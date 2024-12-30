DEM Parti İmralı heyeti: Önceki süreçlerden çok daha umutluyuz - Son Dakika
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DEM Parti İmralı heyeti: Önceki süreçlerden çok daha umutluyuz

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DEM Parti'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmenin yankıları sürerken, DEM Parti İmralı heyetinden yeni açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Önceki süreçlerden çok daha umutluyuz, yeni yılda kapsamlı bir açıklama yapacağız" denildi.

30.12.2024 12:18
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Adalet Bakanlığı'nın izin vermesinin ardından İmralı Adası'nda beklenen görüşme gerçekleşti. DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan, cumartesi günü sabah saatlerinde İmralı Adası'na giderek PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la görüştü.

İKİNCİ GÖRÜŞME DE OLACAK

Teröristbaşı Öcalan ile görüşmenin ardından heyetten yapılan açıklamada, İmralı'da ikinci bir görüşmenin olacağı da belirtildi.

PERVİN BULDAN'DAN AÇIKLAMA

Yılbaşından sonra Meclis'teki partilerle görüşmeye başlayacaklarını söyleyen DEM Parti Milletvekili Pervin Buldan, İmralı görüşmesinin ayrıntılarını da anlattı. İmralı'da çok olumlu ve iyi bir görüşme yaptıklarını belirten Buldan, "Evet, devir barış ve demokrasi devri." dedi. Buldan, Abdullah Öcalan'ın PKK'ya ne zaman silah bırakma çağrısı yapacağı konusunda ise henüz bir tarihin belli olmadığını da aktardı.

İMRALI HEYETİNDEN YENİ AÇIKLAMA

DEM Parti'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmenin yankıları devam ederken, DEM Parti İmralı heyetinden yeni bir açıklama yapıldı. Sürecin hassasiyeti nedeniyle belli bir olgunluğa ulaşılana kadar basına bilgilendirme yapılmayacağını bildiren heyetin açıklamasında, "Bu karar, bir şeyleri saklamak anlamına gelmiyor; aksine yürüteceğimiz görüşmelere saygının bir gereği." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, "Tek bir cümle kurmak gerekirse önceki süreçlerden çok daha umutlu olduğumuzu söyleyebiliriz." denildi. Heyet, sürece ilişkin yeni yılda kapsamlı bir açıklama yapılacağını da bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Partililerin görüşme talebine olumlu yanıt verdiklerini açıklamıştı. Bakan Tunç, İmralı'ya gidecek heyette DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan'ın yer alacağını da belirtmişti. Önder, "Hava şartlarına bağlı olarak ziyaretin zamanı belli olacak. Haber bekliyoruz. Henüz bize tarihle ilgili bir bilgi gelmedi. Yüksek ihtimalle Mudanya'dan gideriz" demişti.

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

Süreç MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı çağrı ile başlamıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "Terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." ifadelerine yer vermişti.

Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı. 26 Kasım tarihinde DEM Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşme yapabilmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunmuştu. 9 Aralık'ta Bahçeli, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın yeni bir başlangıç çağrısında bulunan konuşmasının ardından Bakırhan'ı alkışlamıştı.

Bakırhan konuşmasında, "2025 yılında, Cumhuriyetin 103. yılında yeni bir başlangıç yapabiliriz. Bu Meclis, Demokratik Cumhuriyetin kuruculuğunu üstlenme şansına sahiptir. 85 milyonun kendisini ait hissedeceği bir ülkeyi var etme onuru bu Meclis'e ait olsun" ifadelerini kullanmıştı.

DEM Parti İmralı heyeti: Önceki süreçlerden çok daha umutluyuz

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Son Dakika Güncel DEM Parti İmralı heyeti: Önceki süreçlerden çok daha umutluyuz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • emrah bakansız:
    CHP iktidar olursa apo cikar PKK yürür ulkemiz elden gider diyen arkadaşlar buyrun sizi sahalarda görmek isteriz ne oldu he mhpliler çocuk katili adami ceza evinden çıkaran mhp akp hepnizi kandiroyolar akıllı olun 79 14 Yanıtla
  • mustafa mert:
    sizin sürecinizin a g a ğ çocukları 46 2 Yanıtla
  • Emir Konez:
    gözümüz aydın. Görünen o ki,açılmayacak ve çıkmayacak şekilde girecek bu kez o şemsiye ... 26 3 Yanıtla
  • Zamane çocuk MuzaY:
    Ey! Devlet Bahçeli, sen yakın tarihte kimden dayak yedin? Yok,sen banyoda orada burada filan düşmedin,sen bildiğimiz dayağı birilerinden bu talihsiz açıklamaları yapmaya zorlayan kriptolu kişilerden okkalı bir dayak yediniz!? Cesaretiniz yok ki gerçekleri açıklamaya! Bir gecede işiniz biter endişesi var, kurduğunuz sahte milliyetçilik tezgahı yıkılır endişesi var değil mi? Alnına zaten iblisin boynuzları ibret olsun diye sergileniyor.. Siz Allah'tan da korkmaz oldunuz.. 26 2 Yanıtla
  • Kingsman:
    bence adamları yormayın İmralı'ya kadar çıkarın şahsı meclise getirip orda çay kahve eşliğinde konuşun güzel güzel...!!!! SİZDEN DE BU BEKLENİR ÇÜNKÜ... 22 2 Yanıtla
  • Zamane çocuk MuzaY:
    Dünya tarihinde Türkiye hiç bu demli rezil duruma düşmemişti.. Halkını böylesi aşağılama yöntemleri kullanılmamıştır! Zavallı gafiller, gerçekte rezillik onlarin yüzlerine vurmuş ve yakında yaptıklarına bin pişman olacak işlerin içerisinde boğulacaklardir 16 5 Yanıtla
  • Kuzey efe:
    Elma attim yuvarlandi Gitti besige dayandi Bebek uykudan uyandi Nenni ogul ogul Nenni yavrum yavrum 18 2 Yanıtla
  • Batuhan Dönmez:
    yazık ya yazık 13 3 Yanıtla
  • osman şahin:
    Bu ülkeye huzur barış kardeşlik gelsin anneler ağlamasın artık gençler ölmesin ocaklar sönmesin 6 6 Yanıtla
    Sedat Keskin:
    yavsak o zaman Turk askeri Suriye'de ne işi var nedenilyolari besliyorz 1 0
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