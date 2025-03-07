DEİK Başkanı Olpak: Terörsüz Türkiye tarihi bir eşik - Son Dakika
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DEİK Başkanı Olpak: Terörsüz Türkiye tarihi bir eşik

DEİK Başkanı Olpak: Terörsüz Türkiye tarihi bir eşik

Türkiye'nin terörsüz bir döneme girdiğini ve bu durumun tarihi bir eşik olduğunu belirten Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak, "Terörizmin oluşturduğu güvensizliğin ortadan kalkması, toplumumuzun sağlığı ve geleceğe daha umutla bakması açısından çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

07.03.2025 13:50
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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin yazılı bir değerlendirmede bulundu.

Olpak değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Ülkemiz, yaklaşık 40 yıldır acımasız terörle karşı karşıya ve terörü bitirebilmek için kararlı bir mücadele yürütüyor. Telafisi mümkün olmayan kayıplarımız, şehitlerimiz ve acılarımızın yanı sıra, ekonomik açıdan ödediğimiz yüksek bedeller de uzun yıllardır devam ediyor. Bölgesel ve uluslararası ilişkileri gerginleştirerek güvenlik eksenine çekmeye çalışan, gerek vatandaşlarımızı gerekse de devletimizi tehdit eden, her açıdan toplumsal travmalara neden olan terörün, "Terörsüz Türkiye" süreciyle kalıcı olarak sona erdirilmesi hedefi, ülkemiz için çok önemli bir dönüm noktası. Terörizmin oluşturduğu güvensizliğin ortadan kalkması, toplumumuzun sağlığı ve geleceğe daha umutla bakması açısından çok kıymetli.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlatılan ve taraflarca da gayet olumlu karşılanarak şu ana kadar makul bir şekilde yürütülen yeni süreçte; dünyada ve bölgemizde yaşanan gelişmelerle birlikte, ülkemizin yeni konumu ve terör örgütünün sürecin geldiği noktayı kendi içinde sorgulamasıyla, geçici çözüm veya ateşkeslerden ziyade, kalıcı olarak terörün ve terör örgütünün ortadan kalkması noktasına gelinmiş olması, yıllardır arzuladığımız çok önemli bir gelişme.

Terörizmin ülkemize verdiği büyük acıların ve yıkımların faturasının çok ağır olduğunu 40 yıldır yaşayarak biliyoruz. "Terörsüz Türkiye" süreciyle, tarifi mümkün olmayan acıların sona ermesinin yanı sıra, tarihi bir eşikten atlayacağımıza, geleceğimiz adına çok önemli yeni bir sayfa açacağına inandığımız bu tarihi adımla, Türkiye'nin; yurt dışı yatırımlardan turizme, yurtiçi yatırımlardan yurt içi ve uluslararası ticarete, istihdamdan üretime kadar her alanda potansiyelini daha çok ortaya koyabileceğine inanıyoruz. Ülkesini seven vatandaşlar ve ülkemizin kalkınması için çalışan iş dünyası olarak, "Terörüz Türkiye" sürecini destekliyoruz. Sürece, özellikle DEİK'in küresel arenadaki temsiliyeti ve gücüyle de katkı sağlamaya hazırız.

"Terörsüz Türkiye" sürecinin başarıyla tamamlanmasını temenni ediyor, süreçte emeği geçenlere ve bugüne kadar terörle mücadele eden tüm kahramanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Terör saldırılarında hayatını kaybeden şehitlerimizi ve vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, ailelerine başsağlığı diliyoruz."

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEİK Başkanı Olpak: Terörsüz Türkiye tarihi bir eşik - Son Dakika

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