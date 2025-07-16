DEM Parti heyeti, MHP lideri ile görüştü: Bahçeli\'nin sürece yönelik olumlu görüşlerini dinledik

DEM Parti İmralı Heyeti, siyasi parti turlarına başladı. Bugün ilk olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşen heyet daha sonra Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen heyet, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de Meclis'te bir araya geldi.

BAHÇELİ KAPIDA KARŞILADI

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Faik Erol'dan oluşan heyeti Bahçeli kapıda karşıladı.

GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA

Görüşme sonrası açıklama yapan Pervin Buldan, "Sabahtan beri yaptığımız görüşmelerin 3'üncüsü. Sayın Bahçeli ve heyetine bizleri kabul ettikleri için teşekkür ediyoruz. Sürecin geldiği aşamaları konuştuk, detaylandırdık. Olumlu ve güzel bir görüşme oldu. Sayın Bahçeli'nin sürece dair olumlu görüşlerini yeniden dinleme fırsatı bulduk. Komisyon aşamasında da ortak bir tavra ihtiyaç var. Bu sürecin bir barış sürecine evrilmesi için her türlü mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Bir kez daha Sayın Bahçeli ve heyetine teşekkür ediyorum." dedi.

BAHÇELİ'DEN ESPRİ

MHP Lideri Bahçeli ise açıklama bekleyen basın mensuplarına "Ben ahrazım" diyerek espri yaptı. Basın mensupları ise bu sözler karşısında "Ne" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.

AHRAZ NE DEMEK?

Ahraz kelimesi halk arasında sağır ve dilsiz manasını taşımaktadır. Ahraz kelimesi dilimizde sıfat olarak kullanılmaktadır. Özellikle Anadolu'da yaygın olarak kullanılan ahraz olma durumu dilsiz ve hem dilsiz hem de sağır olma durumuna verilen addır. Genel olarak dilsizler için kullanılan bir kelimedir. Yöresel olarak da dilimize yerleşmiştir.

YILMAZ TUNÇ İLE SABAH GÖRÜŞME YAPILMIŞTI

Öte yandan Pervin Buldan ile Mithat Sancar'dan oluşan DEM Parti heyeti, sabah saatlerinde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Buldan, "Önemli bir ziyaret oldu. Sürecin geldiği aşamaları hem siyasal anlamda, hem hukuki anlamda, hem de bundan süreç açısından gidilmesi gereken yol anlamında genel bir değerlendirme yaptık" dedi.

Mithat Sancar ise açıklamasında, "Verimli bir görüşme yaptık. Sürecin geldiği bu aşamada hukuki zemin çok önem taşıyor. Sürecin sağlam ve sağlıklı ilerlemesi ve istediğimiz barışa, hukuk devletine, demokrasiye doğru ilerlemesi için Adalet Bakanlığı özel bir konumda duruyor. Çok fazla çalışma yapılacak bundan sonra elbette" diye konuştu.

"Görüşmede Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi konuşuldu mu?" sorusuna Pervin Buldan, "Her konu konuşuldu. Detay vermeyeceğiz, soru da almayacağız aslında öyle kararlaştırmıştık ama sorabileceğiniz hemen hemen bütün konular konuşuldu" yanıtını verdi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE KOMİSYONU İÇİN İLK ADIM ATILACAK

Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Terörsüz Türkiye Komisyonu için ilk adımın da bugün atılması bekleniyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partilere bir yazı yazarak kurulacak komisyon için üye vermelerini isteyecek. Komisyonun kanunla değil "Başkanlık kararıyla" kurulması, yani bir ihtisas komisyonu değil sadece "öneri" sunan bir komisyon olması planlanıyor. Meclis kaynaklarına göre; bu tercihin gerekçesi, daha esnek, kapsayıcı ve geçici nitelikte bir yapı kurulmak istenmesi.

Komisyonun geniş temsil ve uzlaşmayla kurulması, oy çokluğuyla değil, nitelikli çoğunlukla kararlarını alması ve toplam 35 üyeden oluşması bekleniyor. Siyasi partiler, komisyonda Meclis'teki sandalye sayısına göre temsil edilecek. Grubu olmayan siyasi partilerden birer, bağımsız milletvekillerinden de kura ile üye seçilmesi öngörülüyor. Komisyon, Meclis tatile girse de çalışmaya devam edecek.

Toplumsal psikolojinin yönetilmesi komisyonun en önemli görevlerinden olacak. Komisyon, yapılması gereken yasal düzenlemeler, için bir istişare zemini oluşturacak; uzman görüşleri alacak, Anadolu gezileriyle konuya ilişkin nabız tutacak.

BAHÇELİ VE BULDAN TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Terör örgütü PKK'nın silahları yakması sonrası, Devlet Bahçeli, Pervin Buldan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Görüşmede, "Emeğiniz ve katkılarınız büyük, teşekkür ederim" dedi ve "Hayırlı olsun demek istedim" ifadesini kullanmıştı. Ayrıca, "Yakın bir zamanda yüz yüze görüşme yapacağız, detayları o zaman konuşuruz" diye eklemişti.