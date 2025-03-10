DEM Parti heyetinden CHP'ye ziyaret! Görüşme 2 saat sürdü - Son Dakika
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DEM Parti heyetinden CHP'ye ziyaret! Görüşme 2 saat sürdü

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DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığındaki heyet, CHP'yi ziyaret etti. Görüşme sonrası Hatimoğulları "Sürecin heba edilmemesi vurgumu yenilemek isterim. Ana muhalefet partisinin tutumunu çok önemsiyoruz" derken, Özgür Özel de "Yapıcı bir tutum içindeyiz. Bu sorunun çözülmesi için gayret sarf edeceğiz" ifadelerini kullandı.

10.03.2025 15:20
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İkinci siyasi turuna başlayan DEM Parti heyeti, Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) ziyaret etti.

Saat 13'te başlayan ve 2 saat süren görüşmede, DEM Parti eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları yer aldı. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Hatimoğulları, "Öcalan PKK'nın kendisini feshetmesine ilişkin çağrı yaptı. Kendi kongrelerini toplayabilecekleri bir zeminin oluşmasıyla birlikte bu süreci başlatacaklarına dair bilgi vermişlerdi. Çatışmasızlık sürecinin başlaması önemli. Parlamento zemininde atılacak adımların önemi, bu süreçte yasallık sürecinin başlaması önemli" dedi.

Muhalefetin bu konuda verdiği olumlu mesajların çok önemli olduğunu vurgulayan Hatimoğulları şunları söyledi: "Barışın toplumsallaşması için bugüne kadar başta CHP olmak üzere muhalefet partilerinin verdiği mesajları çok değerli buluyoruz.

"SÜREÇ HEBA EDİLMEMELİ"

Devlete ve iktidara çok önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu çağrıya pozitif destek ve karşılık verildi. Bu sürecin heba edilmemesi vurgumu yenilemek isterim. Ana muhalefet partisinin tutumunu çok önemsiyoruz."

ÖZEL: YAPICI BİR TUTUM İÇİNDEYİZ

CHP lideri Özgür Özel ise, "Kürt sorununun varlığını hiç inkar etmedik. Yapıcı bir tutum içindeyiz. Bu sorunun çözülmesi için gayret sarf edeceğiz. Zemin parlamentodur" diye konuştu.

Hedeflerinin herkes için tam demokrasi olduğunu dile getiren Özel, "Şeffaf, samimi, Meclis'te toplumsal mutabakatı sağlayacak bir sürecin yürütülmesiyle ilişkili kararlılığımızı ifade ediyorum" dedi.

AK PARTİ VE MHP ZİYARETİ 17 MART'TA

Öte yandan; DEM Parti 12 Mart'ta TİP, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'ni, 17 Mart'ta ise AK Parti ve MHP'yi ziyaret edecek.

DEM Parti heyetinden CHP\'ye ziyaret! Görüşme 2 saat sürdü

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Son Dakika Güncel DEM Parti heyetinden CHP'ye ziyaret! Görüşme 2 saat sürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • yobaz deşen:
    mhpkk ile görüşmesi gerek 4 8 Yanıtla
  • Hüseyin Aydoğdu:
    Chp nin yapmasi gereken dem li lerden once anitkabire gitmelerini orada tovbe etmelerini sonra ataturklu bayrak dagitmarini sonra bi randavu alinmali demesiydi ama nerede chpkk dan da randevu alacak degil ya 2 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: DEM Parti heyetinden CHP'ye ziyaret! Görüşme 2 saat sürdü - Son Dakika
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