DEM Parti, 17 Mart'ta MHP ve AK Parti'yi ziyaret edecek - Son Dakika
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DEM Parti, 17 Mart'ta MHP ve AK Parti'yi ziyaret edecek

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"Terörsüz Türkiye" hedefi ile başlatılan yeni süreçte, kısa süre içinde PKK terör örgütünün kongresini toplayarak fesih kararı alması beklenirken, DEM Parti de süreci diğer partilere anlatmak için harekete geçiyor. Önce CHP'ye gidecek DEM Parti, 17 Mart Pazartesi günü de MHP'yi ve AK Parti'yi ziyaret edecek. Yer ve saat ise henüz netleşmedi.

08.03.2025 12:47
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısının ardından siyasi partilerle görüşecek. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'nın yapacağı ziyaretlerde süreçle ilgili bilgi verilecek.

İLK ZİYARET CHP'YE

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, 10 Mart saat 10.00'da Emek Partisi (EMEP) ile Meclis'te görüşecek. Aynı gün saat 13.00'de CHP Genel Merkezi'ni ziyaret edecek. DEM Parti, 12 Mart'ta 11.00'de ise Meclis'te Türkiye İşçi Partisi (TİP) ile görüşecek.

17 MART'TA MHP ZİYARET EDİLECEK

MHP'den DEM Parti'nin siyasi partiler turu kapsamındaki ziyarete 17 Mart için randevu verildi. Geçirdiği rahatsızlık sonucu operasyon geçiren ve bir süredir grup toplantısını yapmayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmeye katılıp katılmayacağı ise belirsiz.

AYNI GÜN AK PARTİ ZİYARETİ DE YAPILACAK

DEM Parti heyeti, siyasi parti ziyaretleri kapsamında AK Parti'yi de 17 Mart Pazartesi günü ziyaret edecek. Partiden yapılan bilgilendirmede; ziyaretin yeri, saati ve heyette yer alacak isimlerin daha sonra paylaşılacağı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "terör eylemlerine son vererek lağvedilmesi" çağrısı yaptığı terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan, aylardır beklenen çağrıyı yaparak, PKK'nın kendini feshetmesi ve tüm grupların silahları bırakması gerektiğini açıkladı. Öcalan'ın çağrısında "Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihî sorumluluğunu üstleniyorum" ifadeleri yer aldı. Öcalan, "Devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın" dedi.

Öcalan'ın "Barış ve Demokratik Toplum" çağrısına ek olarak gönderdiği "Bu perspektifi ortaya koyarken, şüphesiz, pratikte silahların bırakılması ve PKK'nin kendini feshi, demokratik siyaset ve hukuki boyutun tanınmasını gerektirir" notu da okundu.

Öcalan'ın, terör örgütü PKK'nın kendini feshetmesi ve tüm grupların silahları bırakması yönündeki açıklamasından sonra, Terör örgütü PKK Yürütme Komitesi, Öcalan'ın çağrısına katıldıklarını ve gereklerini yerine getireceklerini belirtti.

Terör örgütü PKK Yürütme Komitesi, 1 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere ateşkes ilan ettiklerini belirterek, saldırı olmadıkça hiçbir silahlı gücün eylem yapmayacağını vurguladı.

DEM Parti, 17 Mart\'ta MHP ve AK Parti\'yi ziyaret edecek

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Son Dakika Güncel DEM Parti, 17 Mart'ta MHP ve AK Parti'yi ziyaret edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Sami Yıldız:
    Devlet beyin cesaretini kutluyorum 38 49 Yanıtla
  • Sk 06:
    beraber kolkola demleniyor yazıklar olsun 55 21 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    kimler kimlerle beraber.. 42 11 Yanıtla
  • İsik Hizi:
    Devlet bahçeli yaşıyor mu ? Kendisi yok süreci hızlandırmak için öldüğü saklanıyor deniliyor 28 13 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    YUZDE 6 OYU OLAN ADAM OYU KADAR TEROR MAGDURU OLANLAR ADINA, RACON KESİYOR 28 11 Yanıtla
  • Kerem Oğuz:
    Herşeyin hayırlısı inşallah faydalı olur 13 20 Yanıtla
  • mert çelik:
    idamı kim neden kaldırdı arastırın bakın 10 3 Yanıtla
  • kadir kınay:
    Bence tek çatı altında toplananlar bitsin bu ayrılık gayrilik 4 3 Yanıtla
  • Batu Gun:
    yorumlari ve yorumlara tepkileri (like/dislike) sansurleyip gelen emirle kendi haberini silenler o cocuguymus. bunu da sansurle simdi 0 2 Yanıtla
  • Aykut Kalkan:
    akp ye oy veren simdi teröre oy veriyor yani cumhur b. onceden oyle diyordu ya chp icin :))) 0 0 Yanıtla
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