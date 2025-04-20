DEM Parti: İmralı heyetinde Sırrı Süreyya Önder yerine yeni bir ismin yer alacağı bilgisi doğru değildir

İstanbul'daki evinde kalp krizi geçiren ve aort damarının yırtılması sonrasında 12 saatlik bir operasyon geçiren DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

"PARTİMİZ HASTANEDE UMUTLU BEKLEYİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR"

DEM Parti'den Önder'in son durumuna ilişkin yapılan açıklamada "İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder'in hastanedeki yoğun bakım tedavisi sürüyor. Partimiz bütün kurullarıyla hastanede umutlu bekleyişini sürdürüyor ve arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder'in en kısa sürede iyileşerek kaldığı yerden devam edeceğine inanıyoruz" ifadeleri yer aldı.

GÜNDEM YARATAN İDDİAYA YANIT

Sırrı Süreyya Önder'in yerine İmralı heyetine başka bir ismin dahil edileceği iddialarına da yanıt verilen açıklamada "Bu konuda partimiz, kamuoyu çok büyük bir hassasiyet gösterirken, ne yazık ki gerçek bilgilere dayanmayan spekülatif haberler de yayılmaktadır. Öncelikle DEM Parti İmralı Heyetine Sırrı Süreyya Önder yerine yeni bir ismin yer alacağı bilgisi doğru değildir. Partimiz bu konuyu gündemine alıp tartışmamıştır, partimizin birinci önceliği yol arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder'in sağlığına kavuşmasıdır" denildi.

"ADALET BAKANI İLE GÖRÜŞMEYİ GRUP BAŞKANVEKİLLERİMİZ YAPACAK"

DEM Parti açıklamasının devamı ise şu şekilde; "Ayrıca Adalet Bakanı ile görüşme, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık sorunu ve Pervin Buldan'ın da hastane yoğunluğu sebebiyle Grup Başkanvekillerimiz tarafından yapılacaktır."