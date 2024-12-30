DEM Parti İmralı heyeti: Önceki süreçlerden çok daha umutluyuz

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DEM Parti'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmenin yankıları devam ederken, DEM Parti İmralı heyetinden yeni bir açıklama yapıldı. Sürecin hassasiyeti nedeniyle belli bir olgunluğa ulaşılana kadar basına bilgilendirme yapılmayacağını bildiren heyetin açıklamasında, "Bu karar, bir şeyleri saklamak anlamına gelmiyor; aksine yürüteceğimiz görüşmelere saygının bir gereği." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, "Tek bir cümle kurmak gerekirse önceki süreçlerden çok daha umutlu olduğumuzu söyleyebiliriz." denildi. Heyet, sürece ilişkin yeni yılda kapsamlı bir açıklama yapılacağını da bildirdi.

Yılbaşından sonra Meclis'teki partilerle görüşmeye başlayacaklarını söyleyen DEM Parti Milletvekili Pervin Buldan, İmralı görüşmesinin ayrıntılarını da anlattı. İmralı'da çok olumlu ve iyi bir görüşme yaptıklarını belirten Buldan, "Evet, devir barış ve demokrasi devri." dedi. Buldan, Abdullah Öcalan'ın PKK'ya ne zaman silah bırakma çağrısı yapacağı konusunda ise henüz bir tarihin belli olmadığını da aktardı.

Teröristbaşı Öcalan ile görüşmenin ardından heyetten yapılan açıklamada, İmralı'da ikinci bir görüşmenin olacağı da belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Partililerin görüşme talebine olumlu yanıt verdiklerini açıklamıştı. Bakan Tunç, İmralı'ya gidecek heyette DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan'ın yer alacağını da belirtmişti. Önder, "Hava şartlarına bağlı olarak ziyaretin zamanı belli olacak. Haber bekliyoruz. Henüz bize tarihle ilgili bir bilgi gelmedi. Yüksek ihtimalle Mudanya'dan gideriz" demişti.

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

Süreç MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı çağrı ile başlamıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "Terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." ifadelerine yer vermişti.

Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı. 26 Kasım tarihinde DEM Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşme yapabilmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunmuştu. 9 Aralık'ta Bahçeli, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın yeni bir başlangıç çağrısında bulunan konuşmasının ardından Bakırhan'ı alkışlamıştı.

Bakırhan konuşmasında, "2025 yılında, Cumhuriyetin 103. yılında yeni bir başlangıç yapabiliriz. Bu Meclis, Demokratik Cumhuriyetin kuruculuğunu üstlenme şansına sahiptir. 85 milyonun kendisini ait hissedeceği bir ülkeyi var etme onuru bu Meclis'e ait olsun" ifadelerini kullanmıştı.