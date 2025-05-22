Deichmann Türkiye'den Her Adımda Alışveriş ve Müşteri Deneyimini Geliştiren Yatırımlar

Deichmann Türkiye CEO'su Atilla Özkul, son iki yılı bir yatırım dönemi olarakdeğerlendirdiklerini belirterek şunları ifade etti:

"Son iki yılı yatırım dönemi olarak geçirdik. Bu süreçte hem mağazalarımıza hem demarka yapılanmamıza önemli kaynaklar ayırdık. Mağaza konseptimizi baştan sonayeniledik ve mevcut mağazalarımızın yarısından fazlasını yalnızca iki yıl gibi kısa bir

sürede yeni konsepte geçirdik. Aynı zamanda yeni mağazalar açarak erişimimizi artırdık.Tüm bu yatırımları öz sermayemizle gerçekleştirdik; bu da Türkiye pazarına olan uzunvadeli güvenimizin bir göstergesidir."

Deichmann Türkiye CEO'su Atilla Özkul, Alışveriş Deneyimine ve Müşteri OdaklıYaklaşıma Dair Açıklamalarda Bulundu ve Yerelleşme Stratejisinin Önemine DikkatÇekti:

"Alışveriş deneyimini daha konforlu, erişilebilir ve keyifli hale getirmek bizim için herzaman öncelikli oldu. Bu doğrultuda attığımız her adım, müşterimize verdiğimiz değerinbir yansımasıdır.

Pazarlama tarafında, Türkiye'nin dinamiklerine uyum sağlayan, sıcak ve güçlü bağlarkuran bir yaklaşım benimsiyoruz. Yaklaşık 10 yıldır yerel marka yüzleriyle yürüttüğümüziletişim stratejilerimiz ile tüketicilerle sağlam ve içten bir bağ kurduk.

Bu yaklaşımımızı halen sürdürerek, son iki yıldır ise marka yüzümüz olan Türkiye'ninönemli sporcularından, Milli voleybolcu Zehra Güneş ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğisayesinde özellikle gençler nezdinde markamıza olan ilgiyi ve yakınlığı artırdık. ZehraGüneş'in enerjisiyle markamızın dinamizmi birleşti; her yaştan müşterimize ulaşarakgüçlü bir etki yaratmaya devam ediyoruz."

Global Marka Gücü, Yerel Dokunuşlarla Buluşuyor:

Deichmann Türkiye CEO'su Atilla Özkul; global spor markalarıyla yürüttükleri işbirliklerinin sadece ürün odaklı olmadığını belirtiyor. Pazarlama projelerinden iletişimkampanyalarına ve sosyal sorumluluk alanlarına kadar birçok projede global markalarlabirlikte çalıştıklarını; böylece hem global gücü hem de yerel dokunuşu bir aradasunduklarını vurguluyor.

Deichmann, Türkiye'nin Üretim Gücünü Global Tedarik Ağına Dahil Ediyor:

Özkul; tedarik zincirinde yerli üreticilerle kurdukları güçlü iş birliklerini vurguladı: "Bugün 40'a yakın yerli üreticiyle birlikte koleksiyonlarımızın büyük bölümünü oluşturuyoruz. Üstelik bu üreticilerden bazıları, Deichmann Grubu'nun global tedarikağına da ürün sağlıyor. Bu da Türkiye'deki üretimin kalitesinin uluslararası düzeydetemsil edilmesine olanak tanıyor. Türkiye'nin üretim gücünü hem iç pazardakikoleksiyonlarımıza yansıtmak hem de global tedarik ağımız aracılığıyla ihracat yaparakyurt dışına taşımak bizim için büyük bir gurur kaynağı."

Türkiye'de Moda Perakende Sektörü: İhtiyaç ve Kampanya Odaklı Yeni Dönem

Atilla Özkul: "Zorlu ekonomik koşullar ve hızla değişen tüketici alışkanlıkları, Türkiye'demoda perakende sektörünü yeniden şekillendiriyor.

Tüketiciler artık alışverişlerinde gerçek ihtiyaçlarına odaklanıyor; kampanyalar ise bukararlarda önemli bir belirleyici oluyor.

Deichmann Türkiye, bu yeni düzene güçlü koleksiyonları ve ulaşılabilir fiyat stratejileriyleuyum sağlayarak büyümesini sürdürüyor."

"Pazar koşulları ne kadar zorlu olursa olsun, biz tüketicinin gerçek ihtiyacını dinleyerekhareket ettik. Uygun fiyatlı, kaliteli ve trend ürünleri erişilebilir kıldık. Bu yaklaşım, bizesadık bir müşteri kitlesi kazandırdı," şeklinde ifade eden Deichmann Türkiye CEO'su

Özkul, bu anlayışla müşteriyle kurdukları bağı her geçen gün daha da güçlendirdiklerinisöyledi.

Mevsimsel Belirsizlikler, Tüketicilerin Mağaza Ziyaret Sıklığını Etkiledi Deichmann Türkiye CEO'su Atilla Özkul, süreci şu sözlerle değerlendirdi:

2024 yılının ikinci yarısında, turizm sezonunda turistlerin alışveriş yapma oranındakidüşüşe rağmen yılı adet bazında artışla tamamladık. Bu başarıda, güçlükoleksiyonlarımızla birlikte uyguladığımız kampanyalar ve müşteriye sunduğumuzulaşılabilir fiyat stratejileri etkili oldu.

2025 yılında karşılaştığımız hava koşullarındaki belirsizliklere rağmen, hızlı ve esnek birşekilde aksiyon aldık. Kış mevsiminin geç başlaması ve Nisan ayında yaşanan kar yağışıgibi olağandışı durumlara karşı, satış performansımızı dengelemeyi başardık.

Türkiye'ye Güveniyor ve Yatırımlarımıza Devam Ediyoruz:

Özkul sözlerine şöyle devam etti:

Tüm bu adımlar, istikrarlı bir gelişimin göstergesi. Önümüzdeki dönemde de hemmağazalarımızda hem de online alışveriş kanallarımızda müşterilerimizle güvene dayalı,kalıcı ve değer odaklı bağlar kurmaya devam edeceğiz. Türkiye'ye güveniyor veyatırımlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz."