DEM Parti heyeti ile Öcalan arasındaki görüşme sona erdi - Son Dakika
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DEM Parti heyeti ile Öcalan arasındaki görüşme sona erdi

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DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesi sona erdi. Görüşmenin ardından DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Görüşmenin içeriği hakkındaki bilgileri ve değerlendirmeleri heyetimiz ilerleyen saatlerde basın ve kamuoyuyla paylaşacaktır" denildi.

28.12.2024 17:23
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Dem Parti'nin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmesine izin vermesinin ardından DEM Parti heyeti harekete geçmişti. TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, sabah saat 11.00 sularında İmralı Adası'na gitti. Görüşmenin az önce sona erdiği öğrenildi.

DEM PARTİ'DEN İMRALI ZİYARETİ AÇIKLAMASI

İmralı ziyaretine ilişkin DEM Parti'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'den oluşan heyetimiz bugün İmralı'da Sayın Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirmiştir. Bu görüşme sona ermiş ve heyetimiz geri dönmüştür, görüşmenin içeriği hakkındaki bilgileri ve değerlendirmeleri heyetimiz ilerleyen saatlerde basın ve kamuoyuyla paylaşacaktır.

TUNCER BAKIRHAN: UMARIM YENİ YILDA YENİ BİR DÖNEM AÇAR

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti heyetinin İmralı'daki ziyaretine ilişkin, "İmralı görüşmeleri umarım yeni yılda yeni bir dönem açar." dedi.

NE OLMUŞTU?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Partililerin görüşme talebine olumlu yanıt verdiklerini açıklamıştı. Bakan Tunç, İmralı'ya gidecek heyette DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan'ın yer alacağını da belirtmişti. Önder, "Hava şartlarına bağlı olarak ziyaretin zamanı belli olacak. Haber bekliyoruz. Henüz bize tarihle ilgili bir bilgi gelmedi. Yüksek ihtimalle Mudanya'dan gideriz" demişti.

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

Süreç MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı çağrı ile başlamıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "Terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." ifadelerine yer vermişti.

Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.

26 Kasım tarihinde DEM Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşme yapabilmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunmuştu.

9 Aralık'ta Bahçeli, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın yeni bir başlangıç çağrısında bulunan konuşmasının ardından Bakırhan'ı alkışlamıştı.

Bakırhan konuşmasında, "2025 yılında, Cumhuriyetin 103. yılında yeni bir başlangıç yapabiliriz. Bu Meclis, Demokratik Cumhuriyetin kuruculuğunu üstlenme şansına sahiptir. 85 milyonun kendisini ait hissedeceği bir ülkeyi var etme onuru bu Meclis'e ait olsun" ifadelerini kullanmıştı.

DEM Parti heyeti ile Öcalan arasındaki görüşme sona erdi

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Son Dakika Güncel DEM Parti heyeti ile Öcalan arasındaki görüşme sona erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (34)

  • Ahmet Özdoğan:
    Bahçeli vatana ihanetten yargılanmalı 218 166 Yanıtla
    berke Adgzl:
    Rahmetli türkeş in kemikleri sızlıyor (((( 4 2
    Salim Ünal:
    CHP o zaman komple vatana ihanetten yargılanmalı 3 1
    MERDEM:
    Hevalleriyle koyun kesmeye giden ekoyu ne yapicaz 3 0
  • monşer null:
    Adiler Alt Yapı Oluşturuyor Bahçeli'nin Sayesinde 164 91 Yanıtla
    Murat Kor:
    kardeşim bugüne kadar vurmakla öldürmekle bitmedi, 40 yıldır bir çözüm olmadı, yol aramaktan niye rahatsız oluyorsunuz çözüm olmazsa mücadeleye yine devam 1 1
  • Refik Durmua:
    develtin aklı farklı çalışır kafası çalışmayanlar anlamaz bunu kimileri daha çok kan akmasını ister daha çok şehit haberleri gelnesini ister ateş sadece düştüğü yeri yakıyor sizin umurunuzda sanki biz biran önce bu fitnenin bitmesinden huzurun sağlanması tarafındanız 151 70 Yanıtla
    Erol MARASLI:
    Senin aklın çok çalıştıgı için terör ve teröristle mücadele yerine müzakere eden taraftasın 2 2
  • Şevki Sünger:
    Eminim bahçeli ve ergogan için hayırlı olmuştur ama vatan için malesef 101 98 Yanıtla
    Salim Boz:
    Sünger Bob şevki:) 1 0
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