz canlılarının sayısı yüzde 60 azaldı. Araştırmada petrol sızıntısı en makul gerekçe olarak gösterildi ancak kesin sonuca varılamadı.

Meksika Körfezi'nde 2010'da yaşanan petrol platformu kazasının ardından denizin derinliklerindeki ahtapot, kalamar, karides ve bazı canlıların sayısının yüzde 60 azaldığı bildirildi.

ABD Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri (PNAS) dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, Meksika Körfezi'ndeki "Deepwater Horizon" adlı petrol platformunda Nisan 2010'da meydana gelen patlamanın etkileri devam ediyor.

Üzerinden yaklaşık 16 yıl geçen kazanın denizin derinliklerindeki etkisine dair yürütülen çalışmada binlerce canlı türü incelendi.

Araştırmada, kazadan sonraki ilk birkaç yılda derin deniz olarak nitelendirilen, yaklaşık 180 metre ila 3 kilometreden fazla derinliğe uzanan okyanus katmanındaki ahtapot, kalamar, kril, karides ve fener balığı sayısının yüzde 60 düştüğü tespit edildi.

Söz konusu alandaki hayvan sayısının azalmasının nedeninin petrol sızıntısı olduğuna dair "kesin sonuca varılamadığı" kaydedilen araştırmada, sızıntının ise bu duruma ilişkin "en makul gerekçe" olduğu belirtildi.

Araştırmada, derin sulardaki kalamar ve ahtapotların etinde ve balık yumurtalarında petrolle ilişkili maddeler tespit edildiği, bu kirliliğin üremeyi ve gelişmeyi bozabileceğine ya da erken ölüme yol açabileceğine işaret edildi.

Devam eden kirliliğin, yönünü koku alma duyusuyla bulan derin deniz balıklarının eş bulmasını da zorlaştırabileceği kaydedildi.

Meksika Körfezi'ndeki "Deepwater Horizon" adlı petrol platformunda Nisan 2010'da meydana gelen patlamada 11 işçi hayatını kaybetmişti.

Patlamada yaklaşık 5 milyon varil ham petrol okyanusa akmış ve petrol kuyusu ancak patlamadan 87 gün sonra tamamen kapatılabilmişti.

Felaketin plajlara, yaban hayatına, balıkçılık alanlarına ve turizme yaklaşık 17,2 milyar dolarlık zarar verdiği tahmin edilmişti.

Kaynak: AA
Meksika KörfeziEkonomiGüncelÇevreDünyaDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ukrayna ordusunun Starlink bağlantısını yavaşlatma talimatını Musk’ın verdiği iddia edildi Ukrayna ordusunun Starlink bağlantısını yavaşlatma talimatını Musk'ın verdiği iddia edildi
Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu
Fenerbahçe taraftarı delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık bu takımdan gitsin Fenerbahçe taraftarı delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık bu takımdan gitsin
Arabasını satıp Fenerbahçe’ye oynadı Hayalleri 90’da bitti Arabasını satıp Fenerbahçe'ye oynadı! Hayalleri 90'da bitti
Fenerbahçeli taraftarın sözleri Galatasaraylılardan bile alkış aldı Fenerbahçeli taraftarın sözleri Galatasaraylılardan bile alkış aldı
30 bin TL borç 5 milyona çıktı Bedelini 15 yaşındaki oğlu ödedi 30 bin TL borç 5 milyona çıktı! Bedelini 15 yaşındaki oğlu ödedi
12:02
Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz’ın hayalleri suya düştü
Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz'ın hayalleri suya düştü
12:00
CHP Kurultayı ceza davasında mütalaa açıklandı Cemil Tugay dahil 3 kişiye beraat talebi
CHP Kurultayı ceza davasında mütalaa açıklandı! Cemil Tugay dahil 3 kişiye beraat talebi
11:58
Fenerbahçe taraftarı yerden yere vurdu, UEFA ödül verdi
Fenerbahçe taraftarı yerden yere vurdu, UEFA ödül verdi!
11:35
Skandalda yeni perde Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı
Skandalda yeni perde! Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı
11:20
Yeni Parti’nin ismi değişmeyecek AYM, Yenilik Partisi’nin itirazını reddetti
Yeni Parti'nin ismi değişmeyecek! AYM, Yenilik Partisi'nin itirazını reddetti
11:15
Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu
Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 12:15:43. #.0.3#
SON DAKİKA: Deepwater Horizon kazası sonrası Meksika Körfezi'nde canlılar yüzde 60 azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei