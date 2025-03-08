DEM Parti, 17 Mart\'ta MHP ve AK Parti\'yi ziyaret edecek

DEM Parti heyeti, siyasi parti ziyaretleri kapsamında AK Parti 'yi de 17 Mart Pazartesi günü ziyaret edecek. Partiden yapılan bilgilendirmede; ziyaretin yeri, saati ve heyette yer alacak isimlerin daha sonra paylaşılacağı bildirildi.

MHP 'den DEM Parti'nin siyasi partiler turu kapsamındaki ziyarete 17 Mart için randevu verildi. Geçirdiği rahatsızlık sonucu operasyon geçiren ve bir süredir grup toplantısını yapmayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'nin görüşmeye katılıp katılmayacağı ise belirsiz.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, 10 Mart saat 10.00'da Emek Partisi (EMEP) ile Meclis'te görüşecek. Aynı gün saat 13.00'de CHP Genel Merkezi'ni ziyaret edecek. DEM Parti, 12 Mart'ta 11.00'de ise Meclis'te Türkiye İşçi Partisi (TİP) ile görüşecek.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( DEM Parti ), terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan 'ın 27 Şubat'ta yaptığı silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısının ardından siyasi partilerle görüşecek. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'nın yapacağı ziyaretlerde süreçle ilgili bilgi verilecek.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "terör eylemlerine son vererek lağvedilmesi" çağrısı yaptığı terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan, aylardır beklenen çağrıyı yaparak, PKK'nın kendini feshetmesi ve tüm grupların silahları bırakması gerektiğini açıkladı. Öcalan'ın çağrısında "Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihî sorumluluğunu üstleniyorum" ifadeleri yer aldı. Öcalan, "Devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın" dedi.

Öcalan'ın "Barış ve Demokratik Toplum" çağrısına ek olarak gönderdiği "Bu perspektifi ortaya koyarken, şüphesiz, pratikte silahların bırakılması ve PKK'nin kendini feshi, demokratik siyaset ve hukuki boyutun tanınmasını gerektirir" notu da okundu.

Öcalan'ın, terör örgütü PKK'nın kendini feshetmesi ve tüm grupların silahları bırakması yönündeki açıklamasından sonra, Terör örgütü PKK Yürütme Komitesi, Öcalan'ın çağrısına katıldıklarını ve gereklerini yerine getireceklerini belirtti.

Terör örgütü PKK Yürütme Komitesi, 1 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere ateşkes ilan ettiklerini belirterek, saldırı olmadıkça hiçbir silahlı gücün eylem yapmayacağını vurguladı.