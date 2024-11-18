İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "PKK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi" soruşturması çerçevesinde Esenyurt DEM Parti İlçe Eş Başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz gözaltına alındı.
Sabah saatlerinde İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan DEM Parti binasına polis baskını yapılmış ve polis ekipleri bina içerisinde bulunan bazı kitap ve fotoğraflara el koymuştu.
Ayrıntılar geliyor...
Son Dakika › Güncel › DEM Parti Esenyurt İlçe Başkanları gözaltına alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)